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Как Унгария се обърна на 180 градуса по отношение на Русия
  Тема: Украйна

Как Унгария се обърна на 180 градуса по отношение на Русия

10 Септември, 2026 20:00 1 295 24

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  • петер мадяр

При управлението на Виктор Орбан никоя друга страна от ЕС не беше толкова близка с Русия, колкото Унгария

Как Унгария се обърна на 180 градуса по отношение на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
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Откакто Петер Мадяр е на власт в Унгария, страната се обърна на 180 градуса по отношение на Русия. Сега бе предприета най-строгата до този момент мярка срещу Кремъл: Будапеща изгони десет руски дипломати.

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При управлението на Виктор Орбан никоя друга страна от ЕС не беше толкова близка с Русия, колкото Унгария. Отстраненият от власт автократ понякога беше наричан "пинчерът на Путин" или "агент на Кремъл" - заради послушанието си към руския диктатор. Дълго време Унгария се считаше за риск за сигурността в ЕС и НАТО, а руските шпиони можеха да работят в страната необезпокоявано. През пролетта на 2026 стана ясно, че дори бившият вече външен министър Петер Сиярто е издавал на руския си колега Сергей Лавров поверителна информация от заседания на ЕС.

Всичко това приключи с встъпването в длъжност на новото правителство начело с Петер Мадяр в началото на май 2026. За разлика от Орбан, новият унгарски министър-председател вече неколкократно осъди изключително остро агресивната война на Русия срещу Украйна. Наскоро правителството му обяви Русия за заплаха за националната сигурност на Унгария.

Сега станахме свидетели и на най-строгата досега мярка на новото правителство срещу политиката на Русия: във вторник (8 септември 2026 г.) унгарското министерство на външните работи експулсира десет руски дипломати за "нарушаване на разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения". Подобна формулировка обикновено означава, че въпросните дипломати са шпиони и сътрудници на тайните служби.

Във Фейсбук унгарската министърка на външните работи Анита Орбан (която няма родствена връзка с бившия премиер) написа, че решението защитава сигурността и суверенитета на Унгария, като същевременно уточни, че това не означава прекъсване на дипломатическите отношения. Унгария желае "да продължи да поддържа необходимия диалог, взаимното уважение и спазването на правилата", увери министърката.

Обратно към съюзниците

На практика изгонването на дипломатите представлява една от най-строгите дипломатически санкции срещу Москва от промените в Унгария през 1989/90 и потвърждение за обрата на 180 градуса в политиката на страната спрямо Русия. Или както казва експертът по разузнаване Петер Таряни, тук "не става дума за дипломатически конфликт, а за сериозен въпрос, свързан с разузнаването". Същевременно така Унгария се връща "в основния поток на политиката за сигурност" на своите съюзници, добавя той.

Андраш Рац, политолог, водещ унгарски експерт по Русия и заместник-директор на Унгарския институт за външна политика (MKI), заяви пред държавната информационна агенция MTI, че Унгария е единствената държава-членка на ЕС и НАТО, в която през последните години не е имало такива експулсирания. Той смята, че подобна стъпка е трябвало да бъде предприета още преди четири години и половина. Сега "Унгария изплаща стария си дълг към съюзниците си в ЕС и НАТО", добави Рац.

Абсурдно сближаване с Русия

Всъщност Унгария под ръководството на Виктор Орбан бе единствената страна от ЕС, която никога не е осъдила безрезервно пълномащабната руска война срещу Украйна. През последните две години от управлението си автократът Орбан дори обвини Украйна и Запада за агресията.

Но още много преди това, веднага след като дойде на власт през 2010, Виктор Орбан провеждаше изразено проруска политика. Той обосноваваше това, наред с другото, с факта, че Унгария, както почти никоя друга страна в региона, е зависима от руските енергийни доставки. Твърдението, че руският газ е по-евтин – както многократно е твърдяло правителството на Орбан – обаче отдавна е опровергано. Разширяването на атомната електроцентрала "Пакш“ с руска помощ също ще струва скъпо на Унгария през следващите десетилетия. Затова много от проруските нагласи на Орбан остават загадка.

За Унгария тази близост с Русия често водеше до абсурдни ситуации, в които националната сигурност беше застрашена, а в същото време Орбан постоянно подчертаваше, че именно критиците му са тези, които нарушават суверенитета на Унгария. Така например до 2016 руски офицери от тайните служби в продължение на години безпрепятствено участваха във военни учения с демонстрация на бойни спортове в крайнодясното унгарско движение. От 2012 насам руските тайни служби на практика крадяха масивно данни от унгарското външно министерство и други унгарски ведомства, без правителството да протестира публично.

През 2019 на Русия бе позволено да премести централата на Международната инвестиционна банка (МИБ), известна като "шпионска банка", в Будапеща. Едва след налагането на санкции от страна на САЩ през 2023 тя отново беше изтеглена. Като цяло, както разследващият журналист Саболч Пани многократно предупреждаваше през последните години, Унгария се е превърнала в "логистичен център и зона за разполагане на руските тайни служби", като по този начин е изложила на опасност целия регион.

Недоволство сред много унгарци

Строго проруският курс на Орбан в крайна сметка предизвика все по-голямо недоволство сред много унгарци. Ясно проевропейската и прозападната ориентация на Петер Мадяр допринесе съществено за изборната победа на неговата партия "Тиса". По време на предизборната кампания през пролетта на 2026 на митингите често се виждаше европейското знаме и често се чуваше спонтанният лозунг: "Руснаци, вървете си у дома!".

За разлика от Виктор Орбан, Мадяр и водещите политици от неговата партия са убедени, че мястото на Унгария е изцяло в Европа и че с Русия трябва да се поддържат само прагматични отношения на сравнително ниско ниво.

Много наблюдатели и експерти обаче са изненадани колко радикално правителството на Мадяр се отдръпва сега от Русия. Бившият заместник-началник на Информационната служба IH (вътрешната разузнавателна служба на Унгария) Андраш Телкеш пише по този повод във вестник "Непсава", че експулсирането на дипломатите показва колко широко всъщност е присъствието на руските разузнавателни служби в Унгария, както и че страната има сериозен проблем.

Експулсирането на десет дипломати допринася според Телкеш за възстановяването на доверието в Унгария сред съюзническите разузнавателни служби. В същото време той констатира: "Експулсирането на двама-трима души би било сигнал. Експулсирането на десет души вече означава война." А това създава сериозен проблем за сигурността на Унгария.

Ще спре ли Москва доставките на газ?

Говорителката на руското външно министерство осъди изгонването на руски дипломати от Унгария с необичайна острота. Тя говори за "русофобското лоби в Будапеща" и обяви, че ще последва "твърд и болезнен" отговор. Руският депутат Андрей Колесник, член на комисията по отбрана на Държавната дума, заяви, че трябва да се обмисли и спиране на доставките на газ за Унгария.

Унгарската външна министърка Анита Орбан познава подобни руски опити за изнудване по-добре от всеки друг в новото унгарско правителство: през 2007 тя защити докторска дисертация на тема руската енергийна политика в Централна Европа, а през 2008 излезе книгата ѝ със заглавие: "Власт, енергия и новият руски империализъм".


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    17 2 Отговор
    като ганьовците

    20:05 10.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Иван

    12 36 Отговор
    Браво на Унгария!

    20:08 10.09.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    32 3 Отговор
    Поизучиха се тези немци, бе. Преди Аналена Бербок ги обръщаше на 360 градуса, а сега намалиха градусите. Взеха да ми липсват простотиите на тази от трамплина.

    20:10 10.09.2026

  • 5 УдоМача

    33 8 Отговор
    Как... Инсталираха им предател като Горбачов... Ако унгарският народ не се надигне това ще е краят им...

    20:10 10.09.2026

  • 6 1111

    26 2 Отговор
    От съдържанието изобщо не се разбира как Унгария се обърна на 180 градуса спрямо Русия.

    Коментиран от #19

    20:10 10.09.2026

  • 7 венсеремос

    16 8 Отговор
    Този педиБългария трябва да е с ЛРусия и Путин!! Румен Радев ,да не се прави на ощипан, а да се срещне с Вл. Вл. Путин.Трябва ни газ, петрол, ефМадяр ще го изгонят скоро от Унгария.Ще върнат пак Орбан.ДА! Унгария трябва д е с Русия и Путин.Целият свят е с Русия и Путин.Има тъпошейници като овчарските сащ, Чифу-.;тлан-.;дия, фшистка бандеровска Окраина,кито са против Русия на Трмпета ,пак е търсил Вл. Вл. Путин за помощ и съдействие.Та,Румен Радев да не се прави на ощипан, а да се срещне с Вл. Вл. Путин.Идва зима,ще ни трябва от Русия газ, нефт, петрол.За Путин! За Русия!!!

    20:14 10.09.2026

  • 8 Григор

    29 9 Отговор
    Така е решил, така е направил. Икономическите последствия за Унгария ще са катастрофални! На Мадяр мисловния процес не му е силна страна. Иначе щеше да се сети, че без руски нефт и газ унгарската икономика ще катастрофира, а с нея и той.

    20:15 10.09.2026

  • 9 Толкова просто

    6 18 Отговор
    Извън Русия за руският елит има два вида граждани, едните са русофили, другите русофоби. Русофилите са подчинени, русофобите трябва да бъдат подчинени. Толкова просто.

    20:16 10.09.2026

  • 10 Орбан Втори

    13 4 Отговор
    Разбраха, че всичко, наистина всичко, в измислената им държавичка е сътворено от и зависи от Германия. Вижда се дори в светлосините им очички.

    20:18 10.09.2026

  • 11 БРАВО БЕ

    12 0 Отговор
    Този път поне сте уцелили градусите.

    20:26 10.09.2026

  • 12 редник

    13 2 Отговор
    Хм, ако спрат доставката на газ за Унгария, то може ли тази газ да я ползваме ние?

    20:26 10.09.2026

  • 13 Робот

    16 3 Отговор
    Надявам се алтернативите да закрият Дойче веле , това е ненужен тумор който настройва нации една срещу друга и загиват много невинни..

    20:31 10.09.2026

  • 14 зИленски

    18 1 Отговор
    КУПУВАТ ГАЗ КАКТО И ПРЕДИ ОТ РУСИЯ
    КЪДЕ СА ТЕЗИ 180° ?????

    20:33 10.09.2026

  • 15 Сандо

    11 4 Отговор
    Хубаво направи мадярчо,че се обърна срщу Русия - така пред очите ще се види какъв е резултата.Дано поне някой му напомни какви жертви е дала Унгария на Източния фронт през ВСВ,та тоя нов евроатлантик да не вкара маджарите в нов пъкъл.

    20:44 10.09.2026

  • 16 180 градуса

    8 5 Отговор
    И България се обърна на 180 градуса начело с Радев.

    20:45 10.09.2026

  • 17 Щик Найн

    3 7 Отговор
    Подробен и изчерпателен анализ на DW на високо ниво както винаги.

    20:47 10.09.2026

  • 18 Унгарофил

    6 13 Отговор
    Браво на унгарците. Изритаха Орбан съвсем безапелационно и краят му беше съвсем жалък. Нека краят на Орбан бъде напомняне към един негов последовател в България.

    20:50 10.09.2026

  • 19 Хмм

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "1111":

    изгонили руски дипломати, Мадяр получи ли обещаните 30 млрд. задържани от лайен по времето на Орбан?

    20:58 10.09.2026

  • 20 Само

    1 3 Отговор
    Ганчю ще остане с руснаците

    21:11 10.09.2026

  • 21 Боби

    0 0 Отговор
    Да не стане така и у сръбско,идат избори.

    21:19 10.09.2026

  • 22 Иван

    0 0 Отговор
    Орбан си е краваро еврейски прислужник от най гнусните като сидеров и копейкин под прикритие

    21:19 10.09.2026

  • 23 Петър

    0 0 Отговор
    От тук на там вече ще страдате Унгарците

    21:20 10.09.2026

  • 24 С една дума и Унгария стана колония

    1 0 Отговор
    И Унгария падна под урсулско робство след фалшиви избори! Русия трябва сега да и спре газта и да видят маджарите кон боб яде ли!?

    21:36 10.09.2026