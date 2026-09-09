„Блумбърг“: Войната в Украйна вероятно ще продължи и през 2027 година! Американската мирна инициатива не е постигала напредък

Европейски и американски представители смятат, че войната на Русия срещу Украйна ще продължи и през следващата година, като признават, че последната американска инициатива за мир не е постигнала значителен напредък в преговорите с руския президент Владимир Путин, съобщи „Блумбърг“, позовавайки се на източници, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Пратениците на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф не са постигнали значителен напредък по време на разговорите в Москва и Киев през уикенда според източниците на изданието. Путин не е показал готовност да смекчи позицията си въпреки сигналите от Вашингтон, че са необходими нови идеи за съживяване на преговорите. Руският президент продължава да настоява за контрол над Донбас.

Според един от представителите Путин е използвал посещението на специалните пратеници на САЩ, за да демонстрира сила пред руската публика преди изборите за Държавната дума, които ще се проведат от 18 до 20 септември. Той е оставил американската делегация да чака до вечерта за срещата в Кремъл. Междувременно Уиткоф и Къшнър са прекарали няколко часа на обяд с говорителя на Путин Кирил Дмитриев в луксозен ресторант в центъра на Москва.

Според източниците тристранните преговори с участието на представители на САЩ, Русия и Украйна могат да бъдат възобновени след изборите за Държавната дума. Малко вероятно е обаче те да доближат значително страните до мирно споразумение.

Русия планира да засили ударите по енергийната и отоплителната инфраструктура на Украйна през следващите шест месеца, като същевременно увеличи хибридните атаки и политическата намеса в Европа в опит да отслаби подкрепата за Киев, съобщава още един от представителите. Освен това Путин очаква Русия да бъде в по-силна позиция за прекратяване на войната през пролетта на следващата година, като същевременно запази стабилността на икономиката, която е под все по-силен натиск.

По думите на представителя сериозни преговори едва ли ще започнат преди следващата година.

Засега съюзниците на Украйна трябва да се съсредоточат върху доставките на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана, за да помогнат на Киев да защити инфраструктурата и населението си. Европейските страни планират да закупят ракети „Пейтриът“ от САЩ, за да помогнат на Украйна да отблъсне очакваното засилване на руските атаки през тази зима. Също така съюзниците финализират механизъм за използване на средства на НАТО по Списъка с първостепенни нужди на Украйна (PURL) за закупуване на ракети прехващачи, които впоследствие да бъдат предадени на Киев.

По-рано заместник-министърът на отбраната на САЩ по политиката Елбридж Колби заяви на среща на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна, че съюзниците трябва да са подготвени за възможността войната на Русия срещу Украйна да продължи по-дълго, като подчерта, че подкрепата за Киев, преди всичко от европейските партньори, е от ключово значение в тази ситуация.

Американската компания в областта на отбраната „Кавънънт“ планира да изгради производствено съоръжение за далекобойни крилати ракети в германската провинция Саксония, предаде ДПА.

„През първата година ще произвеждаме приблизително 1000 ракети, а след това ще увеличим производството до 5000“, заяви ръководителката на компанията Абигейл Денбърг.

Производството на крилатата ракета „Антъм“, предназначена за европейски клиенти, трябва да започне догодина в съоръжението, което ще бъде изградено близо до Лайпциг.

Това ще стане на фона на усилията на Германия и други европейски държави значително да увеличат производството си в отбранителната индустрия в отговор на нарастващата заплаха от страна на Русия.

Ракетите „Антъм“ могат да носят бойна глава с тегло 200 килограма и са предназначени за високоточни удари дълбоко в територията на противника.

Според медийни публикации обсегът на ракетите е 1500 километра.