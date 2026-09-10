Когато връзката управляващи - народ е скъсана

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И докато в Берлин се питат дали “Алтернатива за Германия” е “извадила щепсела на Мерц” с победата в Саксония-Анхалт в провинциалните избори на 6 септември, други са убедени, че “сега се играе допълнително време”. Просто защото фундаменталната разлика между “Алтернатива за Германия” и ХДС е война или мир. Лидерът на “Алтернативата” в Саксония-Анхалт, Зигмунд, казва, че “на Мерц не му остава много време”, а в собствената му ХДС вече се чудят дали може да остане начело до общите избори през 2029г.

Според “Шпигел”, когато Мерц се е появил пред камерите след обявяване на резултатите, “нямаше и следа от това донякъде самонадеяно настроен човек”. Дебатира се кой и кога ще го замести като лидер на ХДС. Мнозина в партията тайно го обвиняват за поражението, защото е “отчуждил гражданите”. Само 10% от германците са доволни от работата му като канцлер, а ситуацията му била “трагична от човешка гледна точка”. Но Мерц не мисли да се откаже. Има още 3 трудни изпитания пред себе си в близко бъдеще - Долна Саксония с местни избори на 13.09., Берлин с избори за провинциален парламент на 20.09., Мекленбург-Предна Померания с избори за провинциален парламент на 20.09.

Труден график, а това не създава възможности да се води битка за лидерство в ХДС. Отложено засега. Но при загуби и на тези избори, Мерц до края на годината наистина може да стане пътник, извън политиката. А това ще разтърси Европа. Да не говорим за лидерите в Брюксел. Промените в Европа /и не само там/ ще са осезаеми. На този фон Мерц се е вслушал в думите на Меркел, че е грешка да се фокусира върху “Алтернатива за Германия” и да се губи връзката с гражданите. Най-вече чрез мрежите. Той вече твърди, че не е необходимо да се забранява “Алтернативата”, каквито призиви има. Явно ще коригира политиката в това отношение. Дали ще приучи западняците да се отнасят без надменност към онези от бившето ГДР?



В същото време в ход е очерняне на “Алтернатива за Германия”. Не е новина. Но след случилото се в Саксония-Анхалт определенията са само “все по-дясна”, “расистка” и дори “нацистка”. Организират се протести с “АFD са фашисти”. Всъщност крайно дясна ли е тази партия или расистка? Наричат я така, защото била с “антиимигрантски настроения”. Но лидерите ѝ казват, че не са против никоя нация или националност. Искат само депортирането на мигранти, които са замесени в престъпления. Твърдят, че “неконтролираната имиграция отслабва националните държави и оказва натиск върху пазара на труда с евтина работна ръка”.

Ставало въпрос за суверенитет, сигурност и национална държава. Но за германците от турски произход казват, че са важна част от Германия. Били вкоренени в страната. И защитавали техните интереси. Очаквали поне 25% от тях да гласуват за “Алтернативата”. Доскоро били само 8%. Казват, че Турция като независима държава не е задължена да се съобразява с политическия модел, налаган от Запада. Имала право сама да определя пътя си. Депутат от “Алтернативата” вече посетил Северната Турска Кипърска република /непризнавана от никого, освен от Анкара/, въпреки че 2 пъти бил блокиран от федералния германски парламент.

А за Газа изявленията са в стил “Действията на Израел в Газа са военни престъпления”. И критикуват двойния стандарт на европейските столици към Израел.Не приемат доставките на германски оръжия за Тел Авив като ги определят за “наливане на масло в огъня”.Наричат “мръсна работа” защитата от Мерц на войната срещу Иран. Как може “Алтернативата” да се нарича “ислямофобска партия” след като заявява, че са “загрижени, че ислямистките терористични атаки ще доведат до разпространение на обща ислямофобия”? Казват и че “войната в Украйна не е война на Германия”. Против санкциите срещу Русия са.

Застъпват се за възстановяване на икономическите отношения с Русия. Искат “Северен поток” да работи отново. Не приемат зависимостта от САЩ в рамките на НАТО. И още - “американските войници трябва да напуснат Германия”. Това щяло да бъде първата конкретна стъпка към независима външна политика. Хрупала, съпредседател на “Алтернативата”, даже обвинява “трансатлантическия Запад” за войната в Украйна. Един вид Германия преден мост ли да е на Вашингтон или независима държава?.

След такива изявления какво наистина представлява “Алтернатива за Германия”? В каква посока иска да води Германия? Това предстои да се наблюдава. Но ако се замисли човек, доста българи може да поискат да станат членове на “Алтернативата”. Затова трябва очи да се отварят. Промените тепърва предстоят.

Пример за това е и случилото се в Сахел, където 3 държави създадоха общ собствен политически център с 45 места. С две думи общ парламент между Алианс на държавите от Сахел - Буркина Фасо, Мали, Нигер.

Опитват се да установят общо политическо пространство. Не като онова с т.н. Пакт Мека между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, но с желание да формират представителен механизъм за разговори по общи правила. Създали в края на август 3 комисии за “отбрана и сигурност”, “дипломация” и “развитие”. Разбира се, че най-важният въпрос е сигурността, което е и причина за такова обединение на тези три държави. Прилича на Пакта Мека, защото и там се казваше, че става въпрос за гаранции за регионалната сигурност.

Но тези 3 държави в Сахел си имат общ враг и присъствие на руски военни части, за да си гарантират сигурността. Парламентът им ще провежда общи заседания два пъти годишно. Лидерите на трите държави ще могат да поставят въпроси на 45-те броя парламентаристи, които ще се срещат и с министрите в отделните страни. Да се подценяват подобни инициативи? По-добре е да се вникне в причините, които налагат полагането на общи усилия между съседи, за да оцелеят в сложните времена с достатъчно на брой вътрешни и външни врагове. Включващо е и личната сигурност на лидерите им

.Парламентът е с 45 места, по 15 от всяка държава без значение от броя население. Толерантност?! Това е конфедеративен подход, но тези първи 45 члена на парламента не са избрани от народите. В бъдеще, казват, трябва да се работи за “истинска власт на парламента, която идва от връзката със собствените избиратели”. А един от основните упреци към Мерц в Германия не беше ли загубата на връзка с хората? В случая става въпрос за трансформация на един отбранителен алианс в парламент, защото общата отбрана дава по-големи гаранции срещу ислямистките групировки. А след общи паспорти, премахване таксите за роуминг на телефоните, общ данък върху вноса, инвестиционна банка, общи действия на армиите им в трансгранични операции следва да се получи и доверието на народите им.

Защото в конферентната зала в Ниамей, където се учреди общия парламент, хората ги нямаше. Ето това е проблем не само в Сахел, Африка, но и в Европа. Къде са хората и къде се къса връзката с тях. А е видно, че щом няма връзка, избори се губят, властта отива при други. Справка - Мерц след изборите в Саксония- Анхалт на 6 септември.

Поуките са за заинтересованите. Експертите отчитат сигналите. Като онзи от Белград, където хиляди редови сърби изпратиха ген. Радко Младич в последния му път, докато Хага забрани да бъде в последните си часове със семейството и от ЕС заклеймиха това поклонение. То бе в краен квартал на Белград, но сред хората бе и руският посланик в Сърбия, както и сръбският патриарх. Заедно с Додик и екип от РСръбска от Босна и Херцеговина. Вучич изпрати сина си и няколко министри. Предстоят извънредни избори в Сърбия. Познайте кой как ще гласува. Вучич ще води листата на своята СПП. Просто за сведение.