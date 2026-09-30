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Съдът окончателно отказа да спре действията на СO за премахване на незаконния строеж на „Кошарите“

Съдът окончателно отказа да спре действията на СO за премахване на незаконния строеж на „Кошарите“

30 Септември, 2026 15:32 762 5

  • незаконен строеж-
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  • съд

Определението е окончателно

Съдът окончателно отказа да спре действията на СO за премахване на незаконния строеж на „Кошарите“ - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Административен съд – София-град отхвърли искането на „Екогеоинвест“ ЕООД да бъдат спрени действията на Столична община по принудителното премахване на незаконния строеж на „Кошарите“ (административно дело № 11902 ). Определението на съда е окончателно.

Дружеството е обжалвало действията по изпълнение на заповедта за премахване и е поискало от съда те да бъдат спрени до решаването на спора. С определение от 29 септември 2026 г. съдът отхвърля искането за спиране.

Съдът посочва, че при предварително изпълнение законът поставя в тежест на жалбоподателя да докаже, че изпълнението би му причинило значителна или трудно поправима вреда. В конкретния случай съдът приема, че такива твърдения и доказателства не са представени.

Така действията по изпълнението на заповедта за премахване на незаконния строеж могат да продължат.

„Когато започнахме премахването на „Кошарите“, казах, че зад подобни казуси има документи, процедури, съдебни дела и сериозни частни интереси. Затова най-важното е общината да си свърши работата докрай – да издаде законосъобразните актове, да ги защити и да ги изпълни. Точно това правим. Продължаваме премахването и ще върнем този терен на парка“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Незаконният строеж е установен през 2024 г.

През септември 2024 г. общинският строителен контрол установява, че на мястото на съществувалия ресторант се изгражда нова масивна метална конструкция върху стоманобетонова плоча. При проверката не са представени одобрени строителни книжа.

Столична община издава заповеди за спиране на строителството и за премахване на незаконния строеж. Строителството е принудително спряно още през октомври 2024 г., а заповедта за премахване влиза в сила.

На 28 септември 2026 г. Столична община започна принудителното ѝ изпълнение. „Екогеоинвест“ ЕООД оспорва действията по изпълнението и иска от съда те да бъдат спрени. Ден по-късно съдът отхвърля искането за спиране.

Имотът, в който се намира незаконният строеж, е публична общинска собственост с площ 36 976 кв. м и предназначение „за озеленяване“. По Общия устройствен план територията е част от лесопарк „Кошарите“ и попада в устройствена зона за градски паркове и градини.

С изпълнението на заповедта ще бъдат освободени близо половин декар от парка, които могат отново да бъдат възстановени като зелена площ и пространство за посетителите.

Действията по „Кошарите“ са част от последователната работа на Столична община по казуси с незаконно строителство и неправомерно използване на публични терени – сред тях „Капитолия“ в Борисовата градина, незаконният палат край язовир „Искър“, незаконната постройка край езерото „Ариана“ и незаконният обект, възпрепятствал изграждането на бул. „Тодор Каблешков“.

„София си връща територии – терен след терен. При „Кошарите“ следващата задача е ясна: освободената земя отново да бъде част от парка и да се ползва от хората“, заяви Терзиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    5 0 Отговор
    ПРАВИЛНО. НАБЛИЗО Е И ПРАВИТЕЛСТВЕНА БОЛНИЦА .А ЗАЩО ПРОДЪЛЖАВА ДА Е НАРИЧАТ ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПО РУСКИ МОДЕЛ ? С КАКВО СА ПРИВИЛИГЕРОВАНИ ИНАКОМИСЛЕЩИТЕ ТА ДА ПОЛЗВАТ ПО ДОБРО КАЧЕСТВО НА МЕДИЦИНАТА ЛИ? МЪГЛА СЕ СПУСКА ,КОГАТО КАСАЕ НЯКОЙ НА ПО ВИСОК " СТОЛ"? 👺🇧🇬🤔

    15:45 30.09.2026

  • 2 Кина

    2 2 Отговор
    Един събуден българин никога повече няма да иска да бачка , а да краде като правителството , депутатите и всички около тях..! Това не е престъпление а реална справедливост..!

    15:46 30.09.2026

  • 3 Сталин

    8 0 Отговор
    Ресторантите и кафетата на мутрите са окупирали тротоари зелени площи и паркове навсякъде в България,кога най сетне ще бъдат премахнати всички тези незаконни строежи,вижте само Витошка на какво прилича ,от край до край е окупирано от кафета и ресторанти на мутрите и премахнаха трафика на трамваите заради тези мутри и бандити да си правят бизнеса там

    15:56 30.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Това е култово заведение на повече от 60 год. И защо сега се сетиха да го премахват, друг е въпросът, че чалгаджиите го превърнаха в бардак. Но ние сме креативни в нашата ретроградност!

    16:17 30.09.2026

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