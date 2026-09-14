Виктор Орбан се завръща в политиката

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан заяви, че се завръща в политическата борба срещу новото унгарско правителство, оглавявано от Петер Мадяр. "Така повече не може. Настъпи времето за национална съпротива. Край на търпението, край на коректното отношение, край на всички едностранни жестове", каза той. Решението идва месеци след тежкото изборно поражение на "Фидес", сложило край на 16-годишното управление на Орбан.
С обявяването на "съпротивата" Орбан показва, че поражението на изборите няма да означава край на политическата му активност.
Предстои да стане ясно дали "Фидес" ще успее да възстанови подкрепата си сред унгарските избиратели и да се превърне отново в основна политическа сила.
На парламентарните избори през април партията на Орбан беше победена от проевропейската "Тиса" на Петер Мадяр, която получи достатъчно места за парламентарно мнозинство от две трети.
Новото правителство предприе серия от реформи, насочени към промяна на институциите и борба с корупцията, като едновременно с това започна да преориентира страната към по-тясно сътрудничество с Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хаха
Коментиран от #16, #28
18:08 14.09.2026
4 Пепи Волгата
До коментар #2 от "ВИС-2 🦁":Поздрави от Брюксел за Нашия топ избирател
18:09 14.09.2026
5 Сатана Z
Ще ги заболи много още тази зима.
Коментиран от #30
18:10 14.09.2026
6 Пинчера на пу
Коментиран от #12
18:10 14.09.2026
7 Удри русораста с лопатЕто!
Коментиран от #11
18:11 14.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Д-р Газдов
До коментар #8 от "ВИС-2 🦁":А колко майки е разплакал този "най- добър син на българския народ", на колко хора е разбил живота? Господ да го прости нещастника ,защото на мен ми е трудно.
18:20 14.09.2026
10 Евролибераст
18:20 14.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хахахаха
До коментар #6 от "Пинчера на пу":А за пинчера на доня мръсулиня мадляра кво ще кажеш хахахаха по ли е добре хахахаха еврастите направо къртят мивки хахахаха.
18:22 14.09.2026
13 Няма
18:28 14.09.2026
14 Само Орбан
Коментиран от #18, #21, #22
18:29 14.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ИСТИНАТА
До коментар #3 от "хаха":Убийството на Околчица на Калушев и другите двама е инсценирано!
Калушев също е убит на хижа Петрохан!
По права линия, от хижа Петрохан до Околчица, разстоянието е около 36 км в източна посока през ридовете на Западна Стара планина и Врачанския Балкан.
С кемпера по асфалтовите пътища през проходите и заобиколките през селата
(например през Дружево, Миланово и хижа Пършевица) пътят е значително по-дълъг — над 45–50 километра, в зависимост от точно избраният маршрут
Кемперът не е летял по въздуха, нали?
Защо не се покажат записите на камерите по пътя?
И да се докаже дали не са манипулирани от службите!
18:34 14.09.2026
17 Няма шанс
18:38 14.09.2026
18 Копейките са безродници
До коментар #14 от "Само Орбан":Е той я оправи вече и го изринаха унгарците, не знам как ще му вържат втори път. Иначе Орбановите медии в Македония бълват срещу България, но копейките нали сте българомразци го подкрепяте.
Коментиран от #31
18:42 14.09.2026
19 Цвете
18:47 14.09.2026
20 венсеремос
Коментиран от #23
18:49 14.09.2026
21 Мунчо Копейкин празнодумеца
До коментар #14 от "Само Орбан":Е колко повече да я оправя ?!
Станаха от най-развиващи от СОЦ-а в най бедни в ЕС.
Искаш да надскочат Сърбия или Московия ли по мизерия ?
18:52 14.09.2026
22 Добре я Оправи
До коментар #14 от "Само Орбан":УНГАРЦИТЕ РЯЗКО
ОБЕДНЯХА
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
18:54 14.09.2026
23 Kyчka на Путлер ли е крадеца орбан?
До коментар #20 от "венсеремос":Точно представители от партията на noлогата орбан гониха по голи Zagници от гей парти. 🤣🤣🤣
18:55 14.09.2026
24 Голям
18:56 14.09.2026
25 Ганю- простия
18:56 14.09.2026
26 Споко!
18:59 14.09.2026
27 Баце
19:04 14.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Николай
19:19 14.09.2026
30 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #5 от "Сатана Z":Той като министър председател за разлика от тук Унгария беше най социалната държава в ЕС.
Но при неговото управление имаше едно златно правило и то с пълна сила се отнасяше за малцинствата.
Девизът му,работа като всички останали.
Който не работи и не полага обществено полезен труд не получава помощи.
19:19 14.09.2026
31 А центарите
До коментар #18 от "Копейките са безродници":сте не само безродници а и безБожници! Гответе се за фоерверките и гъбите! Може пък след няколко хиляди години се пръкне по умна цивилизация...
19:28 14.09.2026
32 Сандо
19:35 14.09.2026
33 Иван
19:40 14.09.2026