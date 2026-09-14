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Виктор Орбан се завръща в политиката

Виктор Орбан се завръща в политиката

14 Септември, 2026 18:05 1 810 33

  • виктор орбан-
  • фидес-
  • унгария-
  • петер мадяр

Предстои да стане ясно дали "Фидес" ще успее да възстанови подкрепата си сред унгарските избиратели и да се превърне отново в основна политическа сила

Виктор Орбан се завръща в политиката - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият унгарски премиер Виктор Орбан заяви, че се завръща в политическата борба срещу новото унгарско правителство, оглавявано от Петер Мадяр. "Така повече не може. Настъпи времето за национална съпротива. Край на търпението, край на коректното отношение, край на всички едностранни жестове", каза той. Решението идва месеци след тежкото изборно поражение на "Фидес", сложило край на 16-годишното управление на Орбан.

С обявяването на "съпротивата" Орбан показва, че поражението на изборите няма да означава край на политическата му активност.

Предстои да стане ясно дали "Фидес" ще успее да възстанови подкрепата си сред унгарските избиратели и да се превърне отново в основна политическа сила.

На парламентарните избори през април партията на Орбан беше победена от проевропейската "Тиса" на Петер Мадяр, която получи достатъчно места за парламентарно мнозинство от две трети.

Новото правителство предприе серия от реформи, насочени към промяна на институциите и борба с корупцията, като едновременно с това започна да преориентира страната към по-тясно сътрудничество с Европейския съюз.


Унгария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хаха

    24 44 Отговор
    Е много ясно! Какво друго може да прави един корумпиран лъжлив политик?

    Коментиран от #16, #28

    18:08 14.09.2026

  • 4 Пепи Волгата

    15 13 Отговор

    До коментар #2 от "ВИС-2 🦁":

    Поздрави от Брюксел за Нашия топ избирател

    18:09 14.09.2026

  • 5 Сатана Z

    42 19 Отговор
    Като свършат мазнинките оставени от Орбан маджарите друга песен ще запеят.
    Ще ги заболи много още тази зима.

    Коментиран от #30

    18:10 14.09.2026

  • 6 Пинчера на пу

    18 36 Отговор
    Огладня ли пак бе оркБан

    Коментиран от #12

    18:10 14.09.2026

  • 7 Удри русораста с лопатЕто!

    11 25 Отговор
    РЕЗКО!

    Коментиран от #11

    18:11 14.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Д-р Газдов

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "ВИС-2 🦁":

    А колко майки е разплакал този "най- добър син на българския народ", на колко хора е разбил живота? Господ да го прости нещастника ,защото на мен ми е трудно.

    18:20 14.09.2026

  • 10 Евролибераст

    9 4 Отговор
    - Припадааааам!

    18:20 14.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хахахаха

    20 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пинчера на пу":

    А за пинчера на доня мръсулиня мадляра кво ще кажеш хахахаха по ли е добре хахахаха еврастите направо къртят мивки хахахаха.

    18:22 14.09.2026

  • 13 Няма

    19 3 Отговор
    да мога да заспя!? Цял ден нищо за успехите на ВСУ! Само глупости! Влезе ли вече в Кремъл или пак се е надрусал!?!?...

    18:28 14.09.2026

  • 14 Само Орбан

    19 7 Отговор
    Само Орбан ще оправи Унгария

    Коментиран от #18, #21, #22

    18:29 14.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ИСТИНАТА

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Убийството на Околчица на Калушев и другите двама е инсценирано!
    Калушев също е убит на хижа Петрохан!

    По права линия, от хижа Петрохан до Околчица, разстоянието е около 36 км в източна посока през ридовете на Западна Стара планина и Врачанския Балкан.
    С кемпера по асфалтовите пътища през проходите и заобиколките през селата
    (например през Дружево, Миланово и хижа Пършевица) пътят е значително по-дълъг — над 45–50 километра, в зависимост от точно избраният маршрут
    Кемперът не е летял по въздуха, нали?
    Защо не се покажат записите на камерите по пътя?
    И да се докаже дали не са манипулирани от службите!

    18:34 14.09.2026

  • 17 Няма шанс

    12 5 Отговор
    Да е жив и здрав Орбан, но младите поколения са тотал щета и масово всичко е саранизирана либерал джендария дето и е важно да може да ходи в мола. Говедата са повече и за съжаление сме всички в една лодка. Жалко. .. Просто жалко, че не може да се отдели една зона във всяка страна, където всички бесни либерали джендъри и фенове на отворените граници за всеки кой както му кефне.. Да съжителстват там... Да видят до какво водят техните политики. Жалко.

    18:38 14.09.2026

  • 18 Копейките са безродници

    8 7 Отговор

    До коментар #14 от "Само Орбан":

    Е той я оправи вече и го изринаха унгарците, не знам как ще му вържат втори път. Иначе Орбановите медии в Македония бълват срещу България, но копейките нали сте българомразци го подкрепяте.

    Коментиран от #31

    18:42 14.09.2026

  • 19 Цвете

    4 3 Отговор
    НАГЛОСТТА Е ПОРОК.ТОЗИ ГО ДОКАЗВА НОН СТОП. 😠

    18:47 14.09.2026

  • 20 венсеремос

    7 3 Отговор
    ДА! Виктор Орбан ще се върне начело на Унгария.Този ЛГБТ/педи /Мадяр ,който въведе еднополовите бракове ще бъде ликвидиран от самите унгарци-мъже и жени.PEDI/Мадяр ще рине в оборите fekaliite на конете.Мадяре коняр.И Унгария ще бъде за Русия и за Вл.Вл.Путин!! За Виктор Орбан! За Орбанова Унгария.За Русия! За Вл Вл.Путин !!!Да живее Руско-Унгрската дружба!!!

    Коментиран от #23

    18:49 14.09.2026

  • 21 Мунчо Копейкин празнодумеца

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Само Орбан":

    Е колко повече да я оправя ?!
    Станаха от най-развиващи от СОЦ-а в най бедни в ЕС.
    Искаш да надскочат Сърбия или Московия ли по мизерия ?

    18:52 14.09.2026

  • 22 Добре я Оправи

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Само Орбан":

    УНГАРЦИТЕ РЯЗКО
    ОБЕДНЯХА

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    18:54 14.09.2026

  • 23 Kyчka на Путлер ли е крадеца орбан?

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "венсеремос":

    Точно представители от партията на noлогата орбан гониха по голи Zagници от гей парти. 🤣🤣🤣

    18:55 14.09.2026

  • 24 Голям

    8 1 Отговор
    Както Амиерика, така и Унгария е пълно с лесноманипулируеми идиоти, които кълват на гола кука... Би било добре само умните хора да могат да гласуват, за да бъде добре за всички... в никоя частна компания не питат чистачката каква да бъде политика на компанията им... не питат наркоманите и алкохолиците, които не знаят на кой свят са в момента. Не е зле да се наложи някакъв ценз, примерно за средно образование... сигурно циганите няма да могат да гласуват... какво по-добро от това... купеният вот ще отсъства, поради липса на ценз.

    18:56 14.09.2026

  • 25 Ганю- простия

    0 4 Отговор
    Сега за тоя ли да гласуваме?

    18:56 14.09.2026

  • 26 Споко!

    3 3 Отговор
    Не бива да се вярва на руския шпионин Орбан,защото унгарците произхождат от Австро-унгарската империя и са свестен народ, докато робските българи произлизат от 600-вековното циганско робство. Мадяр е велик държавник, а българите ,сами ги преценете...

    18:59 14.09.2026

  • 27 Баце

    2 4 Отговор
    Неприятни новини за либералите

    19:04 14.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Николай

    4 3 Отговор
    Орбан е приключил като политик. Само Николай му остана и палинката.

    19:19 14.09.2026

  • 30 Софийски селянин,Пенсионер

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Той като министър председател за разлика от тук Унгария беше най социалната държава в ЕС.
    Но при неговото управление имаше едно златно правило и то с пълна сила се отнасяше за малцинствата.
    Девизът му,работа като всички останали.
    Който не работи и не полага обществено полезен труд не получава помощи.

    19:19 14.09.2026

  • 31 А центарите

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Копейките са безродници":

    сте не само безродници а и безБожници! Гответе се за фоерверките и гъбите! Може пък след няколко хиляди години се пръкне по умна цивилизация...

    19:28 14.09.2026

  • 32 Сандо

    1 2 Отговор
    Дано да успее да се върне навреме,защото оня Мадяр ще даде страната си на урсулианците за упправление и грабеж.

    19:35 14.09.2026

  • 33 Иван

    1 0 Отговор
    Орбан защо не е в дранголника, ами се опитва да надига глава ?

    19:40 14.09.2026

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