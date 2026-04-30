Петър Волгин: Европейската комисия и НПО-тата работят за дискредитиране на истински независимите партии

„Европейската комисия обича да представя себе си като най-големият защитник на демокрацията и плурализма. Конкретните ѝ действия обаче показват, че тя е точно обратното на това, с което се хвали. Еврокомисията се изживява като Римската инквизиция. Така, както инквизиторите са изкоренявали с огън и меч всяко мнение, което според тях е било ерес, така и Еврокомисията обявява за еретичен всеки възглед, който не съвпада с официалната линия.“

С тези думи българският евродепутат Петър Волгин започна изложението си за намесата на ЕК в политическата тъкан на националните държави. Евродепутатите обсъждаха темата за вмешателството на Еврокомисията в демократични процеси и избори. Един дебат, предизвикан от групата на патриотите, където основни представители са евродепутатите от партията на Марин льо Пен и тези от партията на Виктор Орбан.

„Ако някой политик или партия смятат, че националната държава е по-важна от наднационалните институции или че Зелената сделка е класическа глупост, а ЛГБТ идеологията е извращение, то тези хора веднага биват хвърляни на кладата на политическата коректност“ – продължи Петър Волгин, представител на суверенистите в ЕП.

„Европейската комисия и финансираните от нея медии и НПО в отделните държави работят неуморно за дискредитиране на истински независимите партии. А когато наближат избори, се скъсват да обясняват, че трябва да се гласува само за верни на Брюксел политици. Ако се случи така, че резултатите от изборите не устройват Еврокомисията, тя прави всичко възможно да ги отмени, както стана в Румъния. Явно Римската инквизиция не е изчезнала, само е сменила одеждите си“, заключи българският депутат.

Европейският парламент отново се раздели на две противоположни групи в антагонистичен сблъсък. Суверенистите и патриотите заявиха, че ако не говорим ясно за двойните стандарти, ще погребем демокрацията в Европа, че ЕК осъществява натиск върху социалните платформи и че ЕК е раздала 17 милиарда долара на „независимите“ медии в Европа и на различни НПО-та, за да насърчават определен наратив и да контролира гражданите как да мислят. Тези, които опонираха, казаха, че депутатите на Орбан правят фарс, че не знаят как да губят, че ЕК не се меси в демократичните избори, а ги защитава, и че гражданите в Унгария са прекъснали връзката на Путин с Европа, която се осъществявала през Орбан, за което следва да им се благодари.