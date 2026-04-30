Петър Волгин: Европейската комисия и НПО-тата работят за дискредитиране на истински независимите партии

Петър Волгин: Европейската комисия и НПО-тата работят за дискредитиране на истински независимите партии

30 Април, 2026 16:01

Така, както инквизиторите са изкоренявали с огън и меч всяко мнение, което според тях е било ерес, така и Еврокомисията обявява за еретичен всеки възглед, който не съвпада с официалната линия

Петър Волгин: Европейската комисия и НПО-тата работят за дискредитиране на истински независимите партии - 1
Петър Волгин журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Европейската комисия обича да представя себе си като най-големият защитник на демокрацията и плурализма. Конкретните ѝ действия обаче показват, че тя е точно обратното на това, с което се хвали. Еврокомисията се изживява като Римската инквизиция. Така, както инквизиторите са изкоренявали с огън и меч всяко мнение, което според тях е било ерес, така и Еврокомисията обявява за еретичен всеки възглед, който не съвпада с официалната линия.“

С тези думи българският евродепутат Петър Волгин започна изложението си за намесата на ЕК в политическата тъкан на националните държави. Евродепутатите обсъждаха темата за вмешателството на Еврокомисията в демократични процеси и избори. Един дебат, предизвикан от групата на патриотите, където основни представители са евродепутатите от партията на Марин льо Пен и тези от партията на Виктор Орбан.

„Ако някой политик или партия смятат, че националната държава е по-важна от наднационалните институции или че Зелената сделка е класическа глупост, а ЛГБТ идеологията е извращение, то тези хора веднага биват хвърляни на кладата на политическата коректност“ – продължи Петър Волгин, представител на суверенистите в ЕП.

„Европейската комисия и финансираните от нея медии и НПО в отделните държави работят неуморно за дискредитиране на истински независимите партии. А когато наближат избори, се скъсват да обясняват, че трябва да се гласува само за верни на Брюксел политици. Ако се случи така, че резултатите от изборите не устройват Еврокомисията, тя прави всичко възможно да ги отмени, както стана в Румъния. Явно Римската инквизиция не е изчезнала, само е сменила одеждите си“, заключи българският депутат.

Европейският парламент отново се раздели на две противоположни групи в антагонистичен сблъсък. Суверенистите и патриотите заявиха, че ако не говорим ясно за двойните стандарти, ще погребем демокрацията в Европа, че ЕК осъществява натиск върху социалните платформи и че ЕК е раздала 17 милиарда долара на „независимите“ медии в Европа и на различни НПО-та, за да насърчават определен наратив и да контролира гражданите как да мислят. Тези, които опонираха, казаха, че депутатите на Орбан правят фарс, че не знаят как да губят, че ЕК не се меси в демократичните избори, а ги защитава, и че гражданите в Унгария са прекъснали връзката на Путин с Европа, която се осъществявала през Орбан, за което следва да им се благодари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    15 3 Отговор
    ВЯРНО !!!!

    Коментиран от #7

    16:03 30.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    2 8 Отговор
    ЕК са за свободата и против радикалистите.

    16:04 30.04.2026

  • 4 Пепи Волгата

    9 9 Отговор
    Хаха смахнати тролове копейкаджии, аз откога съм минал на евро.

    16:04 30.04.2026

  • 5 Фори

    6 9 Отговор
    Воллфгин си мисли че е Ленин и иска да вдига революция .Неговите хора едва минаха с 4,2 % . Това са му подръжниците.

    Коментиран от #6

    16:05 30.04.2026

  • 6 А бре,

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фори":

    Фюри ????

    16:07 30.04.2026

  • 7 Поздравления,

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Много":

    Ти оправда доверието на избирателите си!
    Бъди здрав !!!

    16:08 30.04.2026

  • 8 Ъхъ!!!

    2 6 Отговор
    А "истински независимите" са лакеите на Путин, нали Речкин?!? Искате да служите на Кремъл, ама да ви плаща Европа, червени тарикати?!

    16:12 30.04.2026

  • 9 Цвете

    3 4 Отговор
    КАКВОТО И ДА ПИШЕШ ЗА ЕВРОСЪЮЗА ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ СИ ВЕЧНО НЕДОВОЛЕН.СЛЕД КАТО НЕ ТИ СЕ НРАВИ, КУФАРА И СОФИЯ. МОЖЕ ДА СТАНЕШ КОРЕСПОНДЕНТ В МОСКВА. ТАМ ЩЕ БЪДЕШ ПРИЕТ С ОТВОРЕНИ ОБЯТИЯ.😙☹️🥴🪆🎲

    16:13 30.04.2026

  • 10 Цвете

    3 3 Отговор
    КАКВОТО И ДА ПИШЕШ ЗА ЕВРОСЪЮЗА ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ СИ ВЕЧНО НЕДОВОЛЕН.СЛЕД КАТО НЕ ТИ СЕ НРАВИ, КУФАРА И СОФИЯ. МОЖЕ ДА СТАНЕШ КОРЕСПОНДЕНТ В МОСКВА. ТАМ ЩЕ БЪДЕШ ПРИЕТ С ОТВОРЕНИ ОБЯТИЯ.😙☹️🥴🪆🎲

    16:14 30.04.2026

  • 11 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Гнусно е подлоги, като Волгин да говорят за независимост.

    16:27 30.04.2026

  • 12 Пешоу

    1 0 Отговор
    Кат ти свърши мандата ко ши прайш? Радеф нема те вземе при него. Тряа при коцето да одиш да ближеш

    16:28 30.04.2026

  • 13 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Пепи волгата дели е благодарен на рос дебилите?

    16:30 30.04.2026