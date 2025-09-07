Новини
Мнения »
Стефан Гамизов: Крадци на руска и ислямистка верига да са начело на България – позор, падение, погнуса

Стефан Гамизов: Крадци на руска и ислямистка верига да са начело на България – позор, падение, погнуса

7 Септември, 2025 16:00 2 178 61

  • стефан гамизов-
  • крадци-
  • ислямистка верига-
  • начело на българия-
  • позор

И вместо българите да поднесат цветя и почит - сега ни четат имената на крадците, че от тяхно име с нашите пари се поднасят венци.

Стефан Гамизов: Крадци на руска и ислямистка верига да са начело на България – позор, падение, погнуса - 1
Снимка: БНТ
Стефан Гамизов Стефан Гамизов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Башибозушка банда на снимките – русоробски и ислямистки еничари – сквернят празника на Съединението. Най-отпред – главатарят на русоробите, по ирония наричан “президент”. Липсват другите трима главатари - Пеевски, Борисов и Василев - пратили са представители от бандите си.

На този площад има общо 2–3 милиарда евро, откраднати от българите и децата ми, а зад хората на площада седят още 5–8 милиарда евро (песимистична оценка за грабежите - сигурно е тройно - 5 милиона българи са неродени, избягали и преждевременно мъртви в резултат на това), откраднати с помощта на руснаци , ислямисти и западни левичари закрилници на предните всички.

Не мога да си представя по-голямо сквернословие и опозоряване – тези хора да са на този празник, който е тържество на българската независимост. Да са отпред точно тези хора – слуги и роби на руснаците и ислямистите, от които България се обявява за независима.

Крадци на руска и ислямистка верига да са начело на България – позор, падение, погнуса.

И вместо българите да поднесат цветя и почит - сега ни четат имената на крадците, че от тяхно име с нашите пари се поднасят венци.

Гнус, гнус, гнус - безкрайна. Безкрайна, нагла, комунистическа, русоробска, ислямистка, крадлива, корумпирана и просташка.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница

Стефан Гамизов: Крадци на руска и ислямистка верига да са начело на България – позор, падение, погнуса
Снимка: БНТ


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 39 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скрий се мушмурок

    55 9 Отговор
    Трябва ли да публикувате мътенето на всяко говедо?

    16:03 07.09.2025

  • 2 Отвратен

    45 7 Отговор
    Ще се задавиш от злоба бе човече....То бива да има някакви противоречия в политическите виждания-ама ти Стефане прекаляваш. Как толкова ненавист се събира в една душа? Или ти вече си я продал и нямаш такава...?

    Коментиран от #16

    16:04 07.09.2025

  • 3 Стефан

    31 8 Отговор
    Гъзолизов

    16:06 07.09.2025

  • 4 Град Симитли

    39 8 Отговор
    Тежка параноична шизофрения!... И не само!

    16:06 07.09.2025

  • 5 Аве

    35 7 Отговор
    момче, ти се давиш от злоба. По-полека, по-полека.

    16:08 07.09.2025

  • 6 скоро,скоро!!!

    19 8 Отговор
    скоро,скоро,гамизов!!!

    16:08 07.09.2025

  • 7 ИМПЕРИАЛИСТ

    10 18 Отговор
    Машала Гамиз!

    16:09 07.09.2025

  • 8 Мда

    32 8 Отговор
    Гамиьов как е в Киев бе , льохман?
    Нали от там лаеш при Кулезич лифтинга

    16:10 07.09.2025

  • 9 Тракиец

    15 32 Отговор
    Браво на Стефан Гамизов..ето това е истински коментар..евала

    16:10 07.09.2025

  • 10 Бит шеф на полицията

    19 3 Отговор
    и какво от това
    крадците си крадат
    безсмислените статии като тази се пишат и така
    пубертетите тормозят всички с автомобили те си и моторите си и какво от това
    добре че набиха шефа та да направят 50 изказвания от трибуните тези с хубавките заплатки
    иначе нищо няма да се промени

    16:12 07.09.2025

  • 11 Кеум

    25 3 Отговор
    Гамизов е завършен кретен....отдавна е в канализационната тръба...трябва просто да се пусне водата...

    16:12 07.09.2025

  • 12 Тома

    24 5 Отговор
    Най ми е кеф когато гамизов излезе от дупката и започне да му се превиждат руснаци и ислямски чисто голи покрай него

    16:13 07.09.2025

  • 13 Агата

    5 3 Отговор
    Да плачеш и да си пиеш ракийката.Това е българинът масово,който не се усеща че може да има много по вече от това на масата.Но уви……

    16:13 07.09.2025

  • 14 В В.П.

    16 3 Отговор
    Никой Нее длъжен да чете тоя клесс..Всичко е удавено в злоба и глупост..Хайде спирайте го тоя ненормалник..не го публикувайте повече ..

    16:14 07.09.2025

  • 15 Хохо Бохо

    10 5 Отговор
    Други си е да се храниш с козяшки отпадъци. Нали бе гъзмизов? Тоя на кравешка верига дава оценка

    16:15 07.09.2025

  • 16 Хохо Бохо

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "Отвратен":

    Плащат му и той лапа краварски тор. Тва е

    16:16 07.09.2025

  • 17 В В.П.

    14 5 Отговор
    По Голови време , България изнасяше продукция с вагони и камиони с голям тонаж.Така платиха АЕЦ Козлодуй,Стомана ,Кремиковци..Химко .и прочие 3000 мега обекта....Днес износът е сведен до микробуси..предимно за Румъния ,Гърция .Сърбия ..За селско стопанство става въпрос..

    Коментиран от #18

    16:18 07.09.2025

  • 18 В В.П.

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "В В.П.":

    Да се чете по Тошово,, време ..!

    Коментиран от #46

    16:18 07.09.2025

  • 19 Левски

    12 7 Отговор
    Гамизов, за президента ти разбивам муцуната, а ти си като другите бокл....ци.

    16:19 07.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Глупост

    12 5 Отговор
    Публикувате пасквилите на някакъв пияница с турска фамилия, а точни коментари триете!?

    16:20 07.09.2025

  • 22 В В.П.

    10 2 Отговор
    Стефане,,уникален простак си.!! ..Казва ти Васил от Бургас

    16:20 07.09.2025

  • 23 Факт

    0 1 Отговор
    И е малко по-интелигентен; някой действа от нэгово име.

    16:21 07.09.2025

  • 24 Отблъсквате читателите си

    5 2 Отговор
    Факт...

    16:22 07.09.2025

  • 25 Факт

    0 3 Отговор
    Гамизов е малко по-интелигентен; някой действа от нэгово име.

    16:23 07.09.2025

  • 26 В В.П.

    8 4 Отговор
    Бойко и Делян са сложени там от Брюксел..Те са най удобните ..не се противят на нищо..Не правят нищо вредно за Есср..или пък полезно за България....Радев е избран с избори ,директни ..от народа на България..

    Коментиран от #29

    16:23 07.09.2025

  • 27 Някой

    12 2 Отговор
    Майко мила, тоя съвсем изплиска легена.

    16:24 07.09.2025

  • 28 В В.П.

    7 6 Отговор
    Гнус.Гамизя ..изпълзя от трапа..За президента троша крака ..За Делян и оня галош ми е все тая
    .

    16:25 07.09.2025

  • 29 бъдещето на радев

    5 7 Отговор

    До коментар #26 от "В В.П.":

    е в затвора

    16:27 07.09.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    9 3 Отговор
    Тоз монтански бастун е типичен представител на местната фауна, и огледало на краха на михайловградската реална гимназия. Имената на баба му и дядо му висят на огромния паметник издигнат за увековечаване на червените терористи от 1923г. и руините на който служат за нужник на проститутките около него.

    16:27 07.09.2025

  • 31 Анонимен

    1 0 Отговор
    Да не би случайно да са пропуснали да го поканят на Экспо в Япония?

    16:29 07.09.2025

  • 32 Дедо ви...

    11 2 Отговор
    То бива да си долен натегач, бива да си куха лейка, бива да си жалък мазньоч, ама счупиш тъпомера!

    16:30 07.09.2025

  • 33 Факт

    2 1 Отговор
    Кулезич сигурно се спотайва някъде наблизо със шмайзера!

    16:31 07.09.2025

  • 34 Веднага съд за тва същество

    8 3 Отговор
    Стефан Гамизов, АналИзатора за уронване престижа на институциите. Ама веднага

    16:31 07.09.2025

  • 35 Тва са атлантенца бре

    6 3 Отговор
    Ква руска и ислямистка верига бълнуваш мушмул... и то ционисти от най сбърканите

    16:34 07.09.2025

  • 36 В В.П.

    10 3 Отговор
    Бойко е мутра от Прехода .Делян е дин на червена пъчавра .наложница ..Тия да сложени да разбият и ограбят България..Есср иска свежи пари ,иска злато и каквото има за крадене ..Радев е военен ,патриот ,все още обединител на изчезващата раса ,,Булгсропитек...

    16:35 07.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Да видим как са нещата във ВСУ,

    6 3 Отговор
    и така в анти русоробкото ВСУ резултатите са на лице:

    "Журналистът Владимир Бойко разкри данни за колосалния мащаб на дезертьорството в украинската армия.

    За осем месеца 142 хиляди души официално избягаха от ВСУ.

    Само през май-почти 20 хиляди.

    2 през лятото-стабилно 17 + хиляди месечно.

    И това са само тези, за които са заведени дела. Реалните числа могат да бъдат много по — високи-десетки хиляди СЗ просто не се записват.

    В същото време месечните загуби на ВСУ (убити, изчезнали и ранени) са най — малко 10 хиляди, а 20-30 хиляди са мобилизирани. Според Бойко армията преживява състояние на разпад."

    Призоваваме Всички Рашън Хейтъри на Украинският Фронт да покажат на дела на какво са способни, Гамизов спициално?

    16:36 07.09.2025

  • 39 Урсул фон РептиЛайнян

    9 3 Отговор
    Аидее и тая еврейска 🐷 гамиз OFF изпълзя да си избълва кашерната помия .....

    16:36 07.09.2025

  • 40 В В.П.

    7 2 Отговор
    Все пак гамизото кефи с просташкия си начин на изразяване ..Уникален тъпак... Хихихи..

    16:37 07.09.2025

  • 41 Съвсем се побърка тоя обаче

    3 2 Отговор
    "русоробски и ислямистки еничари" да нарича атлантическите подлоги .... Ама то двойните стандарти неминуемо водят до някаква форма на шизофрения. Това е показателен случай на „семантична инверсия“ – тоест, придаване на дума на обратното на истинското ѝ значение

    16:39 07.09.2025

  • 42 А не бе

    5 2 Отговор
    Кой тоз анал гамиз и какво означава фамилията му?

    Коментиран от #56

    16:39 07.09.2025

  • 43 Мдаааа

    3 1 Отговор
    БРАВО !!

    16:39 07.09.2025

  • 44 стоян георгиев

    10 3 Отговор
    Гамизов,не руснаци и ислямисти крадът България,а твоите еврейски съплеменници скрити зад български имена.

    16:40 07.09.2025

  • 45 Абориген

    5 4 Отговор
    За времето на Тато може само да мечтаете.

    16:42 07.09.2025

  • 46 един

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "В В.П.":

    Ами защо го махнахте бай ви Тошо вие комунягите,бре. Начело с господарите ви от ДС и КГБ. И ни натресохте демокрация по московски образец.

    16:42 07.09.2025

  • 47 Ъхъъъъъ....така си е!

    6 2 Отговор
    Гнус, гнус, гнус - безкрайна. Безкрайна, нагла, атлантическа, русофобска, ционистка , нацистка, крадлива, корумпирана и просташка.

    16:42 07.09.2025

  • 48 В В.П.

    5 4 Отговор
    Тия демократи като Гамиза даже и пунктове за череши не могат да сложат ..зтолкова са некадърни..В България ,нищо не работи ,след фашистката чума ,с прякор демокрация ..Нито здравеопазване,нито инфраструктура,социална политика,енергетика ,индустрия ,армия ,с техника от 60те години...Начело са индивиди с криминални прояви..Ахаха уникални идеоти..И Европа гледа с наслада ..

    16:43 07.09.2025

  • 49 В В.П.

    2 2 Отговор
    Фашизмът ще се нарича с ново име...демокрация .Фидел Кастро.

    16:46 07.09.2025

  • 50 Василеску

    2 1 Отговор
    Винаги съм казвал, че Гамиозв е предател, мекере и мръсншк

    16:49 07.09.2025

  • 51 Роко Сифреди

    2 1 Отговор
    Някой каза, че Мигофанова ни била поздравила за празника, но нищо не намерих по темата.

    16:50 07.09.2025

  • 52 В В.П.

    2 1 Отговор
    Тия на снимката са до един върли атлантици.Просмерикански подлоги..Силното сияние от САЩ ,може да изгори земята .на бедна България..Опасна е ,,близостта с тия бандити и пирати .садисти и нацисти..

    16:51 07.09.2025

  • 53 И какво работи сега тоя смотаняк

    2 3 Отговор
    ГамиГъзов освен че е АналИзатор?

    16:52 07.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Културен Антрополог

    4 0 Отговор
    Чепеларски ПОМАК ислямист Росен Желязков е СРАМ и ПОЗОР за съвременна Евреоатлантическа България

    16:55 07.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Факт

    0 0 Отговор
    Вероятно Петър се подмазва!

    16:55 07.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Перо

    1 0 Отговор
    Kaputa Гамизов и той “ръси мозък”!

    17:02 07.09.2025

  • 61 Правете си сметката

    0 0 Отговор
    Договора с боташ ще ни донесе 6 милиарда загуби.Толкова струват две магистрали от Варна до София

    17:02 07.09.2025