Стефан Гамизов: Крадци на руска и ислямистка верига да са начело на България – позор, падение, погнуса

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Башибозушка банда на снимките – русоробски и ислямистки еничари – сквернят празника на Съединението. Най-отпред – главатарят на русоробите, по ирония наричан “президент”. Липсват другите трима главатари - Пеевски, Борисов и Василев - пратили са представители от бандите си.

На този площад има общо 2–3 милиарда евро, откраднати от българите и децата ми, а зад хората на площада седят още 5–8 милиарда евро (песимистична оценка за грабежите - сигурно е тройно - 5 милиона българи са неродени, избягали и преждевременно мъртви в резултат на това), откраднати с помощта на руснаци , ислямисти и западни левичари закрилници на предните всички.

Не мога да си представя по-голямо сквернословие и опозоряване – тези хора да са на този празник, който е тържество на българската независимост. Да са отпред точно тези хора – слуги и роби на руснаците и ислямистите, от които България се обявява за независима.

Крадци на руска и ислямистка верига да са начело на България – позор, падение, погнуса.

И вместо българите да поднесат цветя и почит - сега ни четат имената на крадците, че от тяхно име с нашите пари се поднасят венци.

Гнус, гнус, гнус - безкрайна. Безкрайна, нагла, комунистическа, русоробска, ислямистка, крадлива, корумпирана и просташка.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница

Снимка: БНТ