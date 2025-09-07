Стефан Гамизов: Крадци на руска и ислямистка верига да са начело на България – позор, падение, погнуса

Башибозушка банда на снимките – русоробски и ислямистки еничари – сквернят празника на Съединението. Най-отпред – главатарят на русоробите, по ирония наричан “президент”. Липсват другите трима главатари - Пеевски, Борисов и Василев - пратили са представители от бандите си.
На този площад има общо 2–3 милиарда евро, откраднати от българите и децата ми, а зад хората на площада седят още 5–8 милиарда евро (песимистична оценка за грабежите - сигурно е тройно - 5 милиона българи са неродени, избягали и преждевременно мъртви в резултат на това), откраднати с помощта на руснаци , ислямисти и западни левичари закрилници на предните всички.
Не мога да си представя по-голямо сквернословие и опозоряване – тези хора да са на този празник, който е тържество на българската независимост. Да са отпред точно тези хора – слуги и роби на руснаците и ислямистите, от които България се обявява за независима.
Крадци на руска и ислямистка верига да са начело на България – позор, падение, погнуса.
И вместо българите да поднесат цветя и почит - сега ни четат имената на крадците, че от тяхно име с нашите пари се поднасят венци.
Гнус, гнус, гнус - безкрайна. Безкрайна, нагла, комунистическа, русоробска, ислямистка, крадлива, корумпирана и просташка.
Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница
