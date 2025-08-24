Гамизов: "Убиха" водата на Плевен, за да подсигурят "тръбата"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Намирам за чиста проява на карма - ако така се казва - че Плевен няма вода, защото Пеевски и Борисов едва не си счупиха краката - ама какви крака в наeдрели телосложения от плюскане от руската паница - за да построят "Турски поток". Тази "тръба" пресуши водата - даже и българската армия беше изпратена като на военна акция да строи "тръбата" заедно с "Вагнер". Да, военните руски престъпници "Вагнер" бяха там - "убиха" водата на Плевен да подсигурят "тръбата".

Този газопровод обезличи напълно цялата военна помощ на САЩ за Украйна по време на войната и финансира убийството на 150 хиляди украинци и 400 хиляди руснаци - както и 2 милиона ранени от двете страни. Смразяващо съучастие е този газопровод във вакханалията на злото в лицето на престъпната Русия в Украйна.

Но явно кармата е страшно нещо - възмездието както казваме ние християните. Не случайно е този ужас сега в България - всеки ден новини за смърт, безпътица, кражби, корупция, наглост, безнаказаност, глупост и тъпота на всяка крачка - вече и безводие като в библейско божие наказание.

Плевен е град - феодална собственост на може би най-известната руска слугиня в лицето на Румен Петков - сам по себе си важен човек само в своята вредоносност за българите и полезност за руската диктатура, но признавам - впечатляваща такава. Но хората там го търпят - както се търпи и башибозуклукът на Пеевски и Борисов с пълното умопомрачение, изпаднало в освирепяване от безнаказаност. Защо тогава са без вода ли? Възмездие е това, защото сте съдействали да се започне и финансира убийството на стотици хиляди украинци и руснаци, да страдат милиони, да остават стотици хиляди деца сираци и безпътни - няма изненада, че сега и вие плащате цената за своето съучастие с бездействие и колаборация с това адово зло.

Търпят се също в България Радев и Василев - пазителите на сътвореното от Пеевски и Борисов за руснаците и организираната престъпност, контролирана вече от ислямисти - поне чудесно се разбираха, докато не се хванаха гуша за гуша за плячката наскоро.

После защо се скъсаха коланите - сбруя се нарича - на мутренския плаж и детето беше убито.

Скъсаха се, защото е скъсана "сбруята" на цяла България - висим над бездната на прокъсани колани.

С цялата ми съпричастност към умъртвеното дете - то е едно от 5 милиона българи неродени и избягали да се спасят от мутропутинистката, ислямистко подчинена държава с простаци и глупаци на власт - обърната пирамида на властта, надолу с главата. Умните и можещите са стъпкани за сметка на глупавите и социопатите - класически пример за африканска, латиноамериканска или просто завладяна от руската диктатура или някоя ислямистка банда провалена държава.

Няма да се оцелее по този начин.

Знам, че все гледате да ви се размине "тънко" и да ви споходи келепир по ориенталски, но този път комунистите, русоробите и ислямистите ще ви избият до крак с кражби и корупция. Трябват им още 20-тина години и са го свършили.

Или ще надигнете глава за свобода и възмездие - ако ще да не са ви останали сили и до гробищата да се довлечете - или, както е казал народът: Кучетата ни яли всичките.

Дори на хубавелките със сниманите чинии с плюскане по морето и голотиите по плажовете няма да им се размине. Когато България се превърне окончателно в комунистически, русоробски, ислямистки и престъпен бардак - скоро на никой на Запад няма да му пука какво става при нас - тогава и на хубавиците ще им падне “цената”. Както казват ислямистите - всеки знае, че нашите българки са най-хубавите. Нашите - така ги наричат. А какво говорят за българските мъже путинистите и радикалните ислямисти - честно - не ви трябва да знаете. Какво мислят за тях и как си представят бъдещето им и на България - това съвсем не искате да знаете.

Коментарът на автора е публикуван на неговата страница във фейсбук