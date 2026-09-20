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МОН няма да пише единен учебник по БЕЛ и история
  Тема: Избори

МОН няма да пише единен учебник по БЕЛ и история

20 Септември, 2026 21:39, обновена 20 Септември, 2026 21:40 579 18

  • монт-
  • георги вълчев-
  • учебници-
  • бел-
  • история

Образователното министерство ще запази конкуренцията между издателствата, а промяната в учебниците може да стане най-рано от 2028 г.

МОН няма да пише единен учебник по БЕЛ и история - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на образованието и науката няма да пише единен учебник по български език и литература, история и география, а ще запази конкурсното начало при избора на учебници, заяви министър Георги Вълчев в интервю за bTV Новините. Той посочи, че целта е най-добрият учебник да бъде определян от комисия с учители, университетски преподаватели и представители на МОН, без министерството да поема ролята на автор.

Вълчев каза още, че промяната няма да стане скоро. По думите му хоризонтът е дълъг и най-ранният срок е 2028 г., защото първо трябва да бъдат написани новите учебни програми. Дотогава ще се търси механизъм за обсъждане и за избор на учебници.

Министърът аргументира идеята с това, че свободата на избор на учителите има и „тъмна страна“, а според него конкуренцията между издателствата е загубила част от първоначалния си смисъл. Той каза още, че в момента в системата има и прекалено много помагала, които според него понякога помагат, но в сегашния си обем по-скоро вредят.

Темата за учебниците идва на фона на слабите резултати на българските ученици в международното изследване PISA. Според данните на ОИСР резултатите на 15-годишните в България са по-ниски от средните за ОИСР по математика, четене и природни науки, а делът на учениците под минимално ниво на грамотност остава висок. ОИСР посочва и че България е сред страните с отчетлив спад в образователните резултати през последното десетилетие.

В интервюто Вълчев коментира и други мерки за училищната среда, включително нова система от поощрения и санкции за поведението на учениците, карта за личностно развитие и нова длъжност за специалист по личностно развитие. По думите му идеята е да се засили връзката между учител, ученик и родител и да се търси по-ранна превенция при проблемно поведение.

Министърът каза още, че в училищата вече работят над 1800 психолози и над 800 педагогически специалисти, а новите мерки трябва да влязат в сила от началото на втория срок.

Източници: bTV Новините


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 абе каква конкуренция

    18 1 Отговор
    между издателства ? прави се един учебник за дадения клас и точка, стига с тея кражби от всичко

    21:44 20.09.2026

  • 2 Нещата са изтървани много отдавна!

    13 1 Отговор
    Нищо няма да направите!
    Само Макаренко може да оправи нещата и до след дълъг процес!

    21:45 20.09.2026

  • 3 ГаГа

    12 1 Отговор
    Не е конкуренция, а корупция наличието на различни учебници по базови предмети. Учителите се "стимулират" за един или друг избор и не им пука, че в резултат от работата им се получават функционално неграмотни "субекти".

    21:46 20.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Потрес

    5 2 Отговор
    Аз съм в потрес , тъкмо свикнахме с един министър и сега ни сервират нов. Този от къде го изкопаха?

    21:47 20.09.2026

  • 6 А Университетите?

    8 0 Отговор
    Кога ще оправите?
    Там е още по голям батак!
    Калинки и калинчовци навред!

    21:48 20.09.2026

  • 7 Булпсихопатъ

    12 0 Отговор
    Готино е да не правиш нищо и да очакваш резултати. При бай Тошо неграмотни нямаше ,но пък ТВУ беше не бе просто плашило. А и нямаше на кой да се оплачеш от шамар от даскала или директора. Най много и в къщи да го отнесеш. И след това "изтичане на мозъци".... Имаше мозъци ,имаше изтичане ,сега изтича простотия и Евровизия.

    21:49 20.09.2026

  • 8 За да може

    9 2 Отговор
    да се подмени историята ни и от училищата да излизат заблудени неграмотни лумпени. На Урсулите умни не им трябват. На тях им трябват роби...

    21:51 20.09.2026

  • 9 истина ти казвам

    2 0 Отговор
    Кучо вълчо, нема да уварите боба баце!

    21:53 20.09.2026

  • 10 000

    1 1 Отговор
    Ще правиш каквото ти наредим през НПО-тата. Ти си просто чиновник, който винаги можем да заменим.

    22:01 20.09.2026

  • 11 Здравейте

    1 0 Отговор
    Пак мазане, нищо конкретно и продължаваме по старому.. уж тоз тиквоч беше промяна

    22:15 20.09.2026

  • 12 жорето ангелоф

    0 0 Отговор
    Моя учебник отколе е гото. груеф му е редактор. Изборът ще бъде демократичен

    22:16 20.09.2026

  • 13 Спортягин

    1 0 Отговор
    МОН няма да пише единен учебник по БЕЛ и история? Ми хубУ. Тогава да напише учебник по ФИЗ. ВЪЗ.

    22:20 20.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Въийй

    1 0 Отговор
    Една камара нови длъжности!
    Че училищен омбудсман, че специалист по личностно развитие, а психолозите и педагогическите съветници ще си клатят краката ли?

    22:22 20.09.2026

  • 17 Учебниците

    1 0 Отговор
    и материалите различни - конспектите и изпитите еднакви . Какви резултати очаквате ?

    22:22 20.09.2026

  • 18 нннн

    0 0 Отговор
    Спокойно. Учебниците по история и литература ще продължат да ги пишат соросоидите.

    22:29 20.09.2026

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