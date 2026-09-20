МОН няма да пише единен учебник по БЕЛ и история

Министерството на образованието и науката няма да пише единен учебник по български език и литература, история и география, а ще запази конкурсното начало при избора на учебници, заяви министър Георги Вълчев в интервю за bTV Новините. Той посочи, че целта е най-добрият учебник да бъде определян от комисия с учители, университетски преподаватели и представители на МОН, без министерството да поема ролята на автор.

Вълчев каза още, че промяната няма да стане скоро. По думите му хоризонтът е дълъг и най-ранният срок е 2028 г., защото първо трябва да бъдат написани новите учебни програми. Дотогава ще се търси механизъм за обсъждане и за избор на учебници.

Министърът аргументира идеята с това, че свободата на избор на учителите има и „тъмна страна“, а според него конкуренцията между издателствата е загубила част от първоначалния си смисъл. Той каза още, че в момента в системата има и прекалено много помагала, които според него понякога помагат, но в сегашния си обем по-скоро вредят.

Темата за учебниците идва на фона на слабите резултати на българските ученици в международното изследване PISA. Според данните на ОИСР резултатите на 15-годишните в България са по-ниски от средните за ОИСР по математика, четене и природни науки, а делът на учениците под минимално ниво на грамотност остава висок. ОИСР посочва и че България е сред страните с отчетлив спад в образователните резултати през последното десетилетие.

В интервюто Вълчев коментира и други мерки за училищната среда, включително нова система от поощрения и санкции за поведението на учениците, карта за личностно развитие и нова длъжност за специалист по личностно развитие. По думите му идеята е да се засили връзката между учител, ученик и родител и да се търси по-ранна превенция при проблемно поведение.

Министърът каза още, че в училищата вече работят над 1800 психолози и над 800 педагогически специалисти, а новите мерки трябва да влязат в сила от началото на втория срок.

Източници: bTV Новините