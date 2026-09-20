МОН няма да пише единен учебник по БЕЛ и история

Министерството на образованието и науката няма да пише единен учебник по български език и литература, история и география, а ще запази конкурсното начало при избора на учебници, заяви министър Георги Вълчев в интервю за bTV Новините. Той посочи, че целта е най-добрият учебник да бъде определян от комисия с учители, университетски преподаватели и представители на МОН, без министерството да поема ролята на автор.
Вълчев каза още, че промяната няма да стане скоро. По думите му хоризонтът е дълъг и най-ранният срок е 2028 г., защото първо трябва да бъдат написани новите учебни програми. Дотогава ще се търси механизъм за обсъждане и за избор на учебници.
Министърът аргументира идеята с това, че свободата на избор на учителите има и „тъмна страна“, а според него конкуренцията между издателствата е загубила част от първоначалния си смисъл. Той каза още, че в момента в системата има и прекалено много помагала, които според него понякога помагат, но в сегашния си обем по-скоро вредят.
Темата за учебниците идва на фона на слабите резултати на българските ученици в международното изследване PISA. Според данните на ОИСР резултатите на 15-годишните в България са по-ниски от средните за ОИСР по математика, четене и природни науки, а делът на учениците под минимално ниво на грамотност остава висок. ОИСР посочва и че България е сред страните с отчетлив спад в образователните резултати през последното десетилетие.
В интервюто Вълчев коментира и други мерки за училищната среда, включително нова система от поощрения и санкции за поведението на учениците, карта за личностно развитие и нова длъжност за специалист по личностно развитие. По думите му идеята е да се засили връзката между учител, ученик и родител и да се търси по-ранна превенция при проблемно поведение.
Министърът каза още, че в училищата вече работят над 1800 психолози и над 800 педагогически специалисти, а новите мерки трябва да влязат в сила от началото на втория срок.
Източници: bTV Новините
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 абе каква конкуренция
21:44 20.09.2026
2 Нещата са изтървани много отдавна!
Само Макаренко може да оправи нещата и до след дълъг процес!
21:45 20.09.2026
3 ГаГа
21:46 20.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Потрес
21:47 20.09.2026
6 А Университетите?
Там е още по голям батак!
Калинки и калинчовци навред!
21:48 20.09.2026
7 Булпсихопатъ
21:49 20.09.2026
8 За да може
21:51 20.09.2026
9 истина ти казвам
21:53 20.09.2026
10 000
22:01 20.09.2026
11 Здравейте
22:15 20.09.2026
12 жорето ангелоф
22:16 20.09.2026
13 Спортягин
22:20 20.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Въийй
Че училищен омбудсман, че специалист по личностно развитие, а психолозите и педагогическите съветници ще си клатят краката ли?
22:22 20.09.2026
17 Учебниците
22:22 20.09.2026
18 нннн
22:29 20.09.2026