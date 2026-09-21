Найденов: Една държава не може да просперира без независима правосъдна система

Една държава не може да просперира без правосъдна система, която да функционира по независим начин и в която върховенството на правото да не е изведено като основна цел, затова нашите приоритети са гарантирането на независимо и достъпно правосъдие. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов по време на среща с бизнеса, организирана от Американската търговска камара в България, в която участваха министър-председателят Румен Радев и членове на правителството.

По време на срещата стана ясно, че реформите имат за цел да възвърнат доверието на българските граждани и на бизнеса в системата на правосъдието.

Министър Найденов подчерта, че когато един инвеститор реши да вложи своите средства и да участва в икономическото развитие на страната, той трябва да получи гаранция и стабилност за инвестицията си от гледна точка на закона.

„Трябва да има сигурност, че законът ще защитава тази инвестиция, че няма да бъде променян, без той да има възможност да разбере за промяната му, както и да може да участва със становище в този процес“, подчерта министър Найденов.

Той посочи, че ще бъде подобрен законодателният процес, така че да няма промени, които са неочаквани и несъгласувани с обществеността и с бизнеса, а това ще гарантира стабилност на законодателството.

Правосъдният министър акцентира и върху темата за достъп до правосъдие, включително по дигитален път. Той подчерта, че достъпът до правосъдие не се изчерпва с установяване на местоположението на съда, а гражданите очакват възможности да могат да получат правосъдие и от своя офис и компютър.

„Именно тук ние ще залагаме на продължаващото дигитализиране на правосъдието и на засилване на тези инструменти, които ще направят дигиталното правосъдие достъпно. Ще въведем такива инструменти, в които няма значение къде се намира съдът, защото всеки ще има достъп до него чрез телефона си или от компютъра си. По този начин всеки ще може да участва дистанционно в този процес“, отбеляза още Николай Найденов.

Министърът на правосъдието заяви и че качественото правосъдие се осъществява от независими магистрати, които са подбрани по ясни критерии и са развили своите знания и кариерно развитие в среда, лишена от зависимости, влияния и от външен натиск.