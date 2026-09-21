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Найденов: Една държава не може да просперира без независима правосъдна система

Найденов: Една държава не може да просперира без независима правосъдна система

21 Септември, 2026 16:21 398 23

  • николай найденов-
  • правосъдна система

Той посочи, че ще бъде подобрен законодателният процес, така че да няма промени, които са неочаквани и несъгласувани с обществеността и с бизнеса, а това ще гарантира стабилност на законодателството

Найденов: Една държава не може да просперира без независима правосъдна система - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една държава не може да просперира без правосъдна система, която да функционира по независим начин и в която върховенството на правото да не е изведено като основна цел, затова нашите приоритети са гарантирането на независимо и достъпно правосъдие. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов по време на среща с бизнеса, организирана от Американската търговска камара в България, в която участваха министър-председателят Румен Радев и членове на правителството.

По време на срещата стана ясно, че реформите имат за цел да възвърнат доверието на българските граждани и на бизнеса в системата на правосъдието.

Министър Найденов подчерта, че когато един инвеститор реши да вложи своите средства и да участва в икономическото развитие на страната, той трябва да получи гаранция и стабилност за инвестицията си от гледна точка на закона.

„Трябва да има сигурност, че законът ще защитава тази инвестиция, че няма да бъде променян, без той да има възможност да разбере за промяната му, както и да може да участва със становище в този процес“, подчерта министър Найденов.

Той посочи, че ще бъде подобрен законодателният процес, така че да няма промени, които са неочаквани и несъгласувани с обществеността и с бизнеса, а това ще гарантира стабилност на законодателството.

Правосъдният министър акцентира и върху темата за достъп до правосъдие, включително по дигитален път. Той подчерта, че достъпът до правосъдие не се изчерпва с установяване на местоположението на съда, а гражданите очакват възможности да могат да получат правосъдие и от своя офис и компютър.

„Именно тук ние ще залагаме на продължаващото дигитализиране на правосъдието и на засилване на тези инструменти, които ще направят дигиталното правосъдие достъпно. Ще въведем такива инструменти, в които няма значение къде се намира съдът, защото всеки ще има достъп до него чрез телефона си или от компютъра си. По този начин всеки ще може да участва дистанционно в този процес“, отбеляза още Николай Найденов.

Министърът на правосъдието заяви и че качественото правосъдие се осъществява от независими магистрати, които са подбрани по ясни критерии и са развили своите знания и кариерно развитие в среда, лишена от зависимости, влияния и от външен натиск.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига с тия

    3 0 Отговор
    политкръжоци, неможач. Шушумига!

    Коментиран от #11

    16:25 21.09.2026

  • 2 То за това ли със САЩ

    2 0 Отговор
    Е такава трагедия, щото нямат никаква независима правосъдна система

    16:26 21.09.2026

  • 3 Пущиня(к)

    1 0 Отговор
    Е, те тва е нещо финтак ново - ше просперираме! Я па си мислех, че едвам оцелеваме...начи, сигур съм са обръкал.

    16:27 21.09.2026

  • 4 Да де, ама

    2 2 Отговор
    Каква съдебна система, какви пет лева?! Най големите герберо-пеевски бандити и крадци са наредени един до друг в парламента и са депутати. Там ли им е мястото?!

    16:27 21.09.2026

  • 5 Напротив

    2 1 Отговор
    Министър Найденов подчерта, че когато един инвеститор реши да вложи своите средства и да участва в икономическото развитие на страната, той трябва да получи гаранция и стабилност за инвестицията си от гледна точка на закона. Абсолютно това не е вярно! С руските активи така ли беше?

    „Трябва да има сигурност, че законът ще защитава тази инвестиция, че няма да бъде променян, без той да има възможност да разбере за промяната му, както и да може да участва със становище в този процес“, подчерта министър Найденов....... ДА ама при атлантиците е НЕ

    16:29 21.09.2026

  • 6 Рундаците

    3 0 Отговор
    са все в ефир с празнословия. Главният рундак им е наредил непрекъснато да облъчват народонаселението. Тоя до сега абсолютно никаква работа не е свършил.

    16:31 21.09.2026

  • 7 Ами тя е Независима !

    2 0 Отговор
    Прави Каквото Си Иска !

    Независимо От Регламентираното !

    От Конституцията и Закона !

    На Република България !

    16:33 21.09.2026

  • 8 Няма такова животно

    4 0 Отговор
    "независими магистрати" ! Пълни глупости

    16:34 21.09.2026

  • 9 Към кого

    2 0 Отговор
    са тия призиви, женчо? Или мислиш на глас! Безлично същество!

    16:35 21.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стига с тия":

    Заглавието е вярно, но на тоя етап не е приложимо в бг територията, защото България е бананова република, но не и държава.... Иначе коментара ти е верен и съм съгласен с него и с никът ти ...

    16:38 21.09.2026

  • 12 По важното

    4 0 Отговор
    Е магистрати членове на масонски ложи да няма защото основният закон там е "брат н брата зло не прави" и никакво върховенство на правото не важи ! ... чистка е нужна кардинална на такива индивиди

    16:38 21.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Грую

    0 1 Отговор
    Ние в държавата България, сеществуваме с тази система вече има, няма 20 години!
    Битият бит, другия накратко на.. руган, само да попитам, Найденов, ако си министър, аз съм... космонавт от Куба!

    16:40 21.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нещо се е объркало министърчето

    2 0 Отговор
    Не е правото това, което гаранция и стабилност за инвестицията ще гарантира ! Спазването на закона трябва да гарантира а много често той е в колизия с инвестиционните намерения както в случая с Баба Алино примерно. Нещо съвсем не са му ясни нещата на Николай Найденов ми се струва

    16:43 21.09.2026

  • 17 Грую

    1 1 Отговор
    Всеки божи ден, битки с ненужните админи! ЗАЩО, админи?
    Ние в държавата България, сеществуваме с тази система вече има, няма 20 години!
    Битият бит, другия накратко на.. руган, само да попитам, Найденов, ако си министър, аз съм... космонавт от Куба!

    16:43 21.09.2026

  • 18 "независими магистрати"

    3 0 Отговор
    Ама с имунитет нали? Който ги прави реално недосигаеми и корумпирани на момента !

    16:45 21.09.2026

  • 19 Фори

    3 0 Отговор
    Този министър на..., ще се радвам да получа от него определение за правова държава и право съдена система!!!

    16:45 21.09.2026

  • 20 Дигиталната картина !

    2 0 Отговор
    На Липсващото Правосъдие !

    Става Дигитално Достъпна !

    Това ли Е Правосъдието ?

    16:50 21.09.2026

  • 21 Няма и такова животно също

    2 0 Отговор
    инвеститор който да е решил да вложи своите средства за да "участва в икономическото развитие на страната" ! Нон сенс е. ... Впрочем на Радев дело трябва да му се образува за издаване на сертификат клас "А" на гаражни фирмички за санитарни материали и прочие глупости в нарушвние на закона ! .... за нанасяне на щета на България и фиска в частен интерес и в особенно големи размери ! Но дали върховенство на правото има в България ще ни обясни министърчето Найденов вероятно следващият път

    16:52 21.09.2026

  • 22 Как пък

    2 0 Отговор
    няма един без клишета?

    16:55 21.09.2026

  • 23 Ми да

    0 0 Отговор
    въведем ширията ,или мешерето!

    16:57 21.09.2026

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