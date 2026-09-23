Как се храни Лионел Меси, за да остане на върха повече от 20 години

Меси е на върха на световния футбол повече от две десетилетия. От първите му години в Барселона до успехите с Интер Маями и националния отбор на Аржентина, нападателят продължава да поддържа изключително високо ниво. Освен таланта, тренировките и възстановяването, важна роля за дълголетието му има и храненето. В началото на кариерата си обаче менюто на Меси далеч не е било пример за професионален спортист.

Пицата, бързата храна и газираните напитки са били сред любимите му неща, а той често е хапвал и традиционната аржентинска миланеса. В началото на 2010-те натоварването започва да се отразява, като Меси има проблеми с контузии, а понякога дори е повръщал на терена преди мачове. През 2014 г. аржентинецът решава да направи сериозна промяна и започва работа с италианския специалист по хранене Джулиано Позер, за когото се твърди, че е бил препоръчан на Меси от неговия съотборник в Аржентина Мартин Демикелис.

Позер променя изцяло режима му, като поставя пет основни продукта в центъра на храненето му – вода, зехтин, пълнозърнести продукти, пресни плодове и пресни зеленчуци. В същото време Меси намалява значително захарта и червеното месо. „Той премахна преработените храни и ги замени с продукти, богати на витамини – зърнени храни, зеленчуци, риба и зехтин. Беше спечелил всичко, но искаше да продължи да бъде на това ниво още много години и разбра, че трябва да промени нещо“, разказва Позер пред “La Gazzetta dello Sport”.

Резултатът от промяната не закъснява. През сезон 2014/15 Меси отбелязва 58 гола и прави 23 асистенции, а Барселона печели исторически требъл – Шампионската лига, Ла Лига и Купата на Краля. Позер насърчава аржентинеца и да ограничи газираните напитки и да ги замени с мате – традиционна южноамериканска напитка с кофеин и антиоксиданти. Меси се превръща в голям почитател на напитката и дори споделя снимки с нея в социалните мрежи. „Харесвам матето си горещо и горчиво. Преди го пиех със захар, но след това свикнах с горчивината“, признава той пред “Marca” през 2019 г.

Любимото ястие на Меси също не е нещо екстравагантно. Барселона публикува рецепта за печено пиле със зеленчуци, зехтин, чесън, лук, моркови, праз, картофи и прясна мащерка. Въпреки строгия режим обаче аржентинецът никога не се е отказвал напълно от сладкото. Самият той признава, че най-трудно устоява на шоколад, дулсе де лече и сладолед. „Харесвам всичко сладко. Опитвам се да не ям прекалено много, но ми харесва“, казва Меси. Той си позволява и чаша вино от време на време, а днес използва и собствената си марка спортна напитка “Mas+” наред с водата в тренировъчния си режим.