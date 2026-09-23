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Как се храни Лионел Меси, за да остане на върха повече от 20 години

Как се храни Лионел Меси, за да остане на върха повече от 20 години

23 Септември, 2026 07:34 1 820 6

  • лео меси-
  • диета-
  • хранене-
  • футбол

Аржентинската легенда промени изцяло хранителния си режим през 2014 г., а зад трансформацията стои италианският диетолог Джулиано Позер Лионел

Как се храни Лионел Меси, за да остане на върха повече от 20 години - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Меси е на върха на световния футбол повече от две десетилетия. От първите му години в Барселона до успехите с Интер Маями и националния отбор на Аржентина, нападателят продължава да поддържа изключително високо ниво. Освен таланта, тренировките и възстановяването, важна роля за дълголетието му има и храненето. В началото на кариерата си обаче менюто на Меси далеч не е било пример за професионален спортист.

Пицата, бързата храна и газираните напитки са били сред любимите му неща, а той често е хапвал и традиционната аржентинска миланеса. В началото на 2010-те натоварването започва да се отразява, като Меси има проблеми с контузии, а понякога дори е повръщал на терена преди мачове. През 2014 г. аржентинецът решава да направи сериозна промяна и започва работа с италианския специалист по хранене Джулиано Позер, за когото се твърди, че е бил препоръчан на Меси от неговия съотборник в Аржентина Мартин Демикелис.

Позер променя изцяло режима му, като поставя пет основни продукта в центъра на храненето му – вода, зехтин, пълнозърнести продукти, пресни плодове и пресни зеленчуци. В същото време Меси намалява значително захарта и червеното месо. „Той премахна преработените храни и ги замени с продукти, богати на витамини – зърнени храни, зеленчуци, риба и зехтин. Беше спечелил всичко, но искаше да продължи да бъде на това ниво още много години и разбра, че трябва да промени нещо“, разказва Позер пред “La Gazzetta dello Sport”.

Резултатът от промяната не закъснява. През сезон 2014/15 Меси отбелязва 58 гола и прави 23 асистенции, а Барселона печели исторически требъл – Шампионската лига, Ла Лига и Купата на Краля. Позер насърчава аржентинеца и да ограничи газираните напитки и да ги замени с мате – традиционна южноамериканска напитка с кофеин и антиоксиданти. Меси се превръща в голям почитател на напитката и дори споделя снимки с нея в социалните мрежи. „Харесвам матето си горещо и горчиво. Преди го пиех със захар, но след това свикнах с горчивината“, признава той пред “Marca” през 2019 г.

Любимото ястие на Меси също не е нещо екстравагантно. Барселона публикува рецепта за печено пиле със зеленчуци, зехтин, чесън, лук, моркови, праз, картофи и прясна мащерка. Въпреки строгия режим обаче аржентинецът никога не се е отказвал напълно от сладкото. Самият той признава, че най-трудно устоява на шоколад, дулсе де лече и сладолед. „Харесвам всичко сладко. Опитвам се да не ям прекалено много, но ми харесва“, казва Меси. Той си позволява и чаша вино от време на време, а днес използва и собствената си марка спортна напитка “Mas+” наред с водата в тренировъчния си режим.


Аржентина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зик

    6 0 Отговор
    Като меси мекици и баници .

    07:39 23.09.2026

  • 2 Ицо

    7 0 Отговор
    Предполагам, че се храни седнал!

    07:40 23.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост666

    2 7 Отговор
    Кой беше този и с кво е известен хахаха . Майтап със спортистче те са най готини. Хи хи .

    07:41 23.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тц-тц

    3 2 Отговор
    Моля, напишете нещо и за португалския CRетен.

    07:41 23.09.2026

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