Ново заседание за смъртта на 14-годишния Филип, който загина на пешеходна пътека

Ново заседание по делото за смъртта на 14-годишния Филип, който загина на пешеходна пътека на ул. Гурко в столицата през 2023 година, предаде БНТ.

Процесът започна отначало след отвод на предходния съдебен състав след искане близките на Филип, които изразиха съмнения относно безпристрастността му.

Обвиняемият за катастрофата Петър Тодоров е с мярка "домашен арест".

Експертизите доказаха, че той е помел Филип със скорост от близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.