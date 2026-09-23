Министерският съвет ще разгледа отчета за изпълнението на бюджета за 2025 г.

Министерският съвет ще разгледа на предстоящото си заседание отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г., както и годишния отчет за състоянието на държавния дълг за миналата година. Това предвижа предварителният дневен ред на правителственото заседание, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

В дневния ред е включено и одобряване на проект на заключения относно ефективната рехабилитация и поддържане на инфраструктурата на водните пътища по река Дунав и нейните плавателни притоци.

Включен е също проект за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в България.

Министерският съвет ще разгледа проект за изменение на Наказателния кодекс.

Предвижда се правителството да одобри анекс към споразумението с Европейската банка за възстановяване и развитие за подкрепа на наблюдението и верификацията на инвестиция, свързана с нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия.

В дневния ред е включено и одобряване на проект за изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. Предстои да бъдат обсъдени и условията за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет на общините за финансиране на разходи по одобрени заявления за подпомагане по плана.

В дневния ред са включени и няколко проекта за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването.

Правителството ще разгледа и проект за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за изпълнение на Програмата за финансиране на младежките центрове в България за периода 2026-2028 г.