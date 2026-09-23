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Министерският съвет ще разгледа отчета за изпълнението на бюджета за 2025 г.

Министерският съвет ще разгледа отчета за изпълнението на бюджета за 2025 г.

23 Септември, 2026 07:50 604 5

  • правителство-
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  • дълг

Годишния отчет за състоянието на държавния дълг за миналата година

Министерският съвет ще разгледа отчета за изпълнението на бюджета за 2025 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет ще разгледа на предстоящото си заседание отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2025 г., както и годишния отчет за състоянието на държавния дълг за миналата година. Това предвижа предварителният дневен ред на правителственото заседание, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

В дневния ред е включено и одобряване на проект на заключения относно ефективната рехабилитация и поддържане на инфраструктурата на водните пътища по река Дунав и нейните плавателни притоци.

Включен е също проект за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в България.

Министерският съвет ще разгледа проект за изменение на Наказателния кодекс.

Предвижда се правителството да одобри анекс към споразумението с Европейската банка за възстановяване и развитие за подкрепа на наблюдението и верификацията на инвестиция, свързана с нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия.

В дневния ред е включено и одобряване на проект за изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. Предстои да бъдат обсъдени и условията за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет на общините за финансиране на разходи по одобрени заявления за подпомагане по плана.

В дневния ред са включени и няколко проекта за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването.

Правителството ще разгледа и проект за допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за изпълнение на Програмата за финансиране на младежките центрове в България за периода 2026-2028 г.


България
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