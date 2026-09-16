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Връзка с полковник от ГРУ: Кой е подготвял атентат в Лайпциг
  Тема: Украйна

Връзка с полковник от ГРУ: Кой е подготвял атентат в Лайпциг

16 Септември, 2026 20:07 855 32

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Следователи от Федералното криминално бюро и прокуратурата на Германия подозират Олег Л., че е бил организатор на акцията в Лайпциг, като по всяка вероятност е отговарял за логистиката

Връзка с полковник от ГРУ: Кой е подготвял атентат в Лайпциг - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Германия смятат, че руснакът Олег Л. е един от организаторите на опита за атентат на летището в Лайпциг. Дълго той е бил във връзка с полковник от руското военно разузнаване ГРУ и експерт по саботажи. Какво е известно.

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Разследване на WDR, NDR и „Зюддойче Цайтунг“ (ЗЦ) сочи, че един от обвиняемите за опита за атентат с дрон, извършен на летището в Лайпциг, очевидно поддържа връзка с руски специалист по саботажни операции. Това става ясно от информация на службите за сигурност и от поверителни документи, пише германската обществена медия АРД. Според тези данни Олег Л., който има руско и латвийско гражданство, е поддържал връзка с полковника от руското военно разузнаване ГРУ Денис Смолянинов. Двамата са били в контакт от близо 20 години.

Кой е Смолянинов?

Денис Смолянинов е в санкционния списък на ЕС от октомври 2024 година - вкючително поради подозрения, че вербува агенти за саботажни акции в Европа. Смята се, че той е бил замесен и в саботаж, при който през 2024 г. – също на летището в Лайпциг - няколко запалителни устройства се възпламениха малко преди излитането на товарен самолет, в който са били поставени.

За връзката между 54-годишния Олег Л. и офицера от ГРУ Смолянинов говорят документи, които са били предоставени на лондонската разследваща платформа „Dossier Center“. Платформата се финансира от критика на Кремъл Михаил Ходорковски. Тя е споделила информацията с WDR, NDR и ЗЦ. Освен това европейските служби за сигурност също са били наясно, че двамата поддържат връзка. Олег Л. е бил в тяхното полезрение дълго преди последния опит за атентат с дрон в Лайпциг – службите го квалифицират като „пътуващ агент“, който изпълнява тайни задачи на Москва в Европа, става ясно още от публикацията на АРД.

Предполагаемият организатор

Следователи от Федералното криминално бюро и прокуратурата на Германия подозират Олег Л., че е бил организатор на акцията в Лайпциг, като по всяка вероятност е отговарял за логистиката. За това говорят например пътуванията му с кола под наем, използвана от него няколко дни преди планирания атентат. Според разследването заговорниците са подготвяли атентат с най-малко три дрона с експлозиви срещу украински транспортни самолети. Един от дроновете е ударил паркиран самолет, но не се е взривил поради техническа неизправност. Така Германия се е разминала на косъм с опустошителен атентат, посочва АРД.

Междувременно германското правителство официално обвини Москва за атаката с дрона. Според информация на WDR, NDR и ЗЦ, предполагаемите тесни връзки на Олег Л. с военното разузнаване ГРУ, както и личните му отношения с полковник Смолянинов, са изиграли решаваща роля в случая.

Руското министерство на отбраната не отговори на запитване относно обвиненията срещу полковник Смолянинов и предполагаемия агент Олег Л. А Русия наскоро отрече участието си в опита за атентат в Лайпциг. Денис Смолянинов и Олег Л. остават неоткриваеми за коментар.

От бизнесмен до агент?

В документите, свързани с Олег Л. и полковник Смолянинов, няма информация за евентуални планове за атентати. За връзката на заговорниците от Лайпциг с руското ГРУ първо съобщи вестник „Велт ам Зонтаг" (Leipzig: Deutsche Behörden identifizieren russische Agenten hinter Drohnenangriff von Leipzig - WELT). Според изданието разследващите са знаели за връзката на Олег Л. с ГРУ още при влизането му в страната, но въпреки това той не е бил поставен под строго наблюдение.

Данните, с които разполага платформата „Dossier Center“, показват чести пътувания на Олег Л. между Русия и ЕС. Според тях само между януари и август 2023 г. той е минавал 13 пъти външната граница на ЕС между Русия и Латвия. През юли същата година Олег Л. е пребивавал и в окупирания от Русия украински град Мариупол, а оттам е отишъл и до анексирания украински полуостров Крим.

Подкрепа от „агент на по-ниско ниво“

Според разследването при организирането на атаката с дрон в Лайпциг Олег Л. е бил подпомаган от втория обвиняем, Андрей К. Той е гражданин на Беларус, който притежава и руски паспорт. За него се предполага, че е замесен в друг саботаж в Полша през 2024 г. В разследването той е описан като „агент от ниско ниво“ - става дума за лица, набирани предимно чрез интернет, често с криминално минало, които срещу пари изпълняват поръчки на руските тайни служби, например палежи или други саботажни действия, разяснява АРД.

Идентифициран е и трети заподозрян

Във връзка с делото в Лайпциг вторият заподозрян, Андрей К., попадна в полезрението на разследващите благодарение на ДНК следи, които полицията е събрала на местопрестъплението. За да влезе в ЕС, К. очевидно е използвал метод, популярен сред руските агенти: шенгенска туристическа виза, издадена в края на април от италианско дипломатическо представителство в Минск. Андрей К. не беше открит за коментар по обвиненията.

Междувременно, според информация на WDR, NDR и ЗЦ, разследващите са успели да идентифицират трети заподозрян - също гражданин на Беларус. Възможно е да има и други замесени лица, се казва още в информацията на АРД.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    25 4 Отговор
    Стига глупости. Вчера във всички издания се писа, че немските медии и политици са предупредени да не вдигат повече шум за дрона в Лайпциг, щото всички следи водят към Украйна.

    20:12 16.09.2026

  • 2 Льолек. О

    23 3 Отговор
    Украинците проведоха стрес - тест на немско летище. Храбрите немци ище са стресирани..

    20:13 16.09.2026

  • 3 руски банан 🍌

    2 10 Отговор
    Олег Л. и Д. Смолянинов ще излязат още утре вечер по "Рассия адин" с партенката, че не са шпиони, а обикновена гей-двойка. Схема за създаване на фалшиво алиби, добре отработена и смазана от А. Петров и Р. Боширов.

    Коментиран от #6, #7, #17

    20:15 16.09.2026

  • 4 Боруна Лом

    14 1 Отговор
    УКРИ Е ПОДГОТВИЛ САБОТАЖА!УКРИИИИ

    20:17 16.09.2026

  • 5 Един е на света цар Путин навсегда

    6 3 Отговор
    Третият заподозрян се казва Бони М.

    20:17 16.09.2026

  • 6 Един е на света цар Путин навсегда

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "руски банан 🍌":

    Бъркаш украинските водолази с руски туристи

    20:18 16.09.2026

  • 7 Нещо такова

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "руски банан 🍌":

    само че, не съди по себе си ..

    Коментиран от #8

    20:18 16.09.2026

  • 8 руски банан 🍌

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Нещо такова":

    Грешите. Аз не съм давал интервюта нито по "Рассия адин" нито по "Раша тудей".

    Коментиран от #10

    20:22 16.09.2026

  • 9 Анонимен

    8 0 Отговор
    Да бе! Поддържали връзка 20 години и си пиели бирата на Александер плац! Я у лево!

    20:23 16.09.2026

  • 10 точно

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "руски банан 🍌":

    само в това е разликата..

    Коментиран от #12

    20:24 16.09.2026

  • 11 Шорт

    8 2 Отговор
    Тея психопати сами си слагат бомби по летищата за да обвинят Путин!

    20:28 16.09.2026

  • 12 руски банан 🍌

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "точно":

    Защо си мислите, че един руски шпионин ще висне да си пише с Вас коментари във "Факти", който е с аудитория от 100 читетеля максимум?

    20:28 16.09.2026

  • 13 Сандо

    7 2 Отговор
    На въпроса на журналисти къде са доказателствата отговора беше:Вярвайте на канцлера!Толкова за руската намеса.Просто вервайте на управляващите,дори да ви въртят на шиш или да ви пускат в кладенеца.

    20:28 16.09.2026

  • 14 Бай Иван

    6 1 Отговор
    Тия са пълни смешки немците, ако руснаците са искали този АН да не излети а да изгори щеше да е изгорял. Същото и с онази панаирна мечка смешкото зелю , жив е защото руснаците не го искат мъртъв и канонизиран!

    20:31 16.09.2026

  • 15 Иван

    5 1 Отговор
    Сатанинският нацистки хазарски коварен Израел подготвя атентати.

    20:32 16.09.2026

  • 16 Вие сте Супер факти

    3 1 Отговор
    Голда го барате

    Коментиран от #19

    20:33 16.09.2026

  • 17 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "руски банан 🍌":

    Трябва да са възнаградени с израелски паспорти.

    20:33 16.09.2026

  • 18 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Днес излезе инфо от христо грозев че са заловени наемни убийци в сащ подготвящи убийството на .руски дисидент.това е прецедент в отношенията на русия със сащ които до сега никога не са убивали или правили опит да убиват някого в територията на другия.

    20:34 16.09.2026

  • 19 Травестити

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Вие сте Супер факти":

    В редакцията.... Това ако е нормално-здраве му кажи

    20:34 16.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дзак

    4 1 Отговор
    Днес изхвърлих една консервна кутия херинга Лидл (вкусна е). Всеки, който я вземе от боклука, ще има моя ДНК.

    20:35 16.09.2026

  • 22 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Нищо не се е променило през годините когато Немците си подпалиха Райхстага за да обвинят комунистите.

    20:35 16.09.2026

  • 23 Ами Така е

    2 2 Отговор
    Като се заяжда те с човек-Той си го Връща на редакцията.... Защото тя е от Прости хора..... ДУХАЙТЕ факти...

    20:36 16.09.2026

  • 24 Не трийте

    3 2 Отговор
    Щот НЪЛ виждати чи по-зле става

    20:38 16.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Къде съм аз

    1 0 Отговор
    Къде сте вие.... Тра/вер/си....

    Коментиран от #29

    20:44 16.09.2026

  • 29 ММВДЕБ

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Къде съм аз":

    И Б/луци

    Коментиран от #30, #31

    20:45 16.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Не можете

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "ММВДЕБ":

    Вече 5 г. да ме блокирате

    Коментиран от #32

    20:46 16.09.2026

  • 32 Лека нощ

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Не можете":

    Засега.... Но не на всички-в Русия е по-рано....

    20:48 16.09.2026

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