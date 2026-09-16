Връзка с полковник от ГРУ: Кой е подготвял атентат в Лайпциг

В Германия смятат, че руснакът Олег Л. е един от организаторите на опита за атентат на летището в Лайпциг. Дълго той е бил във връзка с полковник от руското военно разузнаване ГРУ и експерт по саботажи. Какво е известно.
Разследване на WDR, NDR и „Зюддойче Цайтунг“ (ЗЦ) сочи, че един от обвиняемите за опита за атентат с дрон, извършен на летището в Лайпциг, очевидно поддържа връзка с руски специалист по саботажни операции. Това става ясно от информация на службите за сигурност и от поверителни документи, пише германската обществена медия АРД. Според тези данни Олег Л., който има руско и латвийско гражданство, е поддържал връзка с полковника от руското военно разузнаване ГРУ Денис Смолянинов. Двамата са били в контакт от близо 20 години.
Кой е Смолянинов?
Денис Смолянинов е в санкционния списък на ЕС от октомври 2024 година - вкючително поради подозрения, че вербува агенти за саботажни акции в Европа. Смята се, че той е бил замесен и в саботаж, при който през 2024 г. – също на летището в Лайпциг - няколко запалителни устройства се възпламениха малко преди излитането на товарен самолет, в който са били поставени.
За връзката между 54-годишния Олег Л. и офицера от ГРУ Смолянинов говорят документи, които са били предоставени на лондонската разследваща платформа „Dossier Center“. Платформата се финансира от критика на Кремъл Михаил Ходорковски. Тя е споделила информацията с WDR, NDR и ЗЦ. Освен това европейските служби за сигурност също са били наясно, че двамата поддържат връзка. Олег Л. е бил в тяхното полезрение дълго преди последния опит за атентат с дрон в Лайпциг – службите го квалифицират като „пътуващ агент“, който изпълнява тайни задачи на Москва в Европа, става ясно още от публикацията на АРД.
Предполагаемият организатор
Следователи от Федералното криминално бюро и прокуратурата на Германия подозират Олег Л., че е бил организатор на акцията в Лайпциг, като по всяка вероятност е отговарял за логистиката. За това говорят например пътуванията му с кола под наем, използвана от него няколко дни преди планирания атентат. Според разследването заговорниците са подготвяли атентат с най-малко три дрона с експлозиви срещу украински транспортни самолети. Един от дроновете е ударил паркиран самолет, но не се е взривил поради техническа неизправност. Така Германия се е разминала на косъм с опустошителен атентат, посочва АРД.
Междувременно германското правителство официално обвини Москва за атаката с дрона. Според информация на WDR, NDR и ЗЦ, предполагаемите тесни връзки на Олег Л. с военното разузнаване ГРУ, както и личните му отношения с полковник Смолянинов, са изиграли решаваща роля в случая.
Руското министерство на отбраната не отговори на запитване относно обвиненията срещу полковник Смолянинов и предполагаемия агент Олег Л. А Русия наскоро отрече участието си в опита за атентат в Лайпциг. Денис Смолянинов и Олег Л. остават неоткриваеми за коментар.
От бизнесмен до агент?
В документите, свързани с Олег Л. и полковник Смолянинов, няма информация за евентуални планове за атентати. За връзката на заговорниците от Лайпциг с руското ГРУ първо съобщи вестник „Велт ам Зонтаг" (Leipzig: Deutsche Behörden identifizieren russische Agenten hinter Drohnenangriff von Leipzig - WELT). Според изданието разследващите са знаели за връзката на Олег Л. с ГРУ още при влизането му в страната, но въпреки това той не е бил поставен под строго наблюдение.
Данните, с които разполага платформата „Dossier Center“, показват чести пътувания на Олег Л. между Русия и ЕС. Според тях само между януари и август 2023 г. той е минавал 13 пъти външната граница на ЕС между Русия и Латвия. През юли същата година Олег Л. е пребивавал и в окупирания от Русия украински град Мариупол, а оттам е отишъл и до анексирания украински полуостров Крим.
Подкрепа от „агент на по-ниско ниво“
Според разследването при организирането на атаката с дрон в Лайпциг Олег Л. е бил подпомаган от втория обвиняем, Андрей К. Той е гражданин на Беларус, който притежава и руски паспорт. За него се предполага, че е замесен в друг саботаж в Полша през 2024 г. В разследването той е описан като „агент от ниско ниво“ - става дума за лица, набирани предимно чрез интернет, често с криминално минало, които срещу пари изпълняват поръчки на руските тайни служби, например палежи или други саботажни действия, разяснява АРД.
Идентифициран е и трети заподозрян
Във връзка с делото в Лайпциг вторият заподозрян, Андрей К., попадна в полезрението на разследващите благодарение на ДНК следи, които полицията е събрала на местопрестъплението. За да влезе в ЕС, К. очевидно е използвал метод, популярен сред руските агенти: шенгенска туристическа виза, издадена в края на април от италианско дипломатическо представителство в Минск. Андрей К. не беше открит за коментар по обвиненията.
Междувременно, според информация на WDR, NDR и ЗЦ, разследващите са успели да идентифицират трети заподозрян - също гражданин на Беларус. Възможно е да има и други замесени лица, се казва още в информацията на АРД.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛИСТ
20:12 16.09.2026
2 Льолек. О
20:13 16.09.2026
3 руски банан 🍌
Коментиран от #6, #7, #17
20:15 16.09.2026
4 Боруна Лом
20:17 16.09.2026
5 Един е на света цар Путин навсегда
20:17 16.09.2026
6 Един е на света цар Путин навсегда
До коментар #3 от "руски банан 🍌":Бъркаш украинските водолази с руски туристи
20:18 16.09.2026
7 Нещо такова
До коментар #3 от "руски банан 🍌":само че, не съди по себе си ..
Коментиран от #8
20:18 16.09.2026
8 руски банан 🍌
До коментар #7 от "Нещо такова":Грешите. Аз не съм давал интервюта нито по "Рассия адин" нито по "Раша тудей".
Коментиран от #10
20:22 16.09.2026
9 Анонимен
20:23 16.09.2026
10 точно
До коментар #8 от "руски банан 🍌":само в това е разликата..
Коментиран от #12
20:24 16.09.2026
11 Шорт
20:28 16.09.2026
12 руски банан 🍌
До коментар #10 от "точно":Защо си мислите, че един руски шпионин ще висне да си пише с Вас коментари във "Факти", който е с аудитория от 100 читетеля максимум?
20:28 16.09.2026
13 Сандо
20:28 16.09.2026
14 Бай Иван
20:31 16.09.2026
15 Иван
20:32 16.09.2026
16 Вие сте Супер факти
Коментиран от #19
20:33 16.09.2026
17 Иван
До коментар #3 от "руски банан 🍌":Трябва да са възнаградени с израелски паспорти.
20:33 16.09.2026
18 стоян георгиев
20:34 16.09.2026
19 Травестити
До коментар #16 от "Вие сте Супер факти":В редакцията.... Това ако е нормално-здраве му кажи
20:34 16.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дзак
20:35 16.09.2026
22 Сатана Z
20:35 16.09.2026
23 Ами Така е
20:36 16.09.2026
24 Не трийте
20:38 16.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Къде съм аз
Коментиран от #29
20:44 16.09.2026
29 ММВДЕБ
До коментар #28 от "Къде съм аз":И Б/луци
Коментиран от #30, #31
20:45 16.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Не можете
До коментар #29 от "ММВДЕБ":Вече 5 г. да ме блокирате
Коментиран от #32
20:46 16.09.2026
32 Лека нощ
До коментар #31 от "Не можете":Засега.... Но не на всички-в Русия е по-рано....
20:48 16.09.2026