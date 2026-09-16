Връзка с полковник от ГРУ: Кой е подготвял атентат в Лайпциг

В Германия смятат, че руснакът Олег Л. е един от организаторите на опита за атентат на летището в Лайпциг. Дълго той е бил във връзка с полковник от руското военно разузнаване ГРУ и експерт по саботажи. Какво е известно.

Още новини от Украйна

Разследване на WDR, NDR и „Зюддойче Цайтунг“ (ЗЦ) сочи, че един от обвиняемите за опита за атентат с дрон, извършен на летището в Лайпциг, очевидно поддържа връзка с руски специалист по саботажни операции. Това става ясно от информация на службите за сигурност и от поверителни документи, пише германската обществена медия АРД. Според тези данни Олег Л., който има руско и латвийско гражданство, е поддържал връзка с полковника от руското военно разузнаване ГРУ Денис Смолянинов. Двамата са били в контакт от близо 20 години.

Кой е Смолянинов?

Денис Смолянинов е в санкционния списък на ЕС от октомври 2024 година - вкючително поради подозрения, че вербува агенти за саботажни акции в Европа. Смята се, че той е бил замесен и в саботаж, при който през 2024 г. – също на летището в Лайпциг - няколко запалителни устройства се възпламениха малко преди излитането на товарен самолет, в който са били поставени.

За връзката между 54-годишния Олег Л. и офицера от ГРУ Смолянинов говорят документи, които са били предоставени на лондонската разследваща платформа „Dossier Center“. Платформата се финансира от критика на Кремъл Михаил Ходорковски. Тя е споделила информацията с WDR, NDR и ЗЦ. Освен това европейските служби за сигурност също са били наясно, че двамата поддържат връзка. Олег Л. е бил в тяхното полезрение дълго преди последния опит за атентат с дрон в Лайпциг – службите го квалифицират като „пътуващ агент“, който изпълнява тайни задачи на Москва в Европа, става ясно още от публикацията на АРД.

Предполагаемият организатор

Следователи от Федералното криминално бюро и прокуратурата на Германия подозират Олег Л., че е бил организатор на акцията в Лайпциг, като по всяка вероятност е отговарял за логистиката. За това говорят например пътуванията му с кола под наем, използвана от него няколко дни преди планирания атентат. Според разследването заговорниците са подготвяли атентат с най-малко три дрона с експлозиви срещу украински транспортни самолети. Един от дроновете е ударил паркиран самолет, но не се е взривил поради техническа неизправност. Така Германия се е разминала на косъм с опустошителен атентат, посочва АРД.

Междувременно германското правителство официално обвини Москва за атаката с дрона. Според информация на WDR, NDR и ЗЦ, предполагаемите тесни връзки на Олег Л. с военното разузнаване ГРУ, както и личните му отношения с полковник Смолянинов, са изиграли решаваща роля в случая.

Руското министерство на отбраната не отговори на запитване относно обвиненията срещу полковник Смолянинов и предполагаемия агент Олег Л. А Русия наскоро отрече участието си в опита за атентат в Лайпциг. Денис Смолянинов и Олег Л. остават неоткриваеми за коментар.

От бизнесмен до агент?

В документите, свързани с Олег Л. и полковник Смолянинов, няма информация за евентуални планове за атентати. За връзката на заговорниците от Лайпциг с руското ГРУ първо съобщи вестник „Велт ам Зонтаг" (Leipzig: Deutsche Behörden identifizieren russische Agenten hinter Drohnenangriff von Leipzig - WELT). Според изданието разследващите са знаели за връзката на Олег Л. с ГРУ още при влизането му в страната, но въпреки това той не е бил поставен под строго наблюдение.

Данните, с които разполага платформата „Dossier Center“, показват чести пътувания на Олег Л. между Русия и ЕС. Според тях само между януари и август 2023 г. той е минавал 13 пъти външната граница на ЕС между Русия и Латвия. През юли същата година Олег Л. е пребивавал и в окупирания от Русия украински град Мариупол, а оттам е отишъл и до анексирания украински полуостров Крим.

Подкрепа от „агент на по-ниско ниво“

Според разследването при организирането на атаката с дрон в Лайпциг Олег Л. е бил подпомаган от втория обвиняем, Андрей К. Той е гражданин на Беларус, който притежава и руски паспорт. За него се предполага, че е замесен в друг саботаж в Полша през 2024 г. В разследването той е описан като „агент от ниско ниво“ - става дума за лица, набирани предимно чрез интернет, често с криминално минало, които срещу пари изпълняват поръчки на руските тайни служби, например палежи или други саботажни действия, разяснява АРД.

Идентифициран е и трети заподозрян

Във връзка с делото в Лайпциг вторият заподозрян, Андрей К., попадна в полезрението на разследващите благодарение на ДНК следи, които полицията е събрала на местопрестъплението. За да влезе в ЕС, К. очевидно е използвал метод, популярен сред руските агенти: шенгенска туристическа виза, издадена в края на април от италианско дипломатическо представителство в Минск. Андрей К. не беше открит за коментар по обвиненията.

Междувременно, според информация на WDR, NDR и ЗЦ, разследващите са успели да идентифицират трети заподозрян - също гражданин на Беларус. Възможно е да има и други замесени лица, се казва още в информацията на АРД.