Скандалната книга за принцеса Даяна, написана от брат ѝ, вече е на пазара

Книгата "Лебедова песен: Даяна, моята сестра“, вече е на витрините на книжарниците във Великобритания. Мемоарите на брата на покойната принцеса Ърл Спенсър предизвикаха огромен скандал в Обединеното кралство, тъй като представят реакциите на кралското семейство покрай събитията около кончината на Даяна, пише focus-news.net.

Принцесата загина в автомобилна катастрофа в Париж през 1997-ма година, след като автомобилът, в който се движеше, се блъсна в тунел при опит да избяга от папараци.

Британският вестник Daily Mail публикува части от книгата, които разтърсиха обществото. В мемоарите си Ърл Спенсър твърди, че принц Чарлз тогава е заявил, че "Даяна ще бъде забравена твърде бързо“, а кралица Елизабет Втора първоначално е изразила раздразнение при научаването за катастрофата. Публикуваните откъси накараха Бъкингамския дворец да излезе с безпрецедентна позиция, в която се казваше, че "скръбта по смъртта на Даяна "може да помрачи разума, да повлияе на преценката и да оцвети паметта“.

В книгата си Ърл Спенсър твърди също, че е бил нападан от британските таблоиди за надгробното слово на погребението на принцеса Даяна, а също така и за настояването си синовете ѝ Уилям и Хари да не присъстват на траурното шествие.

Телевизионният водещ Пиърс Морган заплаши да съди Ърл Спенсър заради "изфабрикувани неточности“ в новата му книга. В "Лебедова песен: Даяна, моята сестра“ Спенсър описва как е бил "смаян“, когато е научил, че редактори на вестници са били поканени на погребението, казвайки на Робърт Фелоуз, старши личен секретар на кралицата, че не могат да присъстват, защото според Спенсър именно "те са я убили“. Братът на Даяна казва, че Фелоуз му е казал, че вече са поканени, затова лично се е обадил на редактори на таблоиди, за да ги откаже от погребението. "Единственият, който звучеше навъсено, а не просто объркан или смутен, беше Пиърс Морган от Mirror, който изръмжа от раздразнение, преди да затвори“, пише Спенсър.

Освен това братът на принцесата предполага, че Морган "изпитва вина“ за публикуването на снимки на Даяна по трико във фитнес зала четири години преди смъртта ѝ в "Сънди Мирър“.

Пиърс Морган коментира написаното в предаването си "Пиърс Морган без цензура“: "Е, всичко това са доста необикновени неща, нали? И много осъдителни, особено по отношение на мен. Изглеждам по най-презряния начин, който можете да си представите. Има само един проблем. Всичко това са глупости и много, много лесни глупости за мен да ги докажа.“

По всичко личи, че откъси от книгата ще продължават да предизвикват буря от емоции в британското общество, тъй като разкриват отношения, които са били дълго време скривани от публиката.