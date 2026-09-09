Турски авиокомпании попаднаха в нов санкционен списък на САЩ

Три авиационни компании, базирани в турските градове Истанбул и Измир, попаднаха в нов санкционен списък на САЩ, насочен към изолирането на Иран от глобалната икономическа и финансова система, заради предполагаемите си връзки с иранската авиокомпания "Махан Еър" (Mahan Air), която е под американски санкции от 2011 г., съобщи сайтът "Оксижен", цитиран от БТА.

По информация на медията в последния си санкционен списък Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ е добавила базираната в Измир авиокомпания „Скай Финикс“ (Sky Phoenix Airlines) и базираните в Истанбул авиокомпании „Ес Систем Лоджистикс“ (S System Logistics) и „Мес Карго“ (Mes Cargo). Вашингтон твърди, че и трите компании са замесени в дейности, свързани със санкционираната от САЩ заради връзки с Иранската революционна гвардия „Махан Еър“.

Според американски медии, цитирани от „Оксижен“ комапнията „Скай Финикс“ е включена в пакета със санкции, тъй като има съмнения, че е осигурила техническа подкрепа и посредничество за прехвърлянето на американски самолети през Обединените арабски емирства и Оман към „Махан Еър“.

В същото време се твърди, че „Ес Систем Лоджистикс“ е координирала различни доставки от името на „Махан Еър“, включително такива на компоненти за дронове, а „Мес Карго“ е действала като генерален търговски агент на иранската компания, извършвайки дейности като продажби, обслужване на клиенти, спедиция на товари и организация на транспорт от нейно име.

Съгласно настоящите санкции всички активи, принадлежащи на санкционирани компании, намиращи се в САЩ или контролирани от американски физически и юридически лица, биват замразени. На американски физически и юридически лица също така се забранява да извършват каквито и да е транзакции към компаниите, включени в санкционния списък.