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Ема Уотсън се появи с рокля от истински цветя на откриването на музея на Джордж Лукас (СНИМКА)

Ема Уотсън се появи с рокля от истински цветя на откриването на музея на Джордж Лукас (СНИМКА)

24 Септември, 2026 13:43 472 3

  • ема уотсън-
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  • цветя

Звездата от „Хари Потър“ избра необичайна визия за откриването на Музея на наративното изкуство на Джордж Лукас в Лос Анджелис

Ема Уотсън се появи с рокля от истински цветя на откриването на музея на Джордж Лукас (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ема Уотсън привлече вниманието с необичайна рокля при откриването на Музея на наративното изкуство на Джордж Лукас в Лос Анджелис. Актрисата се появи с черна кадифена рокля, украсена с истински цветя.

Тоалетът е създаден специално за нея и е изработен от рециклиран кадифен материал. По него са поставени бели цветя, сред които орхидеи и лилии.


Повече от обикновена украса

Флоралните елементи не са избрани само заради визуалния ефект. Според информацията за визията идеята е била тя да насочи вниманието към природата, нейната красота и уязвимост.

Уотсън от години е свързвана с интерес към устойчивата мода и използването на материали с по-малко въздействие върху околната среда.

Дори обувките ѝ са били декорирани с малки цветя.

Роклята е изработена специално за нея

Зад визията стои стилистът Джаред Елнър, с когото Уотсън е работила по създаването на специалния тоалет. Черната рокля е с открити рамене и къса дължина, а свежите цветя са разположени около деколтето и долната част.

След събитието цветята са били запазени като спомен.

Сред звездите на откриването

Откриването на музея събра множество известни личности. Сред присъстващите бяха Харисън Форд, Кати Пери, Леонардо ди Каприо и други звезди от киното и музиката.

Музеят на наративното изкуство е проект на режисьора Джордж Лукас и съпругата му Мелъди Хобсън.

За Ема Уотсън появата се превърна в поредния пример за това как модата може да бъде използвана не само за създаване на ефектна визия, но и за отправяне на послание.

Звездата от „Хари Потър“ превърна истинските цветя в основен елемент от една от най-необичайните си публични визии.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    2 2 Отговор
    Много приятна конфигурация на атоми.
    Но по-важни са уменията.
    А за проверка на това е необходимо провеждане на серия опити.
    Изцяло с научна цел!
    Т.е. плюс документиране.

    Коментиран от #2

    13:47 24.09.2026

  • 2 Как си?

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Всичко наред ли е при теб?

    Коментиран от #3

    13:51 24.09.2026

  • 3 авантгард

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Как си?":

    Роджър дат.
    Афърматив.
    И благодаря за рибата.

    13:54 24.09.2026