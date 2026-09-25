Дмитро Кулеба благодари на Йотова, че подкрепила декларацията, осъждаща руската агресия в Украйна

Бившият министър на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба благодари на България и президента Илияна Йотова за това, че сме подкрепили декларацията, която осъжда руската агресия срещу Украйна и призовава Москва да прекрати войната.

"Благодарим ви, президент Илияна Йотова, и благодарим на България, че подкрепихте Украйна в ООН!

Благодарим ви за това, че сте една от 51 страни, които подкрепиха декларацията, осъждаща руската агресия, и призовава Русия да приключи войната", пише Кулеба в публикация на Фейсбук профила си.

Той посочва, че проявената солидарност от страна на България значи много за украинците. "Благодарим Ви, че застанахте на страната на международното право, мира и свободата на Украйна!", допълни бившият външен министър.