Дмитро Кулеба благодари на Йотова, че подкрепила декларацията, осъждаща руската агресия в Украйна

Бившият министър на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба благодари на България и президента Илияна Йотова за това, че сме подкрепили декларацията, която осъжда руската агресия срещу Украйна и призовава Москва да прекрати войната.
"Благодарим ви, президент Илияна Йотова, и благодарим на България, че подкрепихте Украйна в ООН!
Благодарим ви за това, че сте една от 51 страни, които подкрепиха декларацията, осъждаща руската агресия, и призовава Русия да приключи войната", пише Кулеба в публикация на Фейсбук профила си.
Той посочва, че проявената солидарност от страна на България значи много за украинците. "Благодарим Ви, че застанахте на страната на международното право, мира и свободата на Украйна!", допълни бившият външен министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джжooоo пaaaaацyуyулллaaa👋😁💯👈
Колебаех се но вече ме убеди да гласувам за нея!
Победа 👿
Коментиран от #2
22:57 25.09.2026
2 в бюлетините
До коментар #1 от "Джжooоo пaaaaацyуyулллaaa👋😁💯👈":трябва да има опция йотовица в баклука!!
22:59 25.09.2026
3 Офффф
23:00 25.09.2026
4 на нищо не прилича
23:01 25.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 змерт
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":на куманизама!!!!!!
Коментиран от #9
23:06 25.09.2026
7 Хахаха!🎺🥳😀
23:06 25.09.2026
8 Наркобос
23:11 25.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Волгин
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Моля не ме избирайте, че в европарламента взимам повече евраци. Нямаше как да откажа и затова се включих.
Коментиран от #16, #17
23:12 25.09.2026
11 какъв капитализъм
До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":облъчена копейко капитализъм ама начело болшевишки отпадък...
23:13 25.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дефакти
23:15 25.09.2026
14 Когато
Коментиран от #18
23:16 25.09.2026
15 Банкет ще има ли в офицерския стол
23:16 25.09.2026
16 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Волгин":Волгин така им го на чук ва в този гейски европарламент. Усети ги ,кви кардаринки са и се гаври с тях .
Коментиран от #23
23:16 25.09.2026
17 вулвин
До коментар #10 от "Волгин":а и така имам кинти да заглушавам коментарите под напудрените пасквили за мен в медиите!
23:17 25.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 само питам
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":Волгин има ли деца?
Коментиран от #28
23:22 25.09.2026
24 най некадърните
До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":политици са в бегето там са и най неграмотните младежи както и най ниските заплати и най високите цени и заплати на "политиците"!
23:23 25.09.2026
25 Кулеба на главния мозък
Тц тц тц ,какъв ум
23:23 25.09.2026
26 Много Известен Съветски Актьор
23:24 25.09.2026
27 Моряка
23:25 25.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Кулеба на главния мозък
Бившият украински външен министър Кулеба призова украинците, живеещи в чужбина, да влязат в политиката, да заемат влиятелни позиции и да гарантират, че правителствата на страните им на пребиваване вземат предвид интересите на Украйна.😄😄😄🐽🐽🐽
Той даде пример с последните избори в Берлин: „Левите“ заеха първо място, а лидерката им Елиф Ералп, дъщеря на турски бежанци, получи възможността да стане кмет на столицата.
„Ако те могат да го направят, защо ние не можем?“, пита Кулеба.
Не е ясно към кого точно се обръща с това. Тези, които се застъпват за границите от 1991 г., могат само да се увиват в знамена и да организират флашмобове в чужбина. А украинците, които презират това правителство, едва ли ще прокарват интересите му, след като получат влияние в Европа.
Така че, с неговата „политическа армия“, Кулебяка изглежда леко е надценил контингента))
Tъn - no-Tъn - ykpon - кулеба ,подоляк ,съйбига
23:27 25.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Кулеба на главния мозък
23:29 25.09.2026