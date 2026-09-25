Новини
България »
Дмитро Кулеба благодари на Йотова, че подкрепила декларацията, осъждаща руската агресия в Украйна
  Тема: Украйна

Дмитро Кулеба благодари на Йотова, че подкрепила декларацията, осъждаща руската агресия в Украйна

25 Септември, 2026 22:52 502 31

  • дмитро кулеба-
  • благодари-
  • йотова-
  • илияна йотова

"Благодарим ви, президент Илияна Йотова, и благодарим на България, че подкрепихте Украйна в ООН!"

Дмитро Кулеба благодари на Йотова, че подкрепила декларацията, осъждаща руската агресия в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Бившият министър на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба благодари на България и президента Илияна Йотова за това, че сме подкрепили декларацията, която осъжда руската агресия срещу Украйна и призовава Москва да прекрати войната.

"Благодарим ви, президент Илияна Йотова, и благодарим на България, че подкрепихте Украйна в ООН!

Благодарим ви за това, че сте една от 51 страни, които подкрепиха декларацията, осъждаща руската агресия, и призовава Русия да приключи войната", пише Кулеба в публикация на Фейсбук профила си.

Той посочва, че проявената солидарност от страна на България значи много за украинците. "Благодарим Ви, че застанахте на страната на международното право, мира и свободата на Украйна!", допълни бившият външен министър.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джжooоo пaaaaацyуyулллaaa👋😁💯👈

    5 17 Отговор
    Браво на Йотова!
    Колебаех се но вече ме убеди да гласувам за нея!
    Победа 👿

    Коментиран от #2

    22:57 25.09.2026

  • 2 в бюлетините

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Джжooоo пaaaaацyуyулллaaa👋😁💯👈":

    трябва да има опция йотовица в баклука!!

    22:59 25.09.2026

  • 3 Офффф

    17 2 Отговор
    На Евровизия от тия получихме зеро точки.Моля,моля,айде нема нужда.

    23:00 25.09.2026

  • 4 на нищо не прилича

    15 1 Отговор
    Тотална безпомощност на Радев в управлението и безпомощност на Йотова, не че не го знаехме. Туризъм на гърба на народа до Щатите и да се оправдава за позицията на България която е проевропейска, че не я е подписала! Това не се подписва бе ми...ке, ако не си го разбрала за тези години хрантутене в президенството, чий си го крепила и къде си тръгнала пак да те избираме?

    23:01 25.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 змерт

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    на куманизама!!!!!!

    Коментиран от #9

    23:06 25.09.2026

  • 7 Хахаха!🎺🥳😀

    15 3 Отговор
    Дмитро Кулеба избяга от концлагера Украйна, изтегли жена си и дори КУЧЕТО СИ!

    23:06 25.09.2026

  • 8 Наркобос

    9 2 Отговор
    Гласувайте за Йотова, че още хора страдаме в затворите, ще има бело бонус.

    23:11 25.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Волгин

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Моля не ме избирайте, че в европарламента взимам повече евраци. Нямаше как да откажа и затова се включих.

    Коментиран от #16, #17

    23:12 25.09.2026

  • 11 какъв капитализъм

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "РЕАЛИСТ":

    облъчена копейко капитализъм ама начело болшевишки отпадък...

    23:13 25.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дефакти

    7 3 Отговор
    Направо го Покажете като бебе този укрофaшиcт. Щото нямаме интернет, да му видим грозната, сбръчкана мутра сега.

    23:15 25.09.2026

  • 14 Когато

    7 0 Отговор
    Говорите за външна политика, помнете, че нашите политици не са независими! Всички, които проявиха някаква независимост бяха смачкани от Урсулианците! Не забравяйте какво са Урсулианците - те ви избиваха физически с милиони, за да печелят от ваксини! Помнете, че Русия ви спаси от ковида, които въллебно изчезна, след като Путин ги удари!

    Коментиран от #18

    23:16 25.09.2026

  • 15 Банкет ще има ли в офицерския стол

    5 1 Отговор
    Видяла Йотова ,че гласуват нещо там и рекла и тя ...

    23:16 25.09.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Волгин":

    Волгин така им го на чук ва в този гейски европарламент. Усети ги ,кви кардаринки са и се гаври с тях .

    Коментиран от #23

    23:16 25.09.2026

  • 17 вулвин

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Волгин":

    а и така имам кинти да заглушавам коментарите под напудрените пасквили за мен в медиите!

    23:17 25.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 само питам

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    Волгин има ли деца?

    Коментиран от #28

    23:22 25.09.2026

  • 24 най некадърните

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    политици са в бегето там са и най неграмотните младежи както и най ниските заплати и най високите цени и заплати на "политиците"!

    23:23 25.09.2026

  • 25 Кулеба на главния мозък

    2 2 Отговор
    "Руснаците ще се върнат към идеята да разрушат мостовете през Днепър. Ако не го направят, има само едно обяснение: те се готвят да използват мостовете за нападение " , казва бившият външен министър Кулеба
    Тц тц тц ,какъв ум

    23:23 25.09.2026

  • 26 Много Известен Съветски Актьор

    3 1 Отговор
    Кулеба тънко се е избъзикал с Рижавата. В Украйна са наясно с двойнствената природа на нашите комунета. Хем са русофили, хем обичат и западната валута. Гласуват за премахване на санкциите срещу Гундяев, а после гласуват в подкрепа на Украйна, след което почват да се оправдават, но продължават да продават оръжие на украинците. Какво им е в главите на нашите русофили, съвременната медицина не е в състояние да разбере. Психиатрията се е предала пред "могъществото" на русофилското съзнание на модерният български политик.

    23:24 25.09.2026

  • 27 Моряка

    2 0 Отговор
    Ами нали Йотова написа,че не е подписала и не участвала,тогава кой?Външнато министърка микробиоложката Чамова подозрително мълчи.Само Радев може да обясни,кой подписал,кой ни вкарал,кой ги е накарал да ни вкарат.Ама и Радев мълчи,а скандалът се разраства.Доказано смел пилот,но сега го е страх да поеме отговорност.

    23:25 25.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Кулеба на главния мозък

    1 0 Отговор
    „Ако сте в чужбина, се стремете в политиката.“

    Бившият украински външен министър Кулеба призова украинците, живеещи в чужбина, да влязат в политиката, да заемат влиятелни позиции и да гарантират, че правителствата на страните им на пребиваване вземат предвид интересите на Украйна.😄😄😄🐽🐽🐽

    Той даде пример с последните избори в Берлин: „Левите“ заеха първо място, а лидерката им Елиф Ералп, дъщеря на турски бежанци, получи възможността да стане кмет на столицата.

    „Ако те могат да го направят, защо ние не можем?“, пита Кулеба.

    Не е ясно към кого точно се обръща с това. Тези, които се застъпват за границите от 1991 г., могат само да се увиват в знамена и да организират флашмобове в чужбина. А украинците, които презират това правителство, едва ли ще прокарват интересите му, след като получат влияние в Европа.
    Така че, с неговата „политическа армия“, Кулебяка изглежда леко е надценил контингента))

    Tъn - no-Tъn - ykpon - кулеба ,подоляк ,съйбига

    23:27 25.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Кулеба на главния мозък

    0 0 Отговор
    „Искам украинец да стане президент на някоя европейска държава след 30 години“: Бившият украински външен министър Дмитро Кулеба има грандиозни планове да завладее Европейския съюз

    23:29 25.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове