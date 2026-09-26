НСО не допусна журналисти до срещата на "Прогресивна България" в Пампорово

Служители на Националната служба за охрана (НСО) ограничиха физическия достъп на журналисти до среща на парламентарната група на „Прогресивна България“ в курорта Пампорово, съобщават от БГНЕС. Заседанието се провежда днес в един от най-скъпите хотели в планинския комплекс, като в него участват десетки областни управители, представители на правителството и партийни координатори от цялата страна.

Блокада още на входа

Опитът на репортерите да отразят събитието е бил спрян още на входа на хотелския комплекс. Държавните охранители са препречили пътя на медийните екипи, като са им съобщили, че нямат право да присъстват. Събитието е закрито за медиите, гласи лаконичното обяснение на гардовете от НСО, които са изпълнявали инструкциите на организаторите.

Българското национално радио уточнява, че форумът събира ключови фигури от изпълнителната власт и местното самоуправление. Присъствието на толкова много областни управители и правителствени кадри показва мащаба на координационната среща, която обаче остава напълно скрита от въпросите на пресата и обществения контрол.

Рецидив от Велико Търново

Това поведение спрямо журналистите се превръща в своеобразна запазена марка за новия политически проект. Подобна информационна завеса беше спусната и по време на самото учредяване на формацията през пролетта.

На 17 април 2026 година „Прогресивна България“ проведе своето учредително събрание във Велико Търново. Тогава 620 делегати се събраха, за да изберат единодушно Румен Радев за председател на партията, но представителите на медиите отново не получиха свободен достъп до дебатите и гласуването в залата.