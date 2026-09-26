НСО не допусна журналисти до срещата на "Прогресивна България" в Пампорово

Служители на Националната служба за охрана (НСО) ограничиха физическия достъп на журналисти до среща на парламентарната група на „Прогресивна България“ в курорта Пампорово, съобщават от БГНЕС. Заседанието се провежда днес в един от най-скъпите хотели в планинския комплекс, като в него участват десетки областни управители, представители на правителството и партийни координатори от цялата страна.
Блокада още на входа
Опитът на репортерите да отразят събитието е бил спрян още на входа на хотелския комплекс. Държавните охранители са препречили пътя на медийните екипи, като са им съобщили, че нямат право да присъстват. Събитието е закрито за медиите, гласи лаконичното обяснение на гардовете от НСО, които са изпълнявали инструкциите на организаторите.
Българското национално радио уточнява, че форумът събира ключови фигури от изпълнителната власт и местното самоуправление. Присъствието на толкова много областни управители и правителствени кадри показва мащаба на координационната среща, която обаче остава напълно скрита от въпросите на пресата и обществения контрол.
Рецидив от Велико Търново
Това поведение спрямо журналистите се превръща в своеобразна запазена марка за новия политически проект. Подобна информационна завеса беше спусната и по време на самото учредяване на формацията през пролетта.
На 17 април 2026 година „Прогресивна България“ проведе своето учредително събрание във Велико Търново. Тогава 620 делегати се събраха, за да изберат единодушно Румен Радев за председател на партията, но представителите на медиите отново не получиха свободен достъп до дебатите и гласуването в залата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:25 26.09.2026
2 Хмм
13:25 26.09.2026
3 Тодор Живков
13:27 26.09.2026
4 Ще ги мъмри
Коментиран от #7
13:27 26.09.2026
5 Пенсионер
13:27 26.09.2026
6 Тов. ЧЛЕНИН
13:27 26.09.2026
7 Румбата
До коментар #4 от "Ще ги мъмри":Ти имаш ли ракиа , от преател ?
13:29 26.09.2026
8 Герги
13:29 26.09.2026
9 и кой плаща
13:30 26.09.2026
10 Трол
13:30 26.09.2026
11 очевидец
13:31 26.09.2026
12 Чичо
13:31 26.09.2026
13 Тамагочи
Румен Гадев, Рундьо, ефенди Боташ е пак
на върха!!!
13:31 26.09.2026
14 Б.си бokлyka !
8€ е малката минерална вода ...
Коментиран от #42
13:32 26.09.2026
15 Защото много граждани отвън
Мунчо -крадец
Мунчо - позор
Мунчо - оставка и затвор
13:32 26.09.2026
16 Е за какво да ги пускат
13:33 26.09.2026
17 Последния Софиянец
13:33 26.09.2026
18 Пламен
Противен ми стана веднага .
13:34 26.09.2026
19 Про
13:35 26.09.2026
20 Просто човек
Коментиран от #24
13:35 26.09.2026
21 Банско
13:36 26.09.2026
22 Тренчо
13:36 26.09.2026
23 Да изринем чеpвената чyма !
Как ще допуснат някой ?!
Нали ще видят компаньонките и малките момченца, предназначени за комунетата .
13:36 26.09.2026
24 От площада
До коментар #20 от "Просто човек":Както са го избрали,така и ще го свалят,🤣🤣
13:37 26.09.2026
25 Симитли
13:38 26.09.2026
26 Запивки в в Пампорово
13:38 26.09.2026
27 Възpожденец 🇧🇬
Какво ще кажете да ги посетим няколко хиляди?
Ей къде е Пампорово.
13:40 26.09.2026
28 Само да кажа
13:40 26.09.2026
29 Роки
13:40 26.09.2026
30 Само да кажа
Коментиран от #48
13:41 26.09.2026
31 Събитието е закрито за медиите !
13:41 26.09.2026
32 Аз полковникът
13:41 26.09.2026
33 ШЕФА
13:42 26.09.2026
34 Тийм билдинг
13:42 26.09.2026
35 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
13:42 26.09.2026
36 Дзак
13:42 26.09.2026
37 Прости , България
13:44 26.09.2026
38 Историк
13:44 26.09.2026
39 Слънце-Ориент Пловдив
13:44 26.09.2026
40 Браво!
13:44 26.09.2026
41 областните управители
13:44 26.09.2026
42 Хмм
До коментар #14 от "Б.си бokлyka !":това къде, в Билла е 16 цента, а в нашия магазин 30 цента
13:45 26.09.2026
43 Кой и на кого е тоя
Коментиран от #49
13:47 26.09.2026
44 Варна
13:47 26.09.2026
45 Паулито Куелю
и тоз заприличва
на хомо пи тека !
13:49 26.09.2026
46 Хмм
13:50 26.09.2026
47 Мимч
13:51 26.09.2026
48 Αлфа Bълкът
До коментар #30 от "Само да кажа":Да, те сега работят за Радев, тежкото наследство премина, сега дойде време за усвояване на активите.
Йотова печели от раз, гербаджийските кметове стават радеви, следва пълна доминация на ПБ.
Преди хората се палиха заради високите сметки на ток, но сега като ни одрусаха януари имаше 2-3 репортажа и толкова, пробват колко българина може да издържа. Яка ни е станала гърбината, ще яко ще ни дерат.
13:51 26.09.2026
49 Радев и пасмината му се
До коментар #43 от "Кой и на кого е тоя":намират в хотел „Орфей“ в Пампорово. Собственик на хотел „Орфей“ в Пампорово е Димитър Станчев, който купува хотела през 2014 година.През 2014 г. Димитър Станчев придобива актива за 11.3 млн. лв. от СИБАНК.
13:51 26.09.2026
50 Тиквата
13:52 26.09.2026
51 Жеро
неуютен временен бит, а пък вие си имате"
... Рундъо, е да ви е честит!
Не държава, трагедия!!!
13:52 26.09.2026
52 Иван
13:52 26.09.2026