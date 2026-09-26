Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
НСО не допусна журналисти до срещата на "Прогресивна България" в Пампорово

НСО не допусна журналисти до срещата на "Прогресивна България" в Пампорово

26 Септември, 2026 13:22 869 52

  • румен радев-
  • среща-
  • прогресивна българия-
  • пампорово

Румен Радев събра областни управители, депутати и партийци при закрити врати. Заседанието се провежда днес в един от най-скъпите хотели в планинския комплекс

НСО не допусна журналисти до срещата на "Прогресивна България" в Пампорово - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служители на Националната служба за охрана (НСО) ограничиха физическия достъп на журналисти до среща на парламентарната група на „Прогресивна България“ в курорта Пампорово, съобщават от БГНЕС. Заседанието се провежда днес в един от най-скъпите хотели в планинския комплекс, като в него участват десетки областни управители, представители на правителството и партийни координатори от цялата страна.

Блокада още на входа

Опитът на репортерите да отразят събитието е бил спрян още на входа на хотелския комплекс. Държавните охранители са препречили пътя на медийните екипи, като са им съобщили, че нямат право да присъстват. Събитието е закрито за медиите, гласи лаконичното обяснение на гардовете от НСО, които са изпълнявали инструкциите на организаторите.

Българското национално радио уточнява, че форумът събира ключови фигури от изпълнителната власт и местното самоуправление. Присъствието на толкова много областни управители и правителствени кадри показва мащаба на координационната среща, която обаче остава напълно скрита от въпросите на пресата и обществения контрол.

Рецидив от Велико Търново

Това поведение спрямо журналистите се превръща в своеобразна запазена марка за новия политически проект. Подобна информационна завеса беше спусната и по време на самото учредяване на формацията през пролетта.

На 17 април 2026 година „Прогресивна България“ проведе своето учредително събрание във Велико Търново. Тогава 620 делегати се събраха, за да изберат единодушно Румен Радев за председател на партията, но представителите на медиите отново не получиха свободен достъп до дебатите и гласуването в залата.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 1 Отговор
    Е поне не го арестува за неудобни въпроси към диктатора.

    13:25 26.09.2026

  • 2 Хмм

    32 1 Отговор
    да не би да зададат някой неудобен въпрос

    13:25 26.09.2026

  • 3 Тодор Живков

    29 2 Отговор
    22 ри Конгрес на БКП .

    13:27 26.09.2026

  • 4 Ще ги мъмри

    26 3 Отговор
    Нищо не правят. Работят по гербаджииски . Кадруват се за заплатки и привилегии.

    Коментиран от #7

    13:27 26.09.2026

  • 5 Пенсионер

    28 1 Отговор
    Пенсиите на поне 2000 пенсионера отлетяха с едно събиране на "прогресивните" шумкари.

    13:27 26.09.2026

  • 6 Тов. ЧЛЕНИН

    16 0 Отговор
    Ааааа Ета невазможна .

    13:27 26.09.2026

  • 7 Румбата

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ще ги мъмри":

    Ти имаш ли ракиа , от преател ?

    13:29 26.09.2026

  • 8 Герги

    29 0 Отговор
    И Борисов си мислише че е недосегаем...събират се доста негативи лека полека,и в един момент ще се взДриви обстановката.

    13:29 26.09.2026

  • 9 и кой плаща

    26 1 Отговор
    за всичко това? Луксозни хотели, нощувки, тайни сбирки, платени с обществени средства. Сета най-много да измислят нов данък, че парите не стигат за екстеншъни на заместник министърки и луксозни почивки. Не отиват на добре нещата, идва зимата на нашето недоволство. И колкото повече хора повярваха на Радев, толкова по-голямо ще е недоволството от излъганите надежди.

    13:30 26.09.2026

  • 10 Трол

    16 1 Отговор
    Ето туй е мафията "държавната",крият далавери

    13:30 26.09.2026

  • 11 очевидец

    12 1 Отговор
    Обвини другите за това,което ти правиш.Стар КГБ трик.Тръмп построи кампанията си върху разкриването на файловете Епстийн.Накрая се оказа,че неговото име е най-споменаваното там.Сега мафиотската държава се опитва да пришие Петрохан към опозицията,а следите водят към ДС-властта.

    13:31 26.09.2026

  • 12 Чичо

    17 1 Отговор
    Гласувах за ПБ , но се оказаха неграмотни. След, като посегнаха на хората с минимални заплати при тази скъпотия, губят ме за избирател. На следващите избори им отреждам почетното трето място. Мисля, че Коледа е удобно време за оставка !

    13:31 26.09.2026

  • 13 Тамагочи

    15 1 Отговор
    Нормално е, така да бъде! На голото хоро
    Румен Гадев, Рундьо, ефенди Боташ е пак
    на върха!!!

    13:31 26.09.2026

  • 14 Б.си бokлyka !

    17 1 Отговор
    Нали хазната била празна бе румене ?!
    8€ е малката минерална вода ...

    Коментиран от #42

    13:32 26.09.2026

  • 15 Защото много граждани отвън

    16 0 Отговор
    скандираха -
    Мунчо -крадец
    Мунчо - позор
    Мунчо - оставка и затвор

    13:32 26.09.2026

  • 16 Е за какво да ги пускат

    12 0 Отговор
    Няма вече какво да Ви каже. Той много приказваше само от Дондуков 2, а сега само себе си гледа и жена си в богатството. Малкото, което направи това лято само в ущърб на хората ще бъде.

    13:33 26.09.2026

  • 17 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Според ИИ тази среща ще струва поне 200 000 лв.

    13:33 26.09.2026

  • 18 Пламен

    11 2 Отговор
    За първи път видях суратя на тоз,когато буля Курнелия го водеше за сиджимка на русофилския събор.
    Противен ми стана веднага .

    13:34 26.09.2026

  • 19 Про

    12 1 Отговор
    тях всичко е подмолно и нечестно ! И като всеки престъпник са болезнено мнителни и от сянката си се страхуват !

    13:35 26.09.2026

  • 20 Просто човек

    11 2 Отговор
    Вие си ги избрахте…

    Коментиран от #24

    13:35 26.09.2026

  • 21 Банско

    3 5 Отговор
    Нормално е в залата да няма журналисти и след събранието да има пресконференция

    13:36 26.09.2026

  • 22 Тренчо

    7 1 Отговор
    Катеричка рунтавелка, на опашката на Рундьо на Пампорово седна и за народа български... зажумя! Изедници!

    13:36 26.09.2026

  • 23 Да изринем чеpвената чyма !

    8 1 Отговор
    Пир по време на чума.
    Как ще допуснат някой ?!
    Нали ще видят компаньонките и малките момченца, предназначени за комунетата .

    13:36 26.09.2026

  • 24 От площада

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Просто човек":

    Както са го избрали,така и ще го свалят,🤣🤣

    13:37 26.09.2026

  • 25 Симитли

    1 0 Отговор
    Коя партия допуска журналисти всички се изказват след събранието

    13:38 26.09.2026

  • 26 Запивки в в Пампорово

    4 0 Отговор
    ли си правят тея ?

    13:38 26.09.2026

  • 27 Възpожденец 🇧🇬

    6 1 Отговор
    Добре би било да ги посетим и да ги питаме "Защо така разточително ни харчат парите"?
    Какво ще кажете да ги посетим няколко хиляди?
    Ей къде е Пампорово.

    13:40 26.09.2026

  • 28 Само да кажа

    1 5 Отговор
    Троловете на Шиши и Баце нямат почивка

    13:40 26.09.2026

  • 29 Роки

    5 2 Отговор
    И тия са като Боко и Шишо - прости, нагли и много крадливи!

    13:40 26.09.2026

  • 30 Само да кажа

    1 2 Отговор
    Троловете на Шиши и Баце нямат почивка

    Коментиран от #48

    13:41 26.09.2026

  • 31 Събитието е закрито за медиите !

    2 0 Отговор
    Точка! При атлантизма и нацизма е така

    13:41 26.09.2026

  • 32 Аз полковникът

    4 0 Отговор
    Така ви се пада,ви си го избрахте

    13:41 26.09.2026

  • 33 ШЕФА

    2 0 Отговор
    ОПГ ПБ ПАГУБНИ за БЪЛГАРИЯ се е събрало на ядене и пиене с парите на народа на Пампорово и естествено е поканило нац.предателка и безродница идиотова че на Дондуков 2 и е малко храната,но защо пък да не се разходи на чист въздух,Ганьо про.така плаща !

    13:42 26.09.2026

  • 34 Тийм билдинг

    2 0 Отговор
    Дано им платят на еПльовците и по една кака, че да могат да се концентрират за семинарите

    13:42 26.09.2026

  • 35 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    6 0 Отговор
    Тази партия ще излязат по-опасни и от тези двамата боклука горе 🎃🐖

    13:42 26.09.2026

  • 36 Дзак

    1 0 Отговор
    Горе доста поваля!

    13:42 26.09.2026

  • 37 Прости , България

    2 0 Отговор
    Уча се от Дончо ..

    13:44 26.09.2026

  • 38 Историк

    3 0 Отговор
    Припомняме, че курорта Пампорово е на мадам Бориславова, жената до мутрата Борисов. Не и стигна този курорт, та съсипа и прелестната природа около чудото родопско село Гела, за да си построи ваканционен комплекс. Горката България, БОГ ДА НИ ПАЗИ!

    13:44 26.09.2026

  • 39 Слънце-Ориент Пловдив

    5 1 Отговор
    Комунистите не са спирали да управляват 82 години. Първо шумкарите, после децата им, после внуците, сега подготвят децата на внуците.От комунисти станаха капиталисти-свинаря Гергов,Узунов,Копринката, Радев,Инса, Цацата-масонската ложа, кръчмари, ченгета, копои, милиционери, измамници.

    13:44 26.09.2026

  • 40 Браво!

    1 4 Отговор
    При наличието на злонамерени, добре платени поръчкови микрофони, които умишлено усуетяват пресконференциите и отклоняват същността на въпросите правилно не се допускат за да не обработват зрителите и слушателите с фалшива поръчкова информация.

    13:44 26.09.2026

  • 41 областните управители

    1 0 Отговор
    Може и да са ключови фигури от изпълнителната власт но нямат нищо общо с "местното самоуправление" ! Назначават се от правителството ... Впрочем са абсолютно излишни и паразитни

    13:44 26.09.2026

  • 42 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Б.си бokлyka !":

    това къде, в Билла е 16 цента, а в нашия магазин 30 цента

    13:45 26.09.2026

  • 43 Кой и на кого е тоя

    2 0 Отговор
    "един от най-скъпите хотели" ? И това ли не можахте да разберете ? А? НСО ли ви пречеше?

    Коментиран от #49

    13:47 26.09.2026

  • 44 Варна

    2 1 Отговор
    Прасето и Тивата са престъпници и некадърници,но тази измет събрана от Румен Кеша е направо за раз...... Нито едно предизборно обещание до сега не е изпълнил измамника Румен Безродников,няма и да изпълни.Мислете че ако идиотова стане Президент тези два продажника ще ни закопаят !

    13:47 26.09.2026

  • 45 Паулито Куелю

    2 0 Отговор
    Бавно и полека
    и тоз заприличва
    на хомо пи тека !

    13:49 26.09.2026

  • 46 Хмм

    2 1 Отговор
    все пак, това е тяхно вътрешно събиране, обсъждане на вътрешни въпроси на партията, областни управители - вероятно за изборите, а отвън викат тези които не са в парламента, всичко и всичко в името на украйно, но украинците благодарят на йотова, не на тях, маргинали

    13:50 26.09.2026

  • 47 Мимч

    1 0 Отговор
    И кой е този най скъпия хотел да си запазя място за него,че се чудя къде да похарча новите,,евра.,,

    13:51 26.09.2026

  • 48 Αлфа Bълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Само да кажа":

    Да, те сега работят за Радев, тежкото наследство премина, сега дойде време за усвояване на активите.
    Йотова печели от раз, гербаджийските кметове стават радеви, следва пълна доминация на ПБ.
    Преди хората се палиха заради високите сметки на ток, но сега като ни одрусаха януари имаше 2-3 репортажа и толкова, пробват колко българина може да издържа. Яка ни е станала гърбината, ще яко ще ни дерат.

    13:51 26.09.2026

  • 49 Радев и пасмината му се

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Кой и на кого е тоя":

    намират в хотел „Орфей“ в Пампорово. Собственик на хотел „Орфей“ в Пампорово е Димитър Станчев, който купува хотела през 2014 година.През 2014 г. Димитър Станчев придобива актива за 11.3 млн. лв. от СИБАНК.

    13:51 26.09.2026

  • 50 Тиквата

    1 0 Отговор
    Така се бори инфлация и цени,с ядене и пиене за сметка на данъкоплатеца ! Всички против идиотова и гяура ! Време е за Възраждане на тази държава !

    13:52 26.09.2026

  • 51 Жеро

    0 0 Отговор
    "Преминава животът ни труден, през един
    неуютен временен бит, а пък вие си имате"
    ... Рундъо, е да ви е честит!
    Не държава, трагедия!!!

    13:52 26.09.2026

  • 52 Иван

    1 0 Отговор
    Добре, че този път не са арестували някого за неудобен въпрос

    13:52 26.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове