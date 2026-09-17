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Румъния инсталира американски противодронен щит на четири военни пристанища
  Тема: Украйна

Румъния инсталира американски противодронен щит на четири военни пристанища

17 Септември, 2026 09:19 724 35

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  • украйна-
  • дронове-
  • black talon-
  • констанца

В момента тече процес на обучение на персонала, който ще борави със системата, която позволява не само да бъде засечен дронът, но и да бъде нанесен удар срещу него

Румъния инсталира американски противодронен щит на четири военни пристанища - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния, която е изправена пред нарастващ брой инциденти с въздушни и морски дронове заради войната в съседна Украйна, въвежда американска система за борба с дронове в четири военни пристанища на Черно море и по река Дунав, съобщават медиите в страната, цитирани от БТА.

Програмата се осъществява в сътрудничество с военноморските сили на САЩ, а оборудването, което трябва да защити критичната инфраструктура от въздушни и морски дронове, се нарича "Black Talon" ("Черен нокът"), информира Евронюз-Румъния.

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Телевизията отбелязва, че черноморското пристанище Констанца ще бъде първото, което ще бъде наблюдавано чрез този вид система, която засича заплахи, идващи по въздух и по море. Първото оборудване вече се тества и се очаква да влезе в експлоатация до края на октомври.

Същата технология ще бъде използвана и в черноморското пристанище Мангалия, както и в дунавските пристанища Браила и Тулча. Според Евронюз оборудването, което е доставено на Румъния от американските съюзници в рамките на програма за сътрудничество, е способно да засича и проследява дронове и други заплахи във въздуха и на повърхността на водата.

В момента то е в процес на тестване в пристанището в Констанца, а през октомври предстои да влезе в експлоатация. Обсегът му на действие е 10 километра и позволява наблюдение над обширен район както във военната, така и в гражданската зона на черноморското пристанище.

Четири такива комплекса ще бъдат разположени в пристанищата Констанца, Мангалия, Браила и Тулча, а в допълнение ще бъде инсталирано и оборудването "Sentinelle" ("Страж"), предназначено за наблюдение на подводната среда на дълбочина над 50 метра, информира медията.

В момента тече и процес на обучение на персонала, който ще борави със системата, която позволява не само да бъде засечен дронът, но и да бъде нанесен удар срещу него или да се отнеме контролът върху апарата. Става въпрос за мерки за гарантиране на сигурността на уязвимите румънски пристанища в близост до зоната, където се води войната в Украйна, отбелязва Евронюз.

Новинарският сайт Зиаре цитира контраадмирала от флота Чиприан Мандаки, командващ военното пристанище Констанца, който посочва, че тази система дава възможност да се прекъсне връзката между дрона и оператора.

"Това е програма, която се осъществява от няколко години в сътрудничество с флота на САЩ, която сега достигна зрелост. Въвеждаме я в експлоатация. В момента оператори се обучават при производителя. Това оборудване ще бъде инсталирано във военните пристанища на военноморските сили, основно Мангалия, Констанца, Тулча и Браила. Оборудването се нарича "Black Talon" и защитава критични инфраструктурни обекти от дронове", обясни той.

По думите му системата, която включва сензори, модерен 3D радар, електронно-оптични елементи и пасивна система за засичане на електромагнитни емисии, има 360-градусов обсег на наблюдение и 20-градусов обсег при насочено действие след засичане на целта. "Има капацитет да заглушава връзката между оператора и дрона", добави още контраадмирал Мандаки.

Държавната телевизия ТеВеРе отбелязва, че инцидентът на 5 юни, когато украински морски дрон се взриви в пристанище Констанца, е ускорил усилията на властите да решат въпроса в противодронната отбрана. При инцидента не бяха регистрирани сериозни щети или жертви, а Киев заяви, че дронът е бил заглушен от Русия.

Телевизията цитира вицеадмирал Михай Панаит, началник щаба на военноморските сили, който посочва, че това е "система, която ни гарантира, че от гледна точка на предизвикателствата на въздушните и морски дронове ще можем да вземем мерки за защита на пристанището". По думите му тя съдържа и компонент за подводно засичане и представлява "първа стъпка към защитата на плавателните съдове и на системите във военните пристанища".

ТеВеРе припомня, че в интервю през август вицеадмирал Панаит казва, че след инцидента от юни румънските военноморски сили са предприели допълнителни мерки за сигурност, процедурите за намеса са били актуализирани, а сътрудничеството с украинските военноморски сили се е подобрило съществено, като вече има постоянен канал за комуникация и своевременно предупреждение за заплахи.

Началникът на щаба на румънските военноморски сили също така обръща внимание на защитата на изключителната икономическа зона на Румъния в Черно море, където от 2027 г. ще започне добивът на природен газ от периметъра "Нептун Дийп". Той отбелязва, че се извършват постоянни патрулни дейности с фрегати, спомагателни кораби, водолази от частите за обезвреждане на експлозиви и заедно с бреговата охрана. Панаит признава обаче, че военноморските сили имат нужда от повече способности, за да осигурят постоянно присъствие в зоната.

На 20 август румънските военни унищожиха морски дрон, съдържащ експлозив, на няколкостотин метра от платформата "Нептун Дийп" в рамките на изключителната икономическа зона на Румъния и на 80 мили източно от Констанца. Киев заяви чрез канала за пряка комуникация с Букурещ, че дронът не е с украински произход.

Същевременно Румъния, която има 650-километрова сухопътна граница с Украйна, отчита и увеличение на инцидентите с въздушни дронове. По данни на Министерството на националната отбрана през първите осем месеца на настоящата година 25 дрона са навлезли във въздушното пространство на страната, като четири от тях бяха свалени от изтребители.

От началото на войната в Украйна са регистрирани 130 атаки в близост до границата на Румъния. Само през първите осем месеца на тази година са отчетени 64 атаки – повече от два пъти спрямо миналата година, когато са регистрирани 28.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    16 8 Отговор
    Браво!!! Това е срещу украинците!!!
    Няма да бомбардират Румъния всеки уикенд, я...!!!

    Коментиран от #11

    09:22 17.09.2026

  • 2 Мунчоо

    9 12 Отговор
    Виж ко правят комшиите, а ти вярваш на Путлер

    Коментиран от #24

    09:22 17.09.2026

  • 3 И защо Румъния има

    18 5 Отговор
    четири военни пристанища на Черно море и по река Дунав ? А? Фалирала държава но с военни пристанища и чужди военнослужещи в тях

    Коментиран от #8, #17

    09:23 17.09.2026

  • 4 Реалист

    7 13 Отговор
    Румъния пак ни изпреварва...а наш Мунчо Фатмашки се чузи от къде да открадне още парА, че да връща ресто на Мафията и Олигапхията, дето така щедро му спонсрорира успеха с Мадуровките!

    09:23 17.09.2026

  • 5 Спираме да четем лъжите на румънците

    17 6 Отговор
    повече. Вече си имат "американски противодронен щит" Те американците нямат но румънците имали

    Коментиран от #18

    09:25 17.09.2026

  • 6 Я пък тоя

    10 6 Отговор
    Иранците много обичат тези щитове.
    Изобщо "не унищожават" американските бази.

    09:27 17.09.2026

  • 7 Боже опази щом

    5 4 Отговор
    Румъния от 2027 г. щяла да започне добив на природен газ от периметъра "Нептун Дийп". Ще гърмят вишки ама яко

    09:28 17.09.2026

  • 8 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "И защо Румъния има":

    Така чух на женския пазар вчера

    09:33 17.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 878947

    2 4 Отговор
    някой ден откъм Румъния може да изгрее и второ и трето слънце, знае ли човек ...

    Коментиран от #19

    09:35 17.09.2026

  • 11 Горките

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Румънски глупаци, сигурно си мислят че тая система ще им помогне с нещо. Бавно, но сигурно и тях ги бутат към война с Русия, дано да не се излъжат по западните обещания за "непоколебима и вечна подкрепа" че видяхме какво стана с Украйна.

    Коментиран от #22

    09:35 17.09.2026

  • 12 Чудо голямо

    7 2 Отговор
    Този "черен нокът" - "Black Talon" дето Констанца,Мангалия,Тулча и Браила щял да пази е просто една радарна система с потенциал на разстояние от 10 километра и реално е една скъпа играчка ако се зачетете. Ефективност под 6%... Румънците продължават да спонсорират САЩ и финансово да затъват все повече

    09:36 17.09.2026

  • 13 Мбухахахахаха….

    7 3 Отговор
    ….американско ПВО от дърт Пейтриът, с технология от миналия век, вдигащ 900 км/ч ще сваля руска РС-28, движеща се в космосът със 18 маха, нимоа….. абе факти, абе спрете с тежките вицове рано ситрин, пак получих мускулна треска на стомаха, ахахахахахаха….

    Коментиран от #20

    09:37 17.09.2026

  • 14 Ако този щит работеше, нямаше

    8 3 Отговор
    да има удари и поражения върху американските военни бази в близкия изток.
    Само пълните пространството с безсмислени манипулации.

    09:43 17.09.2026

  • 15 У Драгалевци по модерно беше даже

    3 2 Отговор
    „Това оборудване включва сензори, 3D радар, електрооптично оборудване, както и пасивна система за откриване на електромагнитни емисии. То има обхват на наблюдение от 360 градуса и действа насочено на 20 градуса върху целта, която открива. (...) Има способността уж да заглушава връзката между оператора и дрона“ и сетете се сами ако в сътрудничество с ВМС на САЩ се прекъсне връзката между оператора и дрона, този дрон къде ще падне? В Румъния, България или къде? ....тва е цялата дивотийка но не намирам колко пари са се набутали румънците в случая

    Коментиран от #32

    09:48 17.09.2026

  • 16 Пък Мърдата Йотова

    4 2 Отговор
    не иска да свиква СНС, за да сме безсилни пред рашистите.

    09:48 17.09.2026

  • 17 Не вярвай

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "И защо Румъния има":

    на руските фейкове за фалит.

    09:49 17.09.2026

  • 18 Кои сте тези

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Спираме да четем лъжите на румънците":

    "ние"? Гласове в главата?

    09:50 17.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ти прочете ли статията , мозък?

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мбухахахахаха….":

    Разбра ли за какво става дума в нея?

    Изглежда мислиш със стомаха си , хахахах!

    Коментиран от #27

    09:51 17.09.2026

  • 21 Кво са толкова

    2 2 Отговор
    1-2 милиона пенсии за 4 играчки да дадат Румънците на САЩ. Те сега нефт, газ, злато, фекалии ще вадят .... големи ще станат

    09:51 17.09.2026

  • 22 Ти си голям "акъл",

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Горките":

    съдейки по тАпните ти и че си отговаряш сам.

    09:52 17.09.2026

  • 23 Голем

    1 3 Отговор
    страх тресе мамалигарите !

    09:53 17.09.2026

  • 24 Тролейбус

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчоо":

    Какво правят румънците? Мучат на румънски като теб ли?

    09:53 17.09.2026

  • 25 Нашата главнокомансваща Йотова

    3 2 Отговор
    блее и прави бръм- бръм , докато хората се защитават от руската заплаха.

    И Фигуранта- също.

    09:53 17.09.2026

  • 26 на разстояние от 10 километра

    1 2 Отговор
    Ще заглушават те ама само гласовете в простите си кратуни. Кви оператори кви 5 лева... летище София до Драгалевци колко беше километра ? Я помислете ... и колко му беше цената ?

    09:55 17.09.2026

  • 27 Бърз ИИ анализ

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Ти прочете ли статията , мозък?":

    От статията излиза, че румънците ще плащат за американски ПВО системи, които ще охраняват американски сонди за нефт и газ, а не румънските пристанища както се разбира от заглавието.

    Коментиран от #33

    09:57 17.09.2026

  • 28 Щитът

    1 2 Отговор
    ще е срещу плаващи паднали дронове

    09:57 17.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пълен боооооуклук

    2 2 Отговор
    ама за нищо не става. Поне сега обаче няма да могат да обвиняват Русия за нищо. Имат си "непробиваем" супер-дупер щит

    09:59 17.09.2026

  • 31 Това, което румънците са закупили,

    3 0 Отговор
    представлява система за БЛИЗКА противодронова защита.

    такава система обикновено е последното ниво на защита от дронове и означава, че Румъние ВЕЧЕ ИМА и другите нива- за далечно предупреждение и защита!

    Румъния закупи и модерни американски наземни радари за далечно РАННО предупреждение и разполага с достатъчно самолети Ф 16, които вдига при нужда за унищожение на летящи обекти от въздуха.

    А вижте къде е България на Радко и Йотова = Гундяева!

    10:02 17.09.2026

  • 32 САЩ ще прекъснат връзката между

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "У Драгалевци по модерно беше даже":

    оператора и дрона и той директно неуправляем се забива някъде в България. Много яко е тва ! 6 !

    10:03 17.09.2026

  • 33 В статията са посочени

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бърз ИИ анализ":

    на кои пристанища ще бъде разположена системата, като две от тях са на Дунав!

    На Дунав има ли американски сонди бе, гений?

    Ти наистина мислиш със стомаха си, ако не и по-надолу, мухахаха!

    10:06 17.09.2026

  • 34 Закон за предателството Спешно

    3 0 Отговор
    Нашите зелени чорапи отдавна предадоха България за да нямаме съпротивителни сили срещу Русия

    10:08 17.09.2026

  • 35 Трябва да се купуват американски

    1 0 Отговор
    боклуци. Трябва да се спасява САЩ от фалит. Нищо че за нищо не стават

    10:10 17.09.2026

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