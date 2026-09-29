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Джери Перейра: Майкон може да струва 6 млн. евро

Джери Перейра: Майкон може да струва 6 млн. евро

29 Септември, 2026 16:10 496 1

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Мениджърът заяви, че Левски трябва да задържи защитника, чийто договор изтича през лятото на 2027 г.

Джери Перейра: Майкон може да струва 6 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Майкон може да донесе на Левски трансфер между 4 и 6 млн. евро, ако подпише нов договор с клуба и продължи да се представя силно. Това заяви футболният мениджър Руджерио Перейра, известен като Джери, пред „Гонг“.

Договорът на бразилския защитник изтича през лятото на 2027 г., а бъдещето му е сред основните теми около „сините“. Перейра подчерта, че за Левски е по-добре да постигне споразумение с футболиста, вместо да го изпусне без сериозна трансферна сума.

„Ако Майкон преподпише, ще бъде продаден за минимум 4-5 млн. евро. Ако играе всеки мач в Европа, може и да отиде на 5-6 млн. евро“, заяви Джери Перейра.

Руски клуб е бил готов да плати 4 млн. евро

Мениджърът разкри, че преди четири месеца е разговарял с руски клуб, който е бил готов да плати 4 млн. евро за Майкон. До сделка обаче не се е стигнало, след като потенциалният купувач е видял, че договорът на защитника изтича след седем-осем месеца.

„Никой няма да дава луди пари за футболист с изтичащ договор. Най-добре за мен е да преподпише. Левски трябва да опита с максимална сила той да остане в клуба“, каза Перейра.

По думите му, ако клубът реши да търси заместник на Майкон, това също би изисквало сериозна инвестиция. Според мениджъра новият футболист би струвал между 1,5 и 2 млн. евро.

Майкон е привлечен след препоръка на Краси Петров

Перейра разказа, че Майкон е бил открит от Краси Петров, когото определи като специалист в наблюдението и оценката на футболисти. Бразилецът не е играл редовно преди трансфера си, но е получил възможност да се докаже във финал, където се е представил силно.

„Не вярвам Левски да изпусне такъв футболист“, заяви Джери Перейра. Той добави, че уважава агента на Майкон и разговаря с него по въпроса за бъдещето на защитника.

Мениджърът коментира и информациите около Еду Гаспар. „Има голяма визитка. Не знам той дали точно работи в Левски. Аз не познавам новите собственици“, каза Перейра. Той заяви още, че уважава Наско Сираков, с когото е приятел, и е готов да помага на клуба.

Източници: Топспорт, Гонг


София / България
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