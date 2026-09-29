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Доходите от чужбина и имуществото зад граница подлежат на деклариране

Доходите от чужбина и имуществото зад граница подлежат на деклариране

29 Септември, 2026 16:13 1 153 17

  • доходи-
  • нап-
  • чужбина-
  • деклариране

Агенцията има информация за приходите на българи и имуществото им извън България

Доходите от чужбина и имуществото зад граница подлежат на деклариране - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Националната агенция за приходите напомня на гражданите, които са местни физически лица и са получили доходи от чужбина през 2025 г. и/или са собственици на имоти зад граница, за необходимостта да ги декларират.

По линия на международния обмен на информация между данъчните администрации зад граница и НАП, българската приходна агенция разполага с данни за доходите и недвижимото имущество на местни физически лица. Според законовите изисквания те са задължени да подадат данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април 2026 г. за придобитите през 2025 г. облагаеми доходи както от източници в България, така и от чужбина, а също и притежаваните от тях към 31.12.2025 г. акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост зад граница и др.

Тези, които са пропуснали да подадат данъчна декларация, могат да го направят до 30 септември 2026 г. В този срок гражданите имат възможност да правят и корекции в декларираните данни, в случай че не са попълнени коректно или са пропуснали да обявят доходи от чужбина или притежавано имущество зад граница.

Лицата, чиито доходи са били обложени с данък в друга държава, могат да се възползват от метод за отстраняване на двойното данъчно облагане, предвиден в съответната спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Когато доходът възниква в държава, с която България няма действаща СИДДО, се прилага методът „обикновен данъчен кредит“. При него се облага доходът, получен от чужбина, като се приспада данъкът, който вече е платен в другата държава, до размера на българския данък върху този доход.

Предвидените в СИДДО методи за отстраняване на двойното данъчно облагане могат да бъдат изменени в резултат на действието на разпоредбите на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (Конвенцията) в сила за нашата страна от 01.01.2023 г.

Списъкът с включените в обхвата на Конвенцията, както и направените от България резерви и уведомления могат да бъдат открити в закона за ратификация.

За улеснение на потребителите, в сайта на НАП е публикуван актуален списък с методите, предвидени в СИДДО, приложими спрямо най-често срещаните доходи от източник в чужбина.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Интересно

    15 2 Отговор
    Това важи ли за едни НПО или стандартът пак ще е двоен?

    16:20 29.09.2026

  • 2 Мда

    9 0 Отговор
    Всеки работещ в чужбина и плащащ данък ще подава декларация в Бг. Тогава и немците да подават, че работят в чужбина

    16:20 29.09.2026

  • 3 Нищо

    13 2 Отговор
    не могат да обложат като получени доходи в държави извън ЕС кошарата. Нито някой ще им даде достъп до имотните регистри в тези страни.
    Умните инвеститори не слагат парите си в имоти и финансови активи в ЕС. Вече няма такива луди. Светът е голям и крие най разнообразни възможности.

    Коментиран от #14

    16:22 29.09.2026

  • 4 Аз Напомням !

    3 2 Отговор
    Чл. 58. (1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите.

    Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими.
    (2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.

    КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    И нвикой няма Право Да Ги отменя ! или Ограничава !

    В това число и Министър Председзателя !

    На Република България !

    16:23 29.09.2026

  • 5 Мунчовските калинки скубят здраво народа

    12 2 Отговор
    Тези изедници и цървулите на босия ще събуят.

    16:24 29.09.2026

  • 6 Сталин

    13 3 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица във финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.

    16:26 29.09.2026

  • 7 Или та са освободени

    13 3 Отговор
    Такива като Ленче кремче, Пасита, Тагаревци и други боклуци ще декларират ли

    16:26 29.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хаха

    5 0 Отговор
    Сериозните инвеститори отдавна напускат концлагера ЕС. По света има къде по атрактивни възможности за висока доходност и анонимност. Прекомерната полицейщина и високи данъци в ЕС отблъскват парите🥳🥳

    16:31 29.09.2026

  • 10 Не е ясно

    3 0 Отговор
    кой с всичкия си ще инвестира в зоната на Урсула. Пък те да си обменят информация вътре в ойро къщата колкото си искат. Нула по Сиддо е пак нула

    16:36 29.09.2026

  • 11 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ВКАРАЙТЕ В ЗАТВОРА БИВШИ МИНИСТРИ ЗА САКАТЛЪКА СЪЗДАДЕН ОТ ТЯХ

    Коментиран от #13

    16:43 29.09.2026

  • 12 Румбата

    4 0 Отговор
    КИНТИ , КИНТИ , КИНТИ ..

    16:46 29.09.2026

  • 13 Град Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    Все предишните вино ваты , мы - никогда ..

    16:48 29.09.2026

  • 14 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нищо":

    Всички възможности, предоставени за ползвани на обикновеният човек, са предварително овладяни и схематизирани.
    Днес, свободата се заключава само в това да си избереш, коя банка да ти обира парите.

    16:49 29.09.2026

  • 15 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Ингилизова пак е надценила собствените си възможности но все пак е руса мисирка.
    Уточнявам:
    "За постоянно живеещите и работещи в чужбина българи, ситуацията с данъците в България е максимално улеснена, ако нямат никакви доходи от български източници.
    Ето конкретно как стоят нещата за вашата ситуация:
    1. Нямате доходи от България (само заплата/бизнес в чужбина)
    Ако източникът на парите ви е изцяло в държавата, в която живеете (заплата, местни социални помощи, бизнес там), вие НЕ дължите данъци в България и НЕ подавате декларация по чл. 50. Вашите доходи се облагат единствено от данъчните власти в страната, в която пребивавате. НАП няма отношение към парите, изработени зад граница.

    Коментиран от #16

    16:53 29.09.2026

  • 16 Ах ,ах

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    А за пенсиите ? Ако се получава българска пенсия в чужбина?

    17:11 29.09.2026

  • 17 Тити

    0 0 Отговор
    Кой луд ще си декларира доходите от чужбина за да ги прибере Нап а после да отидат незнайно къде.

    17:29 29.09.2026

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