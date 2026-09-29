Доходите от чужбина и имуществото зад граница подлежат на деклариране

Националната агенция за приходите напомня на гражданите, които са местни физически лица и са получили доходи от чужбина през 2025 г. и/или са собственици на имоти зад граница, за необходимостта да ги декларират.
По линия на международния обмен на информация между данъчните администрации зад граница и НАП, българската приходна агенция разполага с данни за доходите и недвижимото имущество на местни физически лица. Според законовите изисквания те са задължени да подадат данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април 2026 г. за придобитите през 2025 г. облагаеми доходи както от източници в България, така и от чужбина, а също и притежаваните от тях към 31.12.2025 г. акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост зад граница и др.
Тези, които са пропуснали да подадат данъчна декларация, могат да го направят до 30 септември 2026 г. В този срок гражданите имат възможност да правят и корекции в декларираните данни, в случай че не са попълнени коректно или са пропуснали да обявят доходи от чужбина или притежавано имущество зад граница.
Лицата, чиито доходи са били обложени с данък в друга държава, могат да се възползват от метод за отстраняване на двойното данъчно облагане, предвиден в съответната спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Когато доходът възниква в държава, с която България няма действаща СИДДО, се прилага методът „обикновен данъчен кредит“. При него се облага доходът, получен от чужбина, като се приспада данъкът, който вече е платен в другата държава, до размера на българския данък върху този доход.
Предвидените в СИДДО методи за отстраняване на двойното данъчно облагане могат да бъдат изменени в резултат на действието на разпоредбите на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (Конвенцията) в сила за нашата страна от 01.01.2023 г.
Списъкът с включените в обхвата на Конвенцията, както и направените от България резерви и уведомления могат да бъдат открити в закона за ратификация.
За улеснение на потребителите, в сайта на НАП е публикуван актуален списък с методите, предвидени в СИДДО, приложими спрямо най-често срещаните доходи от източник в чужбина.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Интересно
16:20 29.09.2026
2 Мда
16:20 29.09.2026
3 Нищо
Умните инвеститори не слагат парите си в имоти и финансови активи в ЕС. Вече няма такива луди. Светът е голям и крие най разнообразни възможности.
Коментиран от #14
16:22 29.09.2026
4 Аз Напомням !
Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими.
(2) Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.
КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
И нвикой няма Право Да Ги отменя ! или Ограничава !
В това число и Министър Председзателя !
На Република България !
16:23 29.09.2026
5 Мунчовските калинки скубят здраво народа
16:24 29.09.2026
6 Сталин
16:26 29.09.2026
7 Или та са освободени
16:26 29.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хаха
16:31 29.09.2026
10 Не е ясно
16:36 29.09.2026
11 Боруна Лом
Коментиран от #13
16:43 29.09.2026
12 Румбата
16:46 29.09.2026
13 Град Лом
До коментар #11 от "Боруна Лом":Все предишните вино ваты , мы - никогда ..
16:48 29.09.2026
14 Факт
До коментар #3 от "Нищо":Всички възможности, предоставени за ползвани на обикновеният човек, са предварително овладяни и схематизирани.
Днес, свободата се заключава само в това да си избереш, коя банка да ти обира парите.
16:49 29.09.2026
15 Сатана Z
Уточнявам:
"За постоянно живеещите и работещи в чужбина българи, ситуацията с данъците в България е максимално улеснена, ако нямат никакви доходи от български източници.
Ето конкретно как стоят нещата за вашата ситуация:
1. Нямате доходи от България (само заплата/бизнес в чужбина)
Ако източникът на парите ви е изцяло в държавата, в която живеете (заплата, местни социални помощи, бизнес там), вие НЕ дължите данъци в България и НЕ подавате декларация по чл. 50. Вашите доходи се облагат единствено от данъчните власти в страната, в която пребивавате. НАП няма отношение към парите, изработени зад граница.
Коментиран от #16
16:53 29.09.2026
16 Ах ,ах
До коментар #15 от "Сатана Z":А за пенсиите ? Ако се получава българска пенсия в чужбина?
17:11 29.09.2026
17 Тити
17:29 29.09.2026