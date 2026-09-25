Петролът поевтиня силно на фона на надеждите за примирие между САЩ и Иран

Цените на петрола се понижиха стабилно в ранната търговия днес, докато пазарите преценяваха перспективите за примирие между САЩ и Иран, а продължаващите атаки на йеменските хути срещу Саудитска Арабия поддържат опасенията за доставките, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Към 09:00 ч. българско време фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,53 долара, или 1,44 на сто, до 105,20 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) загуби 1,97 долара, или 2,08 на сто, до 92,64 долара за барел.

Понижението последва силно поскъпване в четвъртък, когато и двата сорта отчетоха ръст до 5 на сто в хода на търговията. Брент приключи сесията с повишение от 3,4 на сто на най-високото си равнище при затваряне от 15 септември, а WTI поскъпна с 2,7 на сто.

За американския сорт това беше първо повишение след шест поредни сесии на спад, през които цената му се понижи общо с 13 на сто. За седмицата досега WTI губи 6,42 на сто, докато Брент отчита ръст от 2,09 на сто.

Разликата между цените на двата сорта достигна 12,68 долара за барел - най-голямата от май, когато надхвърляше 13 долара. Основна причина за разминаването са опасенията, че евентуална забрана на САЩ за износ на дизел може да доведе до излишък на вътрешния пазар. Обикновено двата сорта се движат в една посока, като американският петрол се търгува на по-ниска цена.

„Необичайно широката разлика между американския лек суров петрол и Брент отразява и различните регионални рискови профили“, заяви Тим Уотърър, главен анализатор в „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade).

Според източници, запознати с преговорите, американски и ирански представители в Ню Йорк обсъждат поетапен план за прекратяване на войната. Той би включвал отваряне на Ормузкия проток от Техеран и вдигане на икономическата блокада срещу Иран от Вашингтон.

От началото на войната в края на февруари са ограничени около една пета от световните доставки на петрол и газ. Това доведе до скок на цените с 50 на сто само през март и принуди купувачите на втечнен природен газ да търсят нови и по-сигурни източници на доставки, отбелязва Ройтерс.

В интервю за „Фокс Нюз“, излъчено в четвъртък, иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че от САЩ зависи кога ще приключи войната.

„Америка трябва да реши дали иска да сложи край на това, или не“, каза той.

Междувременно Саудитска Арабия е прехванала шест балистични ракети, изстреляни от подкрепяните от Иран хуси в Йемен, съобщи водената от Рияд коалиция в страната. Според съобщението са предотвратени атаки срещу Таиф и района на Янбу на Червено море.

Продължаващите нападения напомнят, че ключовите петролни съоръжения остават изложени на риск, посочи Уотърър.

Късно вчера пък френският президент Еманюел Макрон обяви, че Франция ще изпрати военнослужещи, радарни системи и отбранително оборудване в саудитския пристанищен град Янбу на Червено море, за да защити ключов петролен терминал и да подпомогне доставките за световния пазар.

Саудитска Арабия увеличава количествата суров петрол, пренасяни по нефтопровода „Изток-Запад“ до експортния център Янбу. Товаренето на петролни танкери там обаче все още не е възобновено, сочат източници от сектора, сателитни снимки и данни за корабоплаването.