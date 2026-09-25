Петролът поевтиня силно на фона на надеждите за примирие между САЩ и Иран

Цените на петрола се понижиха стабилно в ранната търговия днес, докато пазарите преценяваха перспективите за примирие между САЩ и Иран, а продължаващите атаки на йеменските хути срещу Саудитска Арабия поддържат опасенията за доставките, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Към 09:00 ч. българско време фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,53 долара, или 1,44 на сто, до 105,20 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) загуби 1,97 долара, или 2,08 на сто, до 92,64 долара за барел.
Понижението последва силно поскъпване в четвъртък, когато и двата сорта отчетоха ръст до 5 на сто в хода на търговията. Брент приключи сесията с повишение от 3,4 на сто на най-високото си равнище при затваряне от 15 септември, а WTI поскъпна с 2,7 на сто.
За американския сорт това беше първо повишение след шест поредни сесии на спад, през които цената му се понижи общо с 13 на сто. За седмицата досега WTI губи 6,42 на сто, докато Брент отчита ръст от 2,09 на сто.
Разликата между цените на двата сорта достигна 12,68 долара за барел - най-голямата от май, когато надхвърляше 13 долара. Основна причина за разминаването са опасенията, че евентуална забрана на САЩ за износ на дизел може да доведе до излишък на вътрешния пазар. Обикновено двата сорта се движат в една посока, като американският петрол се търгува на по-ниска цена.
„Необичайно широката разлика между американския лек суров петрол и Брент отразява и различните регионални рискови профили“, заяви Тим Уотърър, главен анализатор в „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade).
Според източници, запознати с преговорите, американски и ирански представители в Ню Йорк обсъждат поетапен план за прекратяване на войната. Той би включвал отваряне на Ормузкия проток от Техеран и вдигане на икономическата блокада срещу Иран от Вашингтон.
От началото на войната в края на февруари са ограничени около една пета от световните доставки на петрол и газ. Това доведе до скок на цените с 50 на сто само през март и принуди купувачите на втечнен природен газ да търсят нови и по-сигурни източници на доставки, отбелязва Ройтерс.
В интервю за „Фокс Нюз“, излъчено в четвъртък, иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че от САЩ зависи кога ще приключи войната.
„Америка трябва да реши дали иска да сложи край на това, или не“, каза той.
Междувременно Саудитска Арабия е прехванала шест балистични ракети, изстреляни от подкрепяните от Иран хуси в Йемен, съобщи водената от Рияд коалиция в страната. Според съобщението са предотвратени атаки срещу Таиф и района на Янбу на Червено море.
Продължаващите нападения напомнят, че ключовите петролни съоръжения остават изложени на риск, посочи Уотърър.
Късно вчера пък френският президент Еманюел Макрон обяви, че Франция ще изпрати военнослужещи, радарни системи и отбранително оборудване в саудитския пристанищен град Янбу на Червено море, за да защити ключов петролен терминал и да подпомогне доставките за световния пазар.
Саудитска Арабия увеличава количествата суров петрол, пренасяни по нефтопровода „Изток-Запад“ до експортния център Янбу. Товаренето на петролни танкери там обаче все още не е възобновено, сочат източници от сектора, сателитни снимки и данни за корабоплаването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия попиля НАТО
Американските войници явно са с много лабилна психика.
Руският войник вече 5та година воюва с цялото НАТО и през ум не му минава да направи и крачка назад. ))
Коментиран от #3, #6, #8, #10, #11
09:18 25.09.2026
2 Абе това
09:19 25.09.2026
3 Е, да де
До коментар #1 от "Русия попиля НАТО":"....потвърждават 8 опита за самоубийство сред моряците..." тъпото при тях е, че ако се откажеш от службата губиш пенсията и много. А да живеят така, вече не искат. Мислят - безизходица!!! И айде скачат от самолетоносача...
09:22 25.09.2026
4 СЕГА РИЖАВИЯ ЩЕ СИ НАКУПИ
09:22 25.09.2026
5 ФАКТ
Коментиран от #17
09:24 25.09.2026
6 Сорос
До коментар #1 от "Русия попиля НАТО":НАТО ако влезе в Украйна, руската армия ще напълни потурите. Засега руската т.нар. армия 5 г губи от шепа нацисти
Коментиран от #9, #13
09:26 25.09.2026
7 туй
09:26 25.09.2026
8 Планът на Ротшилд
До коментар #1 от "Русия попиля НАТО":3 дневната върви по план вече 5 години муахахаха
09:27 25.09.2026
9 шепа
До коментар #6 от "Сорос":глупости си написал..като наричащ ЕС и неговата помощ ..от шепа нацисти...ама хич не шепа бих казал, а направо фашисти и половина..Чака ги твоите приятели НЮНБЕРГ 2...първа ще е Урсула и Зеленчюк..
09:28 25.09.2026
10 Милиционер с iq на стоножка
До коментар #1 от "Русия попиля НАТО":Путулер е най-големия гл пак във вселената
09:29 25.09.2026
11 Руски срам
До коментар #1 от "Русия попиля НАТО":Русия да губи от шепа нацисти в Украйна е като Руснята да нападне България и да загуби от шепа мутри предвождани от Маймуняка, Очите и Божо Кравата.
Коментиран от #12
09:31 25.09.2026
12 Джон Стайнбек
До коментар #11 от "Руски срам":Ако Путин води войната, СИК и ВИС ще тържествуват в такава хипотетична война. Западът ще му забрани да ескалира и СИК ще разсипе Москвето
09:33 25.09.2026
13 Ъъъ
До коментар #6 от "Сорос":"НАТО ако влезе в Украйна.
Това е една съвсем различна война.... И много кратка. Докато мигнат и ще са покрити с една педя радиоактивен прах.
09:34 25.09.2026
14 Ето видя се че Русия не е фактор дори
Но пък си остава сила във еротичната индустрия
09:34 25.09.2026
15 Слава Украйна
Коментиран от #18
09:35 25.09.2026
16 Гюнтер
А Путин Где ?? От бункер в Бункер
09:36 25.09.2026
17 недей
До коментар #5 от "ФАКТ":така..многоходов имаше само в сащ БАЙДЪНО деменция..уникален беше..жалко че не го избраха за още един срок..
Коментиран от #19
09:36 25.09.2026
18 Пусин
До коментар #15 от "Слава Украйна":Сорос ни забрани да ескалираме. Каза да сме многоходови.
09:36 25.09.2026
19 Путин
До коментар #17 от "недей":Аз някаква шега ли съм за теб?
Не ти ли стигна, че обкръжихме Киев и избягахме? Кой е по-многоходов от мен? Дай пример
09:38 25.09.2026
20 хах
Коментиран от #22
09:38 25.09.2026
21 Някой
09:42 25.09.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "хах":На фона на 140$- ДА❗
Друг е въпросът, че бензинът не поевтинява❗
При 140$ , беше 2.50лв, а сега
при 100$ е ... 4 лв❗
09:44 25.09.2026
23 Ъъъ
Стабилно? Хахаха... 🤣
И никакво примирие няма да има.... А изборите в Америка наближават.... И само 27% одобряват политиката на Тръмп, което не е изненада. Лихвите по кредитите скочиха на 7%, дизела мина $6.50 за барел....И в същото време, Тръмп говори за икономически "златен век“, който май само той вижда.... За инфлацията обвинява Байдън, който не е президент от 19 месеца....Изобщо, цветя и рози в Америка.
09:47 25.09.2026