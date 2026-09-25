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Петролът поевтиня силно на фона на надеждите за примирие между САЩ и Иран
  Тема: Иранската криза

Петролът поевтиня силно на фона на надеждите за примирие между САЩ и Иран

25 Септември, 2026 09:16 1 036 23

  • петрол-
  • сащ-
  • иран-
  • ормузки проток-
  • саудитска арабия-
  • хути-
  • горива

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че от САЩ зависи кога ще приключи войната

Петролът поевтиня силно на фона на надеждите за примирие между САЩ и Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на петрола се понижиха стабилно в ранната търговия днес, докато пазарите преценяваха перспективите за примирие между САЩ и Иран, а продължаващите атаки на йеменските хути срещу Саудитска Арабия поддържат опасенията за доставките, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Към 09:00 ч. българско време фючърсите на сорта Брент поевтиняха с 1,53 долара, или 1,44 на сто, до 105,20 долара за барел. Американският лек суров петрол (WTI) загуби 1,97 долара, или 2,08 на сто, до 92,64 долара за барел.

Понижението последва силно поскъпване в четвъртък, когато и двата сорта отчетоха ръст до 5 на сто в хода на търговията. Брент приключи сесията с повишение от 3,4 на сто на най-високото си равнище при затваряне от 15 септември, а WTI поскъпна с 2,7 на сто.

За американския сорт това беше първо повишение след шест поредни сесии на спад, през които цената му се понижи общо с 13 на сто. За седмицата досега WTI губи 6,42 на сто, докато Брент отчита ръст от 2,09 на сто.

Разликата между цените на двата сорта достигна 12,68 долара за барел - най-голямата от май, когато надхвърляше 13 долара. Основна причина за разминаването са опасенията, че евентуална забрана на САЩ за износ на дизел може да доведе до излишък на вътрешния пазар. Обикновено двата сорта се движат в една посока, като американският петрол се търгува на по-ниска цена.

„Необичайно широката разлика между американския лек суров петрол и Брент отразява и различните регионални рискови профили“, заяви Тим Уотърър, главен анализатор в „Кей Си Ем Трейд“ (KCM Trade).

Според източници, запознати с преговорите, американски и ирански представители в Ню Йорк обсъждат поетапен план за прекратяване на войната. Той би включвал отваряне на Ормузкия проток от Техеран и вдигане на икономическата блокада срещу Иран от Вашингтон.

От началото на войната в края на февруари са ограничени около една пета от световните доставки на петрол и газ. Това доведе до скок на цените с 50 на сто само през март и принуди купувачите на втечнен природен газ да търсят нови и по-сигурни източници на доставки, отбелязва Ройтерс.

В интервю за „Фокс Нюз“, излъчено в четвъртък, иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че от САЩ зависи кога ще приключи войната.

„Америка трябва да реши дали иска да сложи край на това, или не“, каза той.

Междувременно Саудитска Арабия е прехванала шест балистични ракети, изстреляни от подкрепяните от Иран хуси в Йемен, съобщи водената от Рияд коалиция в страната. Според съобщението са предотвратени атаки срещу Таиф и района на Янбу на Червено море.

Продължаващите нападения напомнят, че ключовите петролни съоръжения остават изложени на риск, посочи Уотърър.

Късно вчера пък френският президент Еманюел Макрон обяви, че Франция ще изпрати военнослужещи, радарни системи и отбранително оборудване в саудитския пристанищен град Янбу на Червено море, за да защити ключов петролен терминал и да подпомогне доставките за световния пазар.

Саудитска Арабия увеличава количествата суров петрол, пренасяни по нефтопровода „Изток-Запад“ до експортния център Янбу. Товаренето на петролни танкери там обаче все още не е възобновено, сочат източници от сектора, сателитни снимки и данни за корабоплаването.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия попиля НАТО

    15 7 Отговор
    Военноморските сили на САЩ потвърждават 8 опита за самоубийство сред моряците от ударната група на самолетоносача USS Abraham Lincoln по време на рекордните 286 дни в море, включително бойни операции срещу Иран.

    Американските войници явно са с много лабилна психика.
    Руският войник вече 5та година воюва с цялото НАТО и през ум не му минава да направи и крачка назад. ))

    Коментиран от #3, #6, #8, #10, #11

    09:18 25.09.2026

  • 2 Абе това

    11 1 Отговор
    "Качил се", "паднал - поевтинял" .... чисти борсови игри. Който умее, може само от това и да живее. Един път казали едно, айде "нагоре"... После казали друго- "юруш" на цените "надолу"! Това просто е игра с цените и хората та бензиностанциите само се бъркат по-дълбоко в джоба! Нищо друго!

    09:19 25.09.2026

  • 3 Е, да де

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Русия попиля НАТО":

    "....потвърждават 8 опита за самоубийство сред моряците..." тъпото при тях е, че ако се откажеш от службата губиш пенсията и много. А да живеят така, вече не искат. Мислят - безизходица!!! И айде скачат от самолетоносача...

    09:22 25.09.2026

  • 4 СЕГА РИЖАВИЯ ЩЕ СИ НАКУПИ

    9 2 Отговор
    ЕВТИНО И ДРУГАТА СЕДМИЦА ПЕТРОЛА ЩЕ Е ПОНЕ 7-8 % НАГОРЕ. БЪРЗИ ПАРИ КОИТО ТРЪМП МНОГО ОБИЧА.

    09:22 25.09.2026

  • 5 ФАКТ

    4 11 Отговор
    Копейките по кофите харесват Путя, защото е многоходов, а така им изглежда умен. От стигна Киев, обкръжи го, но Сорос му заповяда да пр ст и многоходов и руската армия избяга позорно на изток.

    Коментиран от #17

    09:24 25.09.2026

  • 6 Сорос

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "Русия попиля НАТО":

    НАТО ако влезе в Украйна, руската армия ще напълни потурите. Засега руската т.нар. армия 5 г губи от шепа нацисти

    Коментиран от #9, #13

    09:26 25.09.2026

  • 7 туй

    5 2 Отговор
    което прочетох не видях никакви надежди..откъде идва вашия оптимизм..като гледам цените в БГ 2евра за литър дизел..Точно това коета каза ирански президент ама хич не е добра индикация за поевтиняване на какво то и било..Медийни похвати..влияят на цените..

    09:26 25.09.2026

  • 8 Планът на Ротшилд

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Русия попиля НАТО":

    3 дневната върви по план вече 5 години муахахаха

    09:27 25.09.2026

  • 9 шепа

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сорос":

    глупости си написал..като наричащ ЕС и неговата помощ ..от шепа нацисти...ама хич не шепа бих казал, а направо фашисти и половина..Чака ги твоите приятели НЮНБЕРГ 2...първа ще е Урсула и Зеленчюк..

    09:28 25.09.2026

  • 10 Милиционер с iq на стоножка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Русия попиля НАТО":

    Путулер е най-големия гл пак във вселената

    09:29 25.09.2026

  • 11 Руски срам

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Русия попиля НАТО":

    Русия да губи от шепа нацисти в Украйна е като Руснята да нападне България и да загуби от шепа мутри предвождани от Маймуняка, Очите и Божо Кравата.

    Коментиран от #12

    09:31 25.09.2026

  • 12 Джон Стайнбек

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Руски срам":

    Ако Путин води войната, СИК и ВИС ще тържествуват в такава хипотетична война. Западът ще му забрани да ескалира и СИК ще разсипе Москвето

    09:33 25.09.2026

  • 13 Ъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сорос":

    "НАТО ако влезе в Украйна.

    Това е една съвсем различна война.... И много кратка. Докато мигнат и ще са покрити с една педя радиоактивен прах.

    09:34 25.09.2026

  • 14 Ето видя се че Русия не е фактор дори

    1 2 Отговор
    И на петролната сцена

    Но пък си остава сила във еротичната индустрия

    09:34 25.09.2026

  • 15 Слава Украйна

    1 2 Отговор
    Попиля Русия и китай взети заедно

    Коментиран от #18

    09:35 25.09.2026

  • 16 Гюнтер

    1 2 Отговор
    А где Лавров да Грухти?

    А Путин Где ?? От бункер в Бункер

    09:36 25.09.2026

  • 17 недей

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТ":

    така..многоходов имаше само в сащ БАЙДЪНО деменция..уникален беше..жалко че не го избраха за още един срок..

    Коментиран от #19

    09:36 25.09.2026

  • 18 Пусин

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Слава Украйна":

    Сорос ни забрани да ескалираме. Каза да сме многоходови.

    09:36 25.09.2026

  • 19 Путин

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "недей":

    Аз някаква шега ли съм за теб?

    Не ти ли стигна, че обкръжихме Киев и избягахме? Кой е по-многоходов от мен? Дай пример

    09:38 25.09.2026

  • 20 хах

    0 0 Отговор
    105 долара евтино ли е?

    Коментиран от #22

    09:38 25.09.2026

  • 21 Някой

    1 0 Отговор
    Петрола поевтиня, но доставките ги няма - ЕС е на сухо. И затова цените по бензионостанциите ще ходят пак нагоре.

    09:42 25.09.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "хах":

    На фона на 140$- ДА❗
    Друг е въпросът, че бензинът не поевтинява❗
    При 140$ , беше 2.50лв, а сега
    при 100$ е ... 4 лв❗

    09:44 25.09.2026

  • 23 Ъъъ

    0 0 Отговор
    "Цените на петрола се понижиха стабилно... "

    Стабилно? Хахаха... 🤣
    И никакво примирие няма да има.... А изборите в Америка наближават.... И само 27% одобряват политиката на Тръмп, което не е изненада. Лихвите по кредитите скочиха на 7%, дизела мина $6.50 за барел....И в същото време, Тръмп говори за икономически "златен век“, който май само той вижда.... За инфлацията обвинява Байдън, който не е президент от 19 месеца....Изобщо, цветя и рози в Америка.

    09:47 25.09.2026