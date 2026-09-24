Австрия въведе мярка за ограничаване на цените на горивата: 12 цента на литър

Австрийското правителство налага мярка за ограничаване цените на горивата. Според информация от Федералната канцлерска служба облекчението ще бъде в размер на повече от 12 цента на литър. Мярката ще важи за месеците октомври и ноември, предаде БТА.
Според Федералната канцлерска служба данъкът върху минералните масла ще бъде намален с 6,7 цента, като при дизела той ще достигне минималното ниво, разрешено от ЕС, съобщи австрийското радио и телевизия.
Към това ще се добави ограничаване на търговския марж с 3,5 цента на литър. Това ще доведе и до намаляване на ДДС. Така общото облекчение ще бъде повече от 12 цента на литър, съобщиха от канцлерската служба. Борбата с инфлацията е един от най-високите приоритети на правителството, се посочва като мотив за мярката.
„Ескалацията в Близкия изток и свързаната с нея „инфлация на Тръмп“ отново доведоха до значително увеличение на цените на горивата“, заяви федералният канцлер Кристиан Щокер в съобщението за пресата. „На това развитие отговаряме с новата мярка за ограничаване на цените на горивата, чрез която цените на колонките ще спаднат.“
„Няма да позволим високите цени на горивата да се прехвърлят върху бизнеса и домакинствата“, заяви и вицеканцлерът Андреас Баблер в подкрепа на мярката. За външната министърка Беате Майнъл-Райзингер е необходимо „целенасочено да се ограничат тези ценови пикове, без едновременно с това да се застрашават сигурността на доставките и конкуренцията“.
Намалението на данъка върху минералните масла с 6,7 цента през октомври и ноември ще бъде финансирано от допълнителните приходи от ДДС, които се очаква да бъдат по-високи заради увеличението на цените на горивата в сравнение с предходните месеци. Освен това ще бъде използвана част от очакваните допълнителни приходи от налога върху печалбите от изкопаеми енергийни източници за енергийната криза за 2026 година, съобщиха от кабинета на Баблер.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Баце ЕООД
10:25 24.09.2026
3 Факти
10:27 24.09.2026
4 Овчар
10:29 24.09.2026
5 ......-
10:31 24.09.2026
6 хахахаха
Коментиран от #10
10:32 24.09.2026
7 Ехаа
Може би, но не и да.
10:34 24.09.2026
8 Ахаха
10:34 24.09.2026
9 Kaлпазанин
Коментиран от #13
10:35 24.09.2026
10 Популистки
До коментар #6 от "хахахаха":мерки, тип отчитане на дейност. Висиките црни в момента са рай за хазната.
10:48 24.09.2026
11 У нас Радко
Помощти само за зърнарите и за пробан бутан за едва 12 % от колите и за дизел за хората без коли.
Вика му " целенасочена " помощ!
" Целта " е да мине по- евтино!
Коментиран от #12, #14
10:52 24.09.2026
12 Свиквай
До коментар #11 от "У нас Радко":След крадеца асен василев вдигнал разходите и вкарал държавата в постоянен дефицит, от някъде трябва да се увеличат приходите, за да се спре постоянното задлъжняване.
Коментиран от #15, #19
11:02 24.09.2026
13 Еми
До коментар #9 от "Kaлпазанин":Тоя заем от 800млрд за традиционния вече провал срещу Русия, все трябва да се обезпечи някак
11:07 24.09.2026
14 Факти
До коментар #11 от "У нас Радко":80% от зърнените площи в България ги държат 20 човека с майбаси. Радев ще им даде около 100 милиона евро - по 5 милиона на човек. Трябва да върне услугата на тези, които му платиха предизборната кампания - най-скъпата в страната.
11:08 24.09.2026
15 Факти
До коментар #12 от "Свиквай":За 80+ години руско робство Асен Василев е бил министър общо година и половина и по негово време дефицитът беше под 3%, а съотношението Дълг/БВП дори спадна от 24,7% на 23,1%.
Гледай сега шайката на Крадев как ще ни обере. Тя вече ни обра с 2+ милиарда евро подарък за Боташ, а в момента ни обира с брутален дефицит и ръст на дълга спрямо икономиката. Още по-големи кражби предстоят. Луканов, Виденов, Станишев, Крадев - за четвърти път настъпваме същата червена мотика.
Коментиран от #17
11:14 24.09.2026
16 Ко речи?
11:19 24.09.2026
17 И слава бого
До коментар #15 от "Факти":че крадеца асен василев беше само година и половина. И тя му стигна да вкара страната в дългова спирала. Глупав народ. Министър на финансите доказан крадец. Заслужава си съдбата!
11:20 24.09.2026
18 Ти си
Сега ясно ли ви е какво са ЕС и еврозоната?
Държавите и техните правителства не огат да водят самостоятелна политика в интерес на народа а трябва да се подчиняват на шобиски правила и забрани идващи от рюксел!
Това вече е прекалено - прилича на СИВ с контрол на цените от Москва ......
11:39 24.09.2026
19 Луд Скайуокър
До коментар #12 от "Свиквай":И защо трябва да се дере работещият човек а , веригитеголемите концерни и фабрики се щадят и плащат данъци по същия принцип като обикновения бачкатор? В някои страни се налага данък свръх печалба на банки , корпорации и вериги от всякакъв вид.
Коментиран от #20
11:49 24.09.2026
20 Ами вижда се
До коментар #19 от "Луд Скайуокър":че се работи в тази насока! Ако не стане, може да питаш. Сега е рано!
Коментиран от #21
11:58 24.09.2026
21 Луд Скайуокър
До коментар #20 от "Ами вижда се":До момента виждам имитация на работа и вземане на мерки !
Пример - Борисов и Пеевски още са на свобода и дори вземат заплати от парламента въпреки че не се явяват там!
За кой ли път сме излъганите камилчета след избори!
12:07 24.09.2026