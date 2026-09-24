Австрия въведе мярка за ограничаване на цените на горивата: 12 цента на литър

Австрийското правителство налага мярка за ограничаване цените на горивата. Според информация от Федералната канцлерска служба облекчението ще бъде в размер на повече от 12 цента на литър. Мярката ще важи за месеците октомври и ноември, предаде БТА.

Според Федералната канцлерска служба данъкът върху минералните масла ще бъде намален с 6,7 цента, като при дизела той ще достигне минималното ниво, разрешено от ЕС, съобщи австрийското радио и телевизия.

Към това ще се добави ограничаване на търговския марж с 3,5 цента на литър. Това ще доведе и до намаляване на ДДС. Така общото облекчение ще бъде повече от 12 цента на литър, съобщиха от канцлерската служба. Борбата с инфлацията е един от най-високите приоритети на правителството, се посочва като мотив за мярката.

„Ескалацията в Близкия изток и свързаната с нея „инфлация на Тръмп“ отново доведоха до значително увеличение на цените на горивата“, заяви федералният канцлер Кристиан Щокер в съобщението за пресата. „На това развитие отговаряме с новата мярка за ограничаване на цените на горивата, чрез която цените на колонките ще спаднат.“

„Няма да позволим високите цени на горивата да се прехвърлят върху бизнеса и домакинствата“, заяви и вицеканцлерът Андреас Баблер в подкрепа на мярката. За външната министърка Беате Майнъл-Райзингер е необходимо „целенасочено да се ограничат тези ценови пикове, без едновременно с това да се застрашават сигурността на доставките и конкуренцията“.

Намалението на данъка върху минералните масла с 6,7 цента през октомври и ноември ще бъде финансирано от допълнителните приходи от ДДС, които се очаква да бъдат по-високи заради увеличението на цените на горивата в сравнение с предходните месеци. Освен това ще бъде използвана част от очакваните допълнителни приходи от налога върху печалбите от изкопаеми енергийни източници за енергийната криза за 2026 година, съобщиха от кабинета на Баблер.