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Австрия въведе мярка за ограничаване на цените на горивата: 12 цента на литър

Австрия въведе мярка за ограничаване на цените на горивата: 12 цента на литър

24 Септември, 2026 10:20 1 101 21

  • горива-
  • австрия-
  • дизел-
  • бензин-
  • петрол

Борбата с инфлацията е един от най-високите приоритети на правителството, се посочва като мотив за мярката

Австрия въведе мярка за ограничаване на цените на горивата: 12 цента на литър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австрийското правителство налага мярка за ограничаване цените на горивата. Според информация от Федералната канцлерска служба облекчението ще бъде в размер на повече от 12 цента на литър. Мярката ще важи за месеците октомври и ноември, предаде БТА.

Според Федералната канцлерска служба данъкът върху минералните масла ще бъде намален с 6,7 цента, като при дизела той ще достигне минималното ниво, разрешено от ЕС, съобщи австрийското радио и телевизия.

Към това ще се добави ограничаване на търговския марж с 3,5 цента на литър. Това ще доведе и до намаляване на ДДС. Така общото облекчение ще бъде повече от 12 цента на литър, съобщиха от канцлерската служба. Борбата с инфлацията е един от най-високите приоритети на правителството, се посочва като мотив за мярката.

„Ескалацията в Близкия изток и свързаната с нея „инфлация на Тръмп“ отново доведоха до значително увеличение на цените на горивата“, заяви федералният канцлер Кристиан Щокер в съобщението за пресата. „На това развитие отговаряме с новата мярка за ограничаване на цените на горивата, чрез която цените на колонките ще спаднат.“

„Няма да позволим високите цени на горивата да се прехвърлят върху бизнеса и домакинствата“, заяви и вицеканцлерът Андреас Баблер в подкрепа на мярката. За външната министърка Беате Майнъл-Райзингер е необходимо „целенасочено да се ограничат тези ценови пикове, без едновременно с това да се застрашават сигурността на доставките и конкуренцията“.

Намалението на данъка върху минералните масла с 6,7 цента през октомври и ноември ще бъде финансирано от допълнителните приходи от ДДС, които се очаква да бъдат по-високи заради увеличението на цените на горивата в сравнение с предходните месеци. Освен това ще бъде използвана част от очакваните допълнителни приходи от налога върху печалбите от изкопаеми енергийни източници за енергийната криза за 2026 година, съобщиха от кабинета на Баблер.


Австрия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Баце ЕООД

    10 3 Отговор
    Да не са обявили СВО някъде, що така? А не, това са работещите санкции сигурно 😁 смех!

    10:25 24.09.2026

  • 3 Факти

    15 6 Отговор
    А Крадев даде отстъпки само на зърнените олигарси и "социално слабите" лилави.

    10:27 24.09.2026

  • 4 Овчар

    8 1 Отговор
    Има прозорливи медии които се преквалифицираха и започнаха да говорят с факти..! Автономните АИ дронове ще са новина номер 1 със специалните си целувки..! Събудете се технологиите изпреварват лъжата .! Дори и плужека соломон паси го вижда..!

    10:29 24.09.2026

  • 5 ......-

    7 5 Отговор
    Обратно към комунизЪма.

    10:31 24.09.2026

  • 6 хахахаха

    12 2 Отговор
    На 2.50 евро дали 0.12 цента компенсации, тея се гъбаркат с населението.

    Коментиран от #10

    10:32 24.09.2026

  • 7 Ехаа

    10 1 Отговор
    Какви политици, а? Директно си казва- инфлацията на Тръмп. Браво. Някой ден и у нас.
    Може би, но не и да.

    10:34 24.09.2026

  • 8 Ахаха

    4 1 Отговор
    Някъв пример от Русия ли си взимат 😁

    10:34 24.09.2026

  • 9 Kaлпазанин

    17 2 Отговор
    А магарето Мерц кавко мисли по въпроса ,дизела там се движи от 2,40 до до вече 2,80 ,като над половината е данъци и акцизи и вече трета година икономиката е в рецесия ,фабрики затварят хора са на улицата ,ще има ли и още санкции ,ирсулета къде е ,ваксинирани ли сме и против глад

    Коментиран от #13

    10:35 24.09.2026

  • 10 Популистки

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "хахахаха":

    мерки, тип отчитане на дейност. Висиките црни в момента са рай за хазната.

    10:48 24.09.2026

  • 11 У нас Радко

    7 4 Отговор
    води политика на висока инфлация и цени с цел да прибира повече ДДС и акцизи, както и вдига всички местни данъци, такси, винетки, комисионни, застраховки, глоби за каквото се сетите и т.н.

    Помощти само за зърнарите и за пробан бутан за едва 12 % от колите и за дизел за хората без коли.

    Вика му " целенасочена " помощ!
    " Целта " е да мине по- евтино!

    Коментиран от #12, #14

    10:52 24.09.2026

  • 12 Свиквай

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "У нас Радко":

    След крадеца асен василев вдигнал разходите и вкарал държавата в постоянен дефицит, от някъде трябва да се увеличат приходите, за да се спре постоянното задлъжняване.

    Коментиран от #15, #19

    11:02 24.09.2026

  • 13 Еми

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Kaлпазанин":

    Тоя заем от 800млрд за традиционния вече провал срещу Русия, все трябва да се обезпечи някак

    11:07 24.09.2026

  • 14 Факти

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "У нас Радко":

    80% от зърнените площи в България ги държат 20 човека с майбаси. Радев ще им даде около 100 милиона евро - по 5 милиона на човек. Трябва да върне услугата на тези, които му платиха предизборната кампания - най-скъпата в страната.

    11:08 24.09.2026

  • 15 Факти

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "Свиквай":

    За 80+ години руско робство Асен Василев е бил министър общо година и половина и по негово време дефицитът беше под 3%, а съотношението Дълг/БВП дори спадна от 24,7% на 23,1%.

    Гледай сега шайката на Крадев как ще ни обере. Тя вече ни обра с 2+ милиарда евро подарък за Боташ, а в момента ни обира с брутален дефицит и ръст на дълга спрямо икономиката. Още по-големи кражби предстоят. Луканов, Виденов, Станишев, Крадев - за четвърти път настъпваме същата червена мотика.

    Коментиран от #17

    11:14 24.09.2026

  • 16 Ко речи?

    5 0 Отговор
    Санкциите работят ;).... а бедните...имаше един филм "История на света" който го е гледал знае как гласуваше сената :)

    11:19 24.09.2026

  • 17 И слава бого

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    че крадеца асен василев беше само година и половина. И тя му стигна да вкара страната в дългова спирала. Глупав народ. Министър на финансите доказан крадец. Заслужава си съдбата!

    11:20 24.09.2026

  • 18 Ти си

    4 0 Отговор
    .....данъкът върху минералните масла ще бъде намален с 6,7 цента, като при дизела той ще достигне минималното ниво, разрешено от ЕС, .....
    Сега ясно ли ви е какво са ЕС и еврозоната?
    Държавите и техните правителства не огат да водят самостоятелна политика в интерес на народа а трябва да се подчиняват на шобиски правила и забрани идващи от рюксел!
    Това вече е прекалено - прилича на СИВ с контрол на цените от Москва ......

    11:39 24.09.2026

  • 19 Луд Скайуокър

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Свиквай":

    И защо трябва да се дере работещият човек а , веригитеголемите концерни и фабрики се щадят и плащат данъци по същия принцип като обикновения бачкатор? В някои страни се налага данък свръх печалба на банки , корпорации и вериги от всякакъв вид.

    Коментиран от #20

    11:49 24.09.2026

  • 20 Ами вижда се

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Луд Скайуокър":

    че се работи в тази насока! Ако не стане, може да питаш. Сега е рано!

    Коментиран от #21

    11:58 24.09.2026

  • 21 Луд Скайуокър

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ами вижда се":

    До момента виждам имитация на работа и вземане на мерки !
    Пример - Борисов и Пеевски още са на свобода и дори вземат заплати от парламента въпреки че не се явяват там!
    За кой ли път сме излъганите камилчета след избори!

    12:07 24.09.2026

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