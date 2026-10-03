Войната в Украйна показа уязвимостите на НАТО

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Войната в Украйна доведе до смъртта на стотици хиляди хора. Тя също така послужи като полигон за изпитване на нови оръжейни системи и постави неудобен въпрос пред Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО): готов ли е Алиансът за следващата война, която може да му се наложи да води? Събитията на бойното поле се развиват толкова бързо, че съществува риск някои оръжия и тактики на НАТО да остареят, заявиха пред Reuters петима украински и западни военни представители.

В доклада се отбелязва, че докато Украйна - която не е член на Алианса - се адаптира в рамките на седмици, на НАТО са нужни години, а понякога и десетилетия, за да придобие и разработи системи.

В статията се допълва, че войната в Украйна и критиките на президента на САЩ Доналд Тръмп към европейските съюзници са подтикнали много членове на НАТО рязко да увеличат разходите си за отбрана.

Пентагонът в момента преразглежда военното си присъствие в европейски държави, които Тръмп обвини, че "се възползват безплатно" от американската защита и отказват да съдействат в непопулярната му война срещу Иран.

Европа продължава да отделя значителни средства за танкове - техника, която според много военни анализатори ще продължи да играе ключова роля в бъдещите битки.

Освен това евтините дронове промениха характера на воденето на война и по други начини; войските, събиращи се на групи или в големи конвои от превозни средства, се превръщат в много по-лесни мишени.

През юни тази година агенцията посети военни учения на НАТО близо до Палдиски, Естония - малка балтийска държава, която в момента укрепва границата си с Русия, простираща се на 210 мили (около 338 км).

По време на тези учения американски и европейски военни оказваха помощ на десетки "пострадали" (симулирани случаи) във полеви болници, разгърнати за условията на война. Ученията обаче се провеждаха при допускането, че НАТО ще контролира въздушното пространство над болниците - предположение, което вече не може да се приема за даденост в ерата на евтините и трудни за засичане дронове с голям обсег.

Вместо просто да получават обучение и помощ от НАТО, украинските представители подчертаха нарастващата роля на Украйна в споделянето с Алианса на опита и поуките, извлечени от войната с Русия.

Същевременно те отбелязаха, че военната бюрокрация на НАТО среща трудности при пълното усвояване на тези поуки.

По-конкретно, украински офицер, преминал обучение за психологически операции на НАТО в Румъния, заяви пред Reuters, че някои от учебните материали на Алианса все още се основават на примери от Втората световна война.

Войната в Украйна разкри и уязвимост, която според представители на НАТО е много по-трудна за отстраняване: противовъздушната и противоракетната отбрана.

Непрестанните ракетни удари на руските сили по украински градове подчертаха зависимостта на Европа от съвременни американски системи за противоракетна отбрана, като например Patriot, която за първи път е използвана по време на войната в Персийския залив през 1991 г.

Украйна е изправена пред остър недостиг на ракети-прехващачи за системите Patriot - боеприпасите, изстрелвани за унищожаване на приближаващи заплахи.

В публикацията се посочва, че поради опасения, че зависимостта от системите Patriot може да се превърне в стратегическа уязвимост, Европа разработва алтернативи, които не са американско производство.

Украйна очаква доставката на новата френско-италианска система за противовъздушна отбрана SAMP/T-NG, предназначена за прехващане на балистични ракети.

Франция обеща да ускори разгръщането ѝ в Украйна, а европейски дипломати по-рано заявиха пред агенцията, че пристигането на системата се очаква до следващата пролет. В статията се отбелязва, че в свое изявление Министерството на отбраната на Украйна е посочило, че украинските войски и войниците от НАТО имат какво да научат едни от други.

Министерството определи използването на дронове и системи за радиоелектронна борба от страна на Украйна като "несравнимо в световен мащаб" и високо оцени усилията на Европа за подпомагане на противодействието срещу руските атаки с дронове и ракети.

Източник: news.bg