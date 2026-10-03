Първа Суперкупа във витрината: Балкан категорично надделя над Черно море в Ботевград

Балкан Ботевград завоюва първата Суперкупа на България в мъжкия баскетбол. Шампионите на НБЛ за сезон 2025/26 се наложиха убедително над носителя на Купата на България Черно море с 94:71 (22:10, 24:23, 20:19, 28:19) в мача за трофея, игран в Ботевград.

Домакините започнаха двубоя по впечатляващ начин и само за около минута и половина поведоха с 8:0. Ранният натиск принуди новия наставник на варненци Фотис Такианос да поиска прекъсване. Само няколко минути по-късно той използва и втория си таймаут за първата половина на срещата, след като Балкан продължи да диктува темпото.

Черно море трудно намираше решения в нападение и след първите 10 минути изоставаше с 10:22.

Втората четвърт започна с по-добра игра на „моряците“. Реми Абел реализира две последователни тройки и даде надежди на своя тим, че може да се върне в мача. Балкан обаче запази контрол върху срещата и продължи да поддържа двуцифрена преднина. На почивката резултатът бе 46:33.

В третата част Черно море на няколко пъти успя да намали изоставането си под 10 точки. В края на периода обаче ботевградчани направиха решаваща серия от пет поредни точки и увеличиха аванса си до 66:52.

В последната четвърт Балкан не позволи на съперника да организира обрат. Шампионите продължиха да увеличават преднината си, която в определен момент премина границата от 20 точки, за да стигнат убедително до първия си Суперкупен трофей.

Най-резултатен за победителите беше Джаванте Маккой с 28 точки, а Дарнел Едж добави 26.

За Черно море Реми Абел завърши с 21 точки, докато Къртис Джоунс се отчете с 16.