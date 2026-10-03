Никола Цолов продължава битката за световната титла във Формула 2

Главният изпълнителен директор на Формула 1 и Формула 2 Стефано Доменикали официално потвърди, че финалните два състезателни уикенда в Катар и Обединените арабски емирства ще се проведат по план. Това решение слага край на неколкомесечната несигурност около календара.

Новината е от фундаментално значение за българския пилот Никола Цолов, тъй като запазва шансовете му за историческа световна титла. При евентуално съкращаване на календара трофеят щеше да отиде служебно при настоящия лидер в генералното класиране Рафаел Камара.

Програма за финалните два кръга

Сезонът във Формула 2 ще завърши в стандартния си формат със Спринт и Основно състезание по следния график:

Кръг 13: Гран При на Катар (Писта „Лусайл“) – от 27 до 29 ноември 2026 г.

Кръг 14: Гран При на Абу Даби (Писта „Яс Марина“) – от 4 до 6 декември 2026 г.

Заплетена битка на върха

След драматичния уикенд в Баку основният сблъсък за короната остава между Камара и Цолов, въпреки че математически шестима състезатели запазват теоретични шансове. До края на кампанията остават за разиграване общо 78 точки (по 39 максимално на уикенд).

Временното класиране в челната тройка преди финалния щурм:

1. Рафаел Камара (Invicta Racing) – 207 точки

2. Никола Цолов (Campos Racing) – 200 точки

3. Алекс Дън (Rodin Motorsport) – 189 точки