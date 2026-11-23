Около 450 училища в Германия са получили по електронна поща съобщения за поставени бомби. Подобни имейли са изпратени и до няколко учебни заведения в Дания, съобщи Meduza, позовавайки се на Bloomberg. Властите в двете държави разследват случаите, а предварителната им оценка е, че заплахите са фалшиви.

В Германия сигналите са достигнали до училища в различни части на страната, включително в Берлин, Хамбург, Долна Саксония и Тюрингия. Не се съобщава за открити взривни устройства.

В Дания съобщенията също са били разпространени по електронна поща. Датската полиция заяви: „В момента няма основания за евакуация на училищата или за въвеждане на специални мерки за сигурност.“

Серия от фалшиви сигнали в Европа

Масовата електронна поща е част от поредица от подобни случаи, започнали в средата на октомври. Фалшиви съобщения за заложени бомби са получавали училища в различни европейски държави, авиокомпании, летища и медии.

Кой стои зад разпространяването на заплахите засега не е установено. Financial Times съобщи, че европейските разузнавателни служби проверяват евентуална руска връзка с кампанията. Това остава версия, която се проверява, а не установен факт.

Разследванията в Германия и Дания продължават. На този етап потвърдено е единствено, че до стотици учебни заведения са изпратени заплашителни имейли, оценени от властите като фалшиви.

Източници: meduza.io, bloomberg.com