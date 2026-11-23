Водоподаването в град Кнежа е прекъснато аварийно заради паднало дърво в района на улица „Опълченска“. При падането си дървото е прекъснало въздушната електропреносна мрежа, а изтръгнатата му коренова система е повредила подземния разпределителен водопровод.

От 18:00 часа е спряно водоподаването в целия град. Услугата ще остане прекъсната до пълното отстраняване на последиците от инцидента.

Аварийните екипи на „ВиК“ – Плевен са на терен и работят съвместно с екипите на електроразпределителното дружество и служители на МВР.

„Аварийните екипи на „ВиК“ – Плевен са на терен и работят в пълна координация с екипите на електроразпределителното дружество и служителите на МВР за обезопасяване на участъка и отстраняване на аварията в най-кратки срокове“, съобщават от дружеството.

„ВиК“ – Плевен ще информира потребителите за хода на ремонтните дейности и за възстановяването на водоснабдяването.

Инцидентът е станал при силен вятър. За област Плевен е обявен оранжев код за опасно време заради очаквани пориви на вятъра.

Източници: bta.bg