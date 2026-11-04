За Европа е добре републиканците да загубят? Не съвсем

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Междинните избори в САЩ се следят с голям интерес в Европа, която е сериозно засегната от политиките на Доналд Тръмп след връщането му в Белия дом през 2025 година.

Хаосът с митата, които Вашингтон наложи на държавите от ЕС и растящите цени на горивата заради войната срещу Иран, са само най-очевидните примери, пише Жан-Мари Магро от АРД.

Победа на демократите не значи автоматично край на митата

"Надеждите в Брюксел са големи, че други мнозинства могат да променят курса в трансатлантическите отношения", коментира германският евродепутат от Зелените Расмус Андресен. Но надеждата е примесена и с тревога за поведението на американския президент, ако партията му загуби изборите за Конгреса. Защото и тогава Тръмп ще може до голяма степен да продължи търговските си войни.

В последните две години търговската политика на Тръмп се води с декрети. Демократите едва ли биха могли да отменят вече наложените от Тръмп мита, дори и да спечелят мнозинство както в Камарата на представителите, така и в Сената. Правомощията на президента на САЩ да упражнява властта си чрез укази са твърде широки, отбелязва и Магро. Повечето евродепутати и представители на Европейската комисия се надяват, че американските съдилища ще продължат да обявяват митата на Тръмп за незаконни, пише още кореспондентът на АРД в Брюксел.

Тръмп може да "отмъсти" на Европа

По отношение на външната и отбранителна политика опасенията са сходни. Тръмп може да "отмъсти" на партньорите на САЩ, като например изтегли американските войски от Европа. Още през май Пентагонът обяви, че планира да прибере 5000 войници, които са разположени на територията на Германия.

Не на последно място, в американските медии се спекулира интензивно относно по-нататъшните действия на САЩ в Иран. Досега Конгресът не е одобрил тази война. Това не спира Белия дом.

Един Конгрес, в който доминират демократите, би могъл да ограничи Тръмп във вътрешната политика, пише Жан-Мари Магро. Тогава е възможно той да излее своето недоволство във външната политика.

"Ще става все по-ядосан, по-шумен и по-луд"

Дейвид Фрум отива една крачка по-напред в статията за списание "Атлантик", озаглавена "Нещата ще станат грозни".

Според Фрум при тежка загуба на републиканците президентът ще започне да отмъщава. "Дори демократите да спечелят контрол над Камарата на представителите и да започнат да пристигат призовки, Тръмп ще запази контрола си над американските въоръжени сили и службите за сигурност", пише Фрум. "Той може да повдига обвинения срещу хора, да напада държави и да прибягва до извънредни правомощия. Ще става все по-ядосан, по-шумен и по-луд." И прогнозира: "Най-лошото предстои".

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