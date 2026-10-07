В Китай не можеш да се скриеш от камерите, те са навсякъде

Над 700 милиона камери по улиците, къщите, дори по кофите за боклук: Китай разполага с най-голямата система за видеонаблюдение в света. Съвсем не всички смятат, че това е лошо.
По кръстовищата в Пекин, докато се чака на светофара, всеки e наблюдаван от десетина камери от всяка възможна посока. Те заснемат колите, колоездачите, пешеходците и всичко останало, което се случва на кръстовището. Тоталното наблюдение – както видимо, така и прикрито – е ежедневие в Китай, пише германската обществена медия АРД.
"Това прави живота ни по-сигурен и по-удобен. До момента нямам никакви лоши впечатления", казва пред АРД 28-годишната Сяоинг. "Използването на технологите е много напреднало. Затова се чувствам сигурна, когато пътувам от Пекин в други градове."
Необявените събирания са табу
Смята се, че камерите в обществените пространства в Китай са между 700 и 800 милиона. Те документират случващото се по улици и площади и веднага показват, ако например повече хора се съберат на едно място без предупреждение – това е табу в комунистически Китай.
Камерите наблюдават и дали хората правилно разделят боклуците си. А благодарение на разпознаването на лица веднага става ясно кой е изхвърлил обикновения си боклук в кофата за хартия.
Кадрите се събират в големи контролни центрове, обяснява АРД. Германските журналисти са получили достъп до един от тях и разказват, че по стените има десетки екрани, на които се вижда заснетото. На тях лицата на сниманите хора са маркирани в зелено или в червено – в зависимост от поведението им.
"Така се дава чувство на сигурност, има ред и е чисто", посочи преди време Шен Данданг, една от разработчиците на системата, която предпочиташе тогава да не говори за "тотално наблюдение".
Разпознаване на лица на къщната врата
И все пак Китай прави точно това. И залага на разпознаването на лица особено силно там, където става дума за контрол: например в Синян, в северозападната част на страната. През 2014 година държавният и партиен ръководител Си Дзинпин обяви тази област за тестова по отношение на новите методи за наблюдение. За целта данните се събират от камерите за наблюдение, от WLAN-рутери и от полицейски контролни пунктове.
Междувременно мнозина имат достъп до домовете си само след лицево разпознаване, пише германската обществена медия. Компютърни програми регистрират хората съобразно походката им. Комунистическото ръководство нарича това борба срещу терора, след като през последните години в множество региони на страната имаше нападения.
Днес технологиите са ежедневие за хората в Китай. При това не става дума само за контрол, казва Гениа Костка, която ръководи Института за изследвания на Китай към Свободния университет в Берлин. "По този начин Китай иска да покаже: ние сме много ефективна държава, полагаме грижи за вас. Обичайно се мисли, че основно средство е наблюдението, но аз мисля по-скоро, че се правят опити гражданите да бъдат "купени."
Удобството радва хората
И наистина мнозина смятат, че е удобно билетите за самолет или за влак да са обвързани с лицето на притежателя им или паричните преводи да могат да се направят само с един поглед към камерата на смартфона. Това принципно е възможно и в Германия, но има разлика в защитата на данните, например при големите технологични фирми, пише АРД.
"Ако погледнем как се плаща, стигаме до фирми като "Алибаба". Междувременно обаче има закони, на базата на които полицията може да каже, че лицето застрашава националната сигурност и при това положение "Алибаба" може и трябва да предаде данните за това лице на полицията", обяснява Костка.
Повечето хора в Китай не си задават въпроса за личните данни. Та какво би могло да ти се случи, ако нямаш провинения, гласи преобладаващото мнение. 20-годишният студент Янг Суен обаче се замисля по въпроса. "С профила ми са свързани лични информации като номера на паспорта, на банковата карта, на смартфона – трябва да предоставя всичко това на университета. Безпокоя се от това, но не мога да променя нищо."
Китайският апарат за наблюдение функционира – включително благодарение на технология, която позволява и двете неща: удобство за населението и всеобхватен контрол за държавата.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #19, #20
18:33 07.10.2026
2 Кина
18:37 07.10.2026
3 Тик-Ток
18:37 07.10.2026
4 Демокрацията в кавички
18:43 07.10.2026
5 Сатана Z
Тук камерите са навсякъде ,дори има камери за Ulez ,колите които уж замърсяват с CO2 емисии.За да караш такава трябва да плащаш 12.5 лири всеки ден
Коментиран от #7, #16, #21
18:47 07.10.2026
6 Абе ,
18:49 07.10.2026
7 Сатанизирания
До коментар #5 от "Сатана Z":Ти да не си в Англия , бе , че си толкова навътре в нещата ?! 🤔
18:51 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Kaлпазанин
19:03 07.10.2026
10 Това
19:12 07.10.2026
11 665
19:18 07.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Все тая
19:20 07.10.2026
14 Пекинска патица
19:23 07.10.2026
15 Разликата
19:27 07.10.2026
16 хаха
До коментар #5 от "Сатана Z":Е, сега да те изненадам. Новите камери, дето ги поставят примерно на изходите на София, са с ИИ и всякакви опции- лицево разпознаване, следене за действия(ползване на телефон в колата, дали си без колан и т.н.). Единственото липсващо да се следи с тях всеки по ЕГН е това да бъде одобрено да се записва. Скоро и общините ще почнат да купуват модерни камери с такива опции и всичко става въпрос на закон да каже, че от днес се следят и хора, а не само нарушения на правилника за движение по пътищата.
И всеки ще вика, че е доволен от удобството. В Китай вече имат социален кредит и цифров юан и няма как да си недоволен, защото ти режат правото да си купиш храна, да пътуваш, не те наемат на работа. Като дойде цифровото евро, и тук ще е така- кой иска рязко банката да му блокира плащанията?
19:32 07.10.2026
17 леле мале,
19:38 07.10.2026
18 баба Кунка
Коментиран от #23
19:45 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 лалугер
До коментар #5 от "Сатана Z":А пък в Япония трябва да покажеш къде ще си паркираш колата,дали гараж,или алея до къщата ти,или наето място,но на не повече от 2 км от домът ти или работата.В противен случай не ти разрешават да си купиш кола.А тук тротоарите са им паркинги.Вървя по кварталната улица и все се ослушвам дали някой няма да ме прати в болница.Като прочетох как е в Япония,ми се зави свят.Никога няма да ги стигнем.И 100 живота няма да са достатъчни.
19:53 07.10.2026
22 Ддд
19:59 07.10.2026
23 хаха
До коментар #18 от "баба Кунка":Бил/а ли си в Япония? Нямат камери на всеки метър. Просто хората им са различно възпитани от нас. Пример- заради атентати правителството премахва кошчетата за боклук и кофите/контейнерите за боклук от улиците. Всеки си носи боклука с торбичка до зони с контейнери в метростанциите или оставя домашния боклук в точно определен час и специални торби за събиране. Ако ядеш сандвич, носиш цял ден хартийката в торбичка със себе си до минаването в метрото.
Нямат престъпления- ако забравиш телефон на маса в заведение, и след часове ще го намериш там.
Но това е до хората- като виждат как всеки друг спазва закона, не нарушават. Същия експеримент с боклука е правен в миналото в Ню Йорк- кметът решава да реши проблема с боклука радикално. Вместо глоби и наказания, както се е действало без успех, праща куп чистачи да държат абсолютно чисто по улиците. Набързо хората спират да хвърлят боклук на улицата- ако има хартийка, хвърляш и ти, ако няма, не искаш да си първият/единствен, който го прави.
20:03 07.10.2026