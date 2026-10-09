Д-р Милена Кьосева пред ФАКТИ: След раково заболяване човек трябва да се върне към живота, а не да живее в страх от рецидив

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Все повече хора успешно преодоляват онкологично заболяване и се връщат към обичайния си ритъм на живот. Но какво следва след приключване на терапията? Според съвременните международни препоръки грижата за пациента не завършва с последната химиотерапия или лъчетерапия, а продължава през целия период на възстановяване. Как да подходим… Пред ФАКТИ говори д-р Милена Кьосева от Отделението по онкологични заболявания в пневмологията към Комплексен онкологичен център – Пловдив.



- Д-р Кьосева, какво започва след последната терапия и защо възстановяването е толкова важно?

- След края на активното лечение започва периодът на възстановяване и проследяване. Организмът има нужда от време, за да се адаптира, а човек постепенно се връща към обичайния си ритъм. В този етап значение имат не само медицинските грижи, но и движението, храненето, сънят и психичното здраве.



- Колко движение е подходящо след онкологично лечение?

- Физическата активност трябва да бъде съобразена с общото здравословно състояние и проведената терапия. За много пациенти ежедневното ходене е добър начин за постепенно раздвижване. То помага за намаляване на умората и поддържане на здравословно тегло. При определени случаи натоварването трябва да се въвежда по-бавно и след консултация с лекар.



- Има ли хранителен режим, който действително може да бъде препоръчан?

- По-важен е балансът, отколкото строгата диета. Добър избор е разнообразното меню с повече зеленчуци, плодове, ядки и храни с нисък гликемичен индекс, както и ограничаването на червеното месо. Средиземноморският модел е подходящ ориентир. Не препоръчвам изключването на цели хранителни групи без медицинска причина.



- Къде е границата между разумната грижа и опасните крайности?

- Проблемът започва, когато хранителни добавки, витамини или алтернативни методи се приемат като заместител на медицинското проследяване или без консултация със специалист. Няма една „чудодейна“ храна, която да предпазва от рецидив. По-важни са устойчивите здравословни навици и спазването на препоръките на лекуващия екип.



- Кога умората е очаквана и кога трябва да потърсим лекар?

- Умората е често срещана след онкологична терапия и може да се задържи известно време. Ако обаче е силна, продължителна, задълбочава се или е придружена от други оплаквания, е необходимо да се обсъди с лекар, за да се установи причината.



- Каква е ролята на съня и психичното здраве?

- Те са важна част от връщането към обичайния ритъм. Качественият сън подпомага организма, а емоционалното равновесие има значение за ежедневието и качеството на живот. При продължителна тревожност, потиснатост или нарушения на съня е разумно да се потърси професионална подкрепа.



- Може ли страхът от рецидив да пречи на нормалния живот?

- Да, подобна тревожност е разбираема след преживяно онкологично заболяване. Проблем възниква, когато страхът започне да определя ежедневието, да нарушава съня или да кара човека непрекъснато да следи за симптоми. Тогава подкрепата от психолог може да бъде много полезна.



- Кога пациентите могат да се върнат към козметични и естетични процедури?

- Това зависи от конкретната процедура, проведената терапия и общото здравословно състояние. Например микроблейдинг не се препоръчва по време на активна химиотерапия. При микропигментация след мастектомия или реконструкция също е необходимо да се изчака определен период. Подобни интервенции трябва предварително да бъдат обсъдени с лекуващия онколог.



- Какви грижи за кожата, косата, скалпа и устната кухина често се подценяват?

- Добрата хидратация на кожата, слънцезащитата и щадящата хигиена са важни. Не бива да се пропускат редовните стоматологични прегледи, особено при хора, лекувани за заболявания в областта на главата и шията. При продължителни или необичайни промени е необходима консултация със съответния специалист.



- Какво реално може да направи човек, за да намали риска от повторна поява на заболяването?

- Рискът не може да бъде премахнат напълно, но има фактори, върху които човек може да повлияе - редовно движение, балансирано хранене, здравословно тегло, достатъчно сън и спазване на графика за медицинско проследяване. Важно е да се избягват крайни режими и недоказани методи.



- Кои са петте най-важни правила за първите месеци след лечението?

- Да не се пропускат контролните прегледи. Движението да бъде редовно и натоварването да се увеличава постепенно.

Храненето да е разнообразно и балансирано. Да се обръща внимание на съня и психичното здраве. Нови добавки, режими и процедури да се обсъждат с лекуващия лекар.



- Как се намира балансът между грижата за здравето и постоянното очакване на рецидив?

- Целта на проследяването е човек да остане под необходимото медицинско наблюдение, без заболяването да определя целия му живот. Важно е да познава тялото си и да спазва графика за контрол, но същевременно постепенно да се върне към работата, близките, интересите и обичайното си ежедневие.