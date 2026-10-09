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Д-р Милена Кьосева пред ФАКТИ: След раково заболяване човек трябва да се върне към живота, а не да живее в страх от рецидив

Д-р Милена Кьосева пред ФАКТИ: След раково заболяване човек трябва да се върне към живота, а не да живее в страх от рецидив

9 Октомври, 2026 09:00 1 150 12

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Редовното проследяване е важно, но тревожността не бива да определя ежедневието, казва онкологът

Д-р Милена Кьосева пред ФАКТИ: След раково заболяване човек трябва да се върне към живота, а не да живее в страх от рецидив - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Все повече хора успешно преодоляват онкологично заболяване и се връщат към обичайния си ритъм на живот. Но какво следва след приключване на терапията? Според съвременните международни препоръки грижата за пациента не завършва с последната химиотерапия или лъчетерапия, а продължава през целия период на възстановяване. Как да подходим… Пред ФАКТИ говори д-р Милена Кьосева от Отделението по онкологични заболявания в пневмологията към Комплексен онкологичен център – Пловдив.

- Д-р Кьосева, какво започва след последната терапия и защо възстановяването е толкова важно?
- След края на активното лечение започва периодът на възстановяване и проследяване. Организмът има нужда от време, за да се адаптира, а човек постепенно се връща към обичайния си ритъм. В този етап значение имат не само медицинските грижи, но и движението, храненето, сънят и психичното здраве.

- Колко движение е подходящо след онкологично лечение?
- Физическата активност трябва да бъде съобразена с общото здравословно състояние и проведената терапия. За много пациенти ежедневното ходене е добър начин за постепенно раздвижване. То помага за намаляване на умората и поддържане на здравословно тегло. При определени случаи натоварването трябва да се въвежда по-бавно и след консултация с лекар.

- Има ли хранителен режим, който действително може да бъде препоръчан?
- По-важен е балансът, отколкото строгата диета. Добър избор е разнообразното меню с повече зеленчуци, плодове, ядки и храни с нисък гликемичен индекс, както и ограничаването на червеното месо. Средиземноморският модел е подходящ ориентир. Не препоръчвам изключването на цели хранителни групи без медицинска причина.

- Къде е границата между разумната грижа и опасните крайности?
- Проблемът започва, когато хранителни добавки, витамини или алтернативни методи се приемат като заместител на медицинското проследяване или без консултация със специалист. Няма една „чудодейна“ храна, която да предпазва от рецидив. По-важни са устойчивите здравословни навици и спазването на препоръките на лекуващия екип.

- Кога умората е очаквана и кога трябва да потърсим лекар?
- Умората е често срещана след онкологична терапия и може да се задържи известно време. Ако обаче е силна, продължителна, задълбочава се или е придружена от други оплаквания, е необходимо да се обсъди с лекар, за да се установи причината.

- Каква е ролята на съня и психичното здраве?
- Те са важна част от връщането към обичайния ритъм. Качественият сън подпомага организма, а емоционалното равновесие има значение за ежедневието и качеството на живот. При продължителна тревожност, потиснатост или нарушения на съня е разумно да се потърси професионална подкрепа.

- Може ли страхът от рецидив да пречи на нормалния живот?
- Да, подобна тревожност е разбираема след преживяно онкологично заболяване. Проблем възниква, когато страхът започне да определя ежедневието, да нарушава съня или да кара човека непрекъснато да следи за симптоми. Тогава подкрепата от психолог може да бъде много полезна.

- Кога пациентите могат да се върнат към козметични и естетични процедури?
- Това зависи от конкретната процедура, проведената терапия и общото здравословно състояние. Например микроблейдинг не се препоръчва по време на активна химиотерапия. При микропигментация след мастектомия или реконструкция също е необходимо да се изчака определен период. Подобни интервенции трябва предварително да бъдат обсъдени с лекуващия онколог.

- Какви грижи за кожата, косата, скалпа и устната кухина често се подценяват?
- Добрата хидратация на кожата, слънцезащитата и щадящата хигиена са важни. Не бива да се пропускат редовните стоматологични прегледи, особено при хора, лекувани за заболявания в областта на главата и шията. При продължителни или необичайни промени е необходима консултация със съответния специалист.

- Какво реално може да направи човек, за да намали риска от повторна поява на заболяването?
- Рискът не може да бъде премахнат напълно, но има фактори, върху които човек може да повлияе - редовно движение, балансирано хранене, здравословно тегло, достатъчно сън и спазване на графика за медицинско проследяване. Важно е да се избягват крайни режими и недоказани методи.

- Кои са петте най-важни правила за първите месеци след лечението?
- Да не се пропускат контролните прегледи. Движението да бъде редовно и натоварването да се увеличава постепенно.
Храненето да е разнообразно и балансирано. Да се обръща внимание на съня и психичното здраве. Нови добавки, режими и процедури да се обсъждат с лекуващия лекар.

- Как се намира балансът между грижата за здравето и постоянното очакване на рецидив?
- Целта на проследяването е човек да остане под необходимото медицинско наблюдение, без заболяването да определя целия му живот. Важно е да познава тялото си и да спазва графика за контрол, но същевременно постепенно да се върне към работата, близките, интересите и обичайното си ежедневие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знайко

    6 5 Отговор
    Берем плодовете на лъжите за Чернобил, бай Тошо Живков отдавна го няма, но последиците от диктатурата му още ги има, много хора в мъки умират от рак.

    09:06 09.10.2026

  • 2 Празни, общи

    4 1 Отговор
    Приказки без край - заразата на нищоказването тръгна от политиците и обхвана целокупното население. Сега и работещите в чистотата говорят с гръмки, нищо не значещи думи.

    Коментиран от #6, #7

    09:09 09.10.2026

  • 3 дедо Флашко

    3 0 Отговор
    Ще й нароша косата и ще й нацелувам бузките!

    Коментиран от #12

    09:17 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кондор ел Паса!

    6 1 Отговор
    като журналисти не се ли срамувате да пускате такива мнения???вие виждали ли сте болен от рак в последен стадий.А ,обгрижвали ли сте ,болен от рак в последен стадий???Ами пожелавам ви да видите ,а не да обгрижвате....тази ....дали е обгрижвала като лекар болен от рак ......Защо тогава говори,защо давате думата на такива...смешници,ние загубихме синът ни ,да той имаше 5 прекрасни години от 7те когато тази болест дойде,но тя болеста се върна с огромна сила ,а това не е за приказване.цял живот ви се чудя..нямате никакви умения,не може да оцелеете и ден в неблагоприятна среда ,а с такова самочуствие говорите за непознати вам неща.

    09:23 09.10.2026

  • 6 Иска да каже че

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Празни, общи":

    Риска от връщане на болестта е реален и не трябва да се подценява.

    09:24 09.10.2026

  • 7 празните приказки

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Празни, общи":

    Водят до едно друго място. Винаги.

    09:25 09.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Калин

    7 0 Отговор
    Така би трябвало да бъде ,но реалността е друга. Най-добре е да остави 2-3 хиляди евро за погребение ,но и това е почти невъзможно защото вече е обрано цялото семейство от безкористните и поне по три начина заплатени медици . цели фамилии оставихте без доходи и потънали в заеми от препращане в частните си кабинети въпреки работната заплата в държавната болница . Клиентите на търгашите и Вашите са еднакво доволни и съвсем нормално е да предпочитат да умрат оставяйки нещо на близките си от положения през целият си живот труд ,вместо да ги обричат на бедност срещу предизвестен край . А защо ходят в Турция, Гърция или на запад ако имат възможност , може да си отговорите сами.

    Коментиран от #11

    09:32 09.10.2026

  • 10 Укротрола има рак

    1 0 Отговор
    Но при него е нелечим.

    10:04 09.10.2026

  • 11 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Калин":

    Аз имам съседка по нейните думи била шефка на склад за дърва а сега е пенсионерка и все още санитарка в болница - казва че дъщеря и била мед сестра. Дали има медицинска квалификация?

    10:13 09.10.2026

  • 12 ПАТРАШКО

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "дедо Флашко":

    ...КОИ...👇🤔

    10:26 09.10.2026