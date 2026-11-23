Представители на Специалната мисия на НАТО за подкрепа на сигурността и подготовката за Украйна (NSATU), ръководени от генерал-лейтенант Гийом Бопер, проведоха работна среща с командването на Силите за териториална отбрана на Украйна. Разговорите са били посветени на развитието на териториалната отбрана, подготовката на военнослужещи, прилагането на стандартите на НАТО и промените в бойните способности на украинските подразделения.

За срещата съобщиха Силите за териториална отбрана на Украйна. Представителите на NSATU са се запознали със системата за обучение на личния състав и със съвременния боен опит на украинските военнослужещи. Те са проявили интерес и към организацията на рекрутирането в подразделенията.

Обучение по 20 специалности

Командващият Силите за териториална отбрана генерал-майор Игор Плахута е представил работата на учебните центрове. По думите му там военнослужещите се подготвят по 20 специалности, като обучението не е предназначено единствено за подразделенията на териториалната отбрана.

Системата включва няколко нива – от базова общовойскова подготовка до обучение на щабни офицери и бригадни командири. От Силите за териториална отбрана заявяват, че в подразделенията се прилагат съвременни доктрини на НАТО, адаптирани към условията на пълномащабната война.

По-голяма роля на безпилотните системи

По време на срещата е обсъдено и развитието на териториалната отбрана след началото на пълномащабното руско нахлуване. Според украинското командване подразделенията са преминали от формирования на леката пехота към структури с многократно увеличени способности за поразяване на противника.

Като един от факторите за тази промяна Силите за териториална отбрана посочват засилването на безпилотната компонента. Наред с това представителите на NSATU са разгледали действащата система за набиране на военнослужещи.

„Тук сме не само да помагаме, но и да се учим“

NSATU е създадена по решение на лидерите на НАТО от юли 2024 г. Мисията координира предоставянето на военна техника, обучение и логистична подкрепа за Украйна от държавите членки и партньорите на Алианса.

В края на срещата генерал-лейтенант Гийом Бопер определи подхода към сътрудничеството с украинските военни:

„Тук сме не само да помагаме, но и да се учим.“

Така разговорите са обхванали не само подкрепата за украинската армия, но и обмена на опит, натрупан от подразделенията на териториалната отбрана в условията на продължаващата война.

Източници: war.obozrevatel.com