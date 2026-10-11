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Георги Даскалов: Петлите от "Константин Величков"

Георги Даскалов: Петлите от "Константин Величков"

11 Октомври, 2026 16:00 1 276 12

  • петли-
  • петел-
  • константин величков-
  • българия-
  • селска страна

Види ми се леко перверзно някои граждани да искат да бъдат изклани петлите, понеже им пречат да сънуват. Трамваите, виковете по булеварда, виенето на линейките и патрулките не им пречат

Георги Даскалов: Петлите от "Константин Величков" - 1
Снимка: Фейсбук
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Георги Даскалов Георги Даскалов журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На софийския булевард „Константин Величков“, близо до станцията на метрото, кукуригат петли. Чувам ги сутрин рано, когато отивам на работа и ми се струва хубав знак.

Преди няколко дни зареждах на близката бензиностанция и бензинджията вика – мека ти е предна дясна гума. Трябваше да пътувам около 300 километра и отидох в един сервиз отсреща, точно там, дето кукуригат петлите. Момчетата погледнаха гумата, видя им се сложно и викат – 100 метра по-надолу има гумарница, иди при тях. Не поискаха пари, макар да свалиха гумата и я огледаха.

Но докато я гледаха, чух петлите и викам – тия петли при вас ли са? – Не, при комшиите. Повечето ги изклаха, че има оплакване от съседния блок – будели ги по първи петли.

Ама още ги има, сутрин чувам поне два гласа.

Стана ми интересно. „Константин Величков“ е оживен булевард.

Постоянно има коли, хора, трамваи, бензиностанция, денонощен магазин за алкохол, светофарите писукат на половин минута.

Шум – винаги, нон стоп, 24/7.

Но петлите пречат.

Преди две-три поколения България беше селска страна.

Кукуригането на петлите винаги е възвещавало новия ден. И петелът, макар и доста иронизиран, нямам предвид някои спортни коментатори, винаги е бил символ на съмването.

Види ми се леко перверзно някои граждани да искат да бъдат изклани петлите, понеже им пречат да сънуват.

Трамваите, виковете по булеварда, виенето на линейките и патрулките не им пречат. Пречат им петлите.

Кукуригу.

Щях да пиша нещо за политиката, понеже съм встрастен, ама няма нужда.

Всъщност целта на тази публикация е друга.

Поне някой да прочете светлия разказ на Станислав Стратиев „Черешата с алените сърца“.

В повечето си творения Станислав Стратиев, починал преди повече от 20 години, е предимно мрачен.

Но този къс разказ е апотеоз на светлината, повествование за доброто.

Прочетете го.

Малцина такива хора са останали.

Повечето ги познавам.

Пазете се. Бъдете здрави.

Кукуригу.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кучета и котки може?

    27 2 Отговор
    А петли-неможе .

    16:03 11.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пурко

    20 0 Отговор
    Прав е! Всички се оплакват от всичко. Успехът се измерваме със загубата на прецакания от нас съсед, колега или непознат. Успехът на друг се приема като наша лична загуба и е аргумент да го мразим още повече. Завистлив и злобен народ.

    Коментиран от #12

    16:35 11.10.2026

  • 4 Не търси логика

    14 0 Отговор
    у бг имбецила!

    16:35 11.10.2026

  • 5 Смърф

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сельо стана гражданин":

    Безброй плюса от мен

    16:37 11.10.2026

  • 6 Сила

    10 0 Отговор
    Егати !!!! Има ли още хора като мен , които да са чели и помнят "Черешата с алените сърца "...!!!!!!?
    Изумително !!!
    А за въпросните петли , преди пет години видях един да се разхожда на Стамболийски и Константин Величков по трамвайните линии в 7 часа сутринта в неделя ...супер абстрактно беше , ни хора , ни коли , само петел по средата кръстовището !!!???!!!

    Коментиран от #7

    16:41 11.10.2026

  • 7 от квартала

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Аз пък съм ги виждал преди години на покрива на къщата и на покрива на сервиза. Бяха 4-5. Кукуригаха отвисоко, за да известят началото на новия ден максимално надалеч.

    16:57 11.10.2026

  • 8 Жоржета

    3 0 Отговор
    Ми че там е
    Кв.татарли 🗣ве...ко се прайте
    Имаше и каруци с по една конска сила☝

    17:05 11.10.2026

  • 9 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Ще ги сготвя в ресторанта

    17:05 11.10.2026

  • 10 Така е

    4 0 Отговор
    Станислав Стратиев е гигант,от тези които трябва да уважаваме и препрочитане. Той е един от истинските познавачи на българските сърца,и един от писателите,които гледаха с голям скептицизъм на БЪЛГАРСКИЯТ МОДЕЛ ... който виждаме, че ни доведе до кривата круша...

    17:08 11.10.2026

  • 11 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Тия софиянци съвсем изчаткаха! Напълно ли забравиха, че всъщност София е в почти цялата си част, сбирщина от села заобиколени от околовръстното и от тези над него? Мъчат се да избягат от селото, но уви ...

    17:12 11.10.2026

  • 12 Трап

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пурко":

    Ако не мразиш другите защо живееш?

    17:27 11.10.2026