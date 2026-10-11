Георги Даскалов: Петлите от "Константин Величков"

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На софийския булевард „Константин Величков“, близо до станцията на метрото, кукуригат петли. Чувам ги сутрин рано, когато отивам на работа и ми се струва хубав знак.

Преди няколко дни зареждах на близката бензиностанция и бензинджията вика – мека ти е предна дясна гума. Трябваше да пътувам около 300 километра и отидох в един сервиз отсреща, точно там, дето кукуригат петлите. Момчетата погледнаха гумата, видя им се сложно и викат – 100 метра по-надолу има гумарница, иди при тях. Не поискаха пари, макар да свалиха гумата и я огледаха.

Но докато я гледаха, чух петлите и викам – тия петли при вас ли са? – Не, при комшиите. Повечето ги изклаха, че има оплакване от съседния блок – будели ги по първи петли.

Ама още ги има, сутрин чувам поне два гласа.

Стана ми интересно. „Константин Величков“ е оживен булевард.

Постоянно има коли, хора, трамваи, бензиностанция, денонощен магазин за алкохол, светофарите писукат на половин минута.

Шум – винаги, нон стоп, 24/7.

Но петлите пречат.

Преди две-три поколения България беше селска страна.

Кукуригането на петлите винаги е възвещавало новия ден. И петелът, макар и доста иронизиран, нямам предвид някои спортни коментатори, винаги е бил символ на съмването.

Види ми се леко перверзно някои граждани да искат да бъдат изклани петлите, понеже им пречат да сънуват.

Трамваите, виковете по булеварда, виенето на линейките и патрулките не им пречат. Пречат им петлите.

Кукуригу.

Щях да пиша нещо за политиката, понеже съм встрастен, ама няма нужда.

Всъщност целта на тази публикация е друга.

Поне някой да прочете светлия разказ на Станислав Стратиев „Черешата с алените сърца“.

В повечето си творения Станислав Стратиев, починал преди повече от 20 години, е предимно мрачен.

Но този къс разказ е апотеоз на светлината, повествование за доброто.

Прочетете го.

Малцина такива хора са останали.

Повечето ги познавам.

Пазете се. Бъдете здрави.

Кукуригу.