Георги Даскалов: Петлите от "Константин Величков"

На софийския булевард „Константин Величков“, близо до станцията на метрото, кукуригат петли. Чувам ги сутрин рано, когато отивам на работа и ми се струва хубав знак.
Преди няколко дни зареждах на близката бензиностанция и бензинджията вика – мека ти е предна дясна гума. Трябваше да пътувам около 300 километра и отидох в един сервиз отсреща, точно там, дето кукуригат петлите. Момчетата погледнаха гумата, видя им се сложно и викат – 100 метра по-надолу има гумарница, иди при тях. Не поискаха пари, макар да свалиха гумата и я огледаха.
Но докато я гледаха, чух петлите и викам – тия петли при вас ли са? – Не, при комшиите. Повечето ги изклаха, че има оплакване от съседния блок – будели ги по първи петли.
Ама още ги има, сутрин чувам поне два гласа.
Стана ми интересно. „Константин Величков“ е оживен булевард.
Постоянно има коли, хора, трамваи, бензиностанция, денонощен магазин за алкохол, светофарите писукат на половин минута.
Шум – винаги, нон стоп, 24/7.
Но петлите пречат.
Преди две-три поколения България беше селска страна.
Кукуригането на петлите винаги е възвещавало новия ден. И петелът, макар и доста иронизиран, нямам предвид някои спортни коментатори, винаги е бил символ на съмването.
Види ми се леко перверзно някои граждани да искат да бъдат изклани петлите, понеже им пречат да сънуват.
Трамваите, виковете по булеварда, виенето на линейките и патрулките не им пречат. Пречат им петлите.
Кукуригу.
Щях да пиша нещо за политиката, понеже съм встрастен, ама няма нужда.
Всъщност целта на тази публикация е друга.
Поне някой да прочете светлия разказ на Станислав Стратиев „Черешата с алените сърца“.
В повечето си творения Станислав Стратиев, починал преди повече от 20 години, е предимно мрачен.
Но този къс разказ е апотеоз на светлината, повествование за доброто.
Прочетете го.
Малцина такива хора са останали.
Повечето ги познавам.
Пазете се. Бъдете здрави.
Кукуригу.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кучета и котки може?
16:03 11.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пурко
Коментиран от #12
16:35 11.10.2026
4 Не търси логика
16:35 11.10.2026
5 Смърф
До коментар #2 от "Сельо стана гражданин":Безброй плюса от мен
16:37 11.10.2026
6 Сила
Изумително !!!
А за въпросните петли , преди пет години видях един да се разхожда на Стамболийски и Константин Величков по трамвайните линии в 7 часа сутринта в неделя ...супер абстрактно беше , ни хора , ни коли , само петел по средата кръстовището !!!???!!!
Коментиран от #7
16:41 11.10.2026
7 от квартала
До коментар #6 от "Сила":Аз пък съм ги виждал преди години на покрива на къщата и на покрива на сервиза. Бяха 4-5. Кукуригаха отвисоко, за да известят началото на новия ден максимално надалеч.
16:57 11.10.2026
8 Жоржета
Кв.татарли 🗣ве...ко се прайте
Имаше и каруци с по една конска сила☝
17:05 11.10.2026
9 Последния Софиянец
17:05 11.10.2026
10 Така е
17:08 11.10.2026
11 Лопата Орешник
17:12 11.10.2026
12 Трап
До коментар #3 от "Пурко":Ако не мразиш другите защо живееш?
17:27 11.10.2026