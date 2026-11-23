Доц. Тонка Върлева е новият главен държавен здравен инспектор. Тя е лекар с над 35 години професионален опит в здравеопазването, здравната политика, глобалното здраве и научно-преподавателската дейност.

Повече от 25 години от професионалния ѝ път са свързани с Министерството на здравеопазването, където е заемала експертни и ръководни длъжности. Ръководила е разработването на осем национални програми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и вирусни хепатити. Работила е и по изпълнението на Стратегията за борба с наркоманиите и Националната програма за хронични незаразни болести.

Опит в епидемиологията и международното здраве

Върлева е била контактно лице на Министерството на здравеопазването към Европейския център по превенция и контрол на заболяванията. Била е и директор на програмите за превенция и контрол на СПИН и туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

От 2021 г. участва в работата на различни комитети на Глобалния фонд, а през 2024 г. е номинирана за втори път за член на неговия Борд, представляващ страните от Източна Европа и Централна Азия.

Кариерата ѝ започва като педиатър. По-късно работи като асистент в Катедрата по епидемиология, инфекциозни, паразитни и тропически болести към Медицинска академия – София, а след това и като главен асистент в отдел „Вирусология“ на Националния център по заразни и паразитни болести. Преподавала е в Медицинския университет – Плевен, Военномедицинската академия и Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Доц. Върлева е завършила медицина в Медицинския университет – София. Има специалности по епидемиология и вирусология, магистърска степен по здравна политика и здравен мениджмънт, както и научна степен „доктор“ по епидемиология, придобита през 2019 г. От 2021 г. е доцент по същата специалност.

Назначението идва след оттеглянето на Ангел Кунчев

На 26 август 2026 г. доц. Ангел Кунчев подаде заявление за освобождаване от поста, който заемаше от 2011 г. Като мотиви той посочи навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в държавния здравен контрол.

От Министерството на здравеопазването заявиха, че реформата предвижда запазване на 28-те териториални структури, обединяване на дублиращи се административни дейности, въвеждане на единни правила и електронна проследимост.

„Промените ще бъдат осъществени поетапно“, заявиха от Министерството на здравеопазването.

Новият главен държавен здравен инспектор поема длъжността на фона на тези планирани промени в системата на държавния здравен контрол.

Източници: dariknews.bg