Държавите трябва да се подготвят за война още в мирно време, за да предотвратят бъдещи конфликти. Това заяви бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна Александър Сирски по време на Международния форум по сигурността в Халифакс, съобщи УНИАН.

Според Сирски пълномащабната война на Русия срещу Украйна е променила разбирането за ефективната отбрана. Той очерта три урока, които според него останалите държави трябва да извлекат от конфликта.

Подготовката трябва да започва в мирно време

Първият урок е свързан с готовността за отбрана. Сирски предупреди, че дори там, където войната изглежда невъзможна, политически решения могат бързо да променят ситуацията.

„Мирът е крехък“, заяви Сирски.

По думите му украинските военнослужещи, които възпират руската агресия, защитават и мира в Европа. Той определи готовността за отбрана като едно от условията за възпиране на агресора.

Призив за промяна в колективната сигурност

Вторият урок според бившия главнокомандващ е, че международната система за колективна сигурност се нуждае от промени. Сирски посочи, че съществуващите механизми не са успели да предотвратят пълномащабното руско нахлуване и не са сложили край на войната.

Той подчерта, че продължителната отбрана изисква голям брой хора, оръжия и ресурси. Според него много държави трудно биха издържали подобно натоварване сами, затова са необходими механизми, които да позволяват на партньорите да действат заедно и навреме.

Армиите трябва да се адаптират по-бързо

Третият урок е свързан с развитието на въоръжените сили. Сирски заяви, че във войната едновременно се използват оръжия от различни поколения, докато новите технологии бързо променят характера на бойните действия.

Затова, по думите му, армиите трябва да развиват собствени технологии, да ги внедряват бързо и да променят подготовката на войските според новите условия. Сирски заключи, че предимство получава този, който се учи и адаптира по-бързо.

В публикацията си УНИАН припомня и други оценки на Сирски. Той е заявил, че Силите за отбрана на Украйна са успели да пречупят настъпателния потенциал на руската армия, но перспективата за край на войната зависи не само от устойчивостта на украинското общество, а и от подкрепата на партньорите и съюзниците на Киев.

Сирски също така смята, че към момента няма дронове и роботи, които напълно да заменят обикновените войници.

Източници: unian.net