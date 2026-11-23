Трима души са хоспитализирани след падане на отломки в Киев. В централния Шевченковски район са се запалили два автомобила, а пожар е избухнал и на първия етаж на пететажна жилищна сграда. Повредени са балконите на втория, третия и четвъртия етаж.

От сградата са спасени двама души, а на място е открит още един пострадал. По-късно кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че медиците са откарали в болница общо трима души.

„Из дома спасиха двама души. Също така откриха един пострадал. Медиците му оказват помощ. Спешните служби работят на място“, заяви Виталий Кличко.

Сред ранените има чужд гражданин. Киевската градска военна администрация уточни, че той е гражданин на САЩ. От администрацията заявиха, че на всички пострадали се оказва необходимата медицинска помощ.

Пожар и в Печерския район

По предварителна информация на Киевската градска военна администрация в Печерския район също е възникнало възпламеняване на автомобил вследствие на падане на отломки. На място са изпратени аварийни и медицински екипи.

В социалните мрежи бяха разпространени видеозаписи със стълб дим над площад „Майдан Незалежности“. В публикациите се твърди, че на улица „Крещатик“ е паднал реактивен безпилотен апарат „Геран-5“, но това твърдение не е потвърдено в съобщените от украинските власти данни.

Жертви при предишен удар в Киевска област

Новите поражения в Киев са съобщени ден след удар по град Димер в Киевска област. При него е разрушен цял вход на пететажен жилищен блок.

Ръководителят на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че броят на загиналите при удара е достигнал 11 души. Жена е била спасена изпод развалините 22 часа след нападението.

Източници: unian.net