Юлиан Попов: Защо електроенергията в България отново е толкова скъпа?

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Защо електроенергията в България отново е толкова скъпа?

(Не се хващайте на енергийния популизъм.)

Цените на електроенергията в България отново са изключително високи. Днес средната борсова цена е около 236 евро/MWh, а в пиковите часове надхвърля 340 евро/MWh. Защо се случва това, след като имаме близо 6 GW слънчеви мощности и още толкова батерии?

Проблемът не е само български. Той е регионален. И една от основните причини е сушата.

Днес Дунав при Оряхово достигна рекордно ниско ниво - минус 133 см. Румънската АЕЦ „Черна вода“ все още не работи. В целия Дунавски басейн има около 30 GW водноелектрически мощности, а още близо 11 GW ядрени и топлоелектрически мощности са пряко зависими от дунавските води за охлаждане.

Общо около 40 GW електропроизводствени мощности са в различна степен зависими от хидрологичните условия в Дунавския басейн. Това не означава, че всички са ограничени. Част от тях работят с намалено производство, но точният размер на загубената мощност засега не може да бъде надеждно определен.

В България повече от половината от обичайното производство на АЕЦ „Козлодуй“ в момента липсва. Шести блок е спрян за планов ремонт, а пети работи с ограничения, свързани с ниското ниво на Дунав.

Слънчевото производство също намалява със скъсяването на дните. Но тук стигаме до един сериозен стратегически пропуск.

България, както и редица други страни в региона, години наред задържа развитието на вятърната енергия. А вятърът обикновено е по-силен през студените месеци, когато слънцето произвежда по-малко. Именно това го прави толкова важен за балансирана и по-евтина електроенергийна система.

Допълнителен натиск идва от високите цени на природния газ, свързани с кризата около Ормузкия проток. Газовите централи често определят пределната борсова цена на електроенергията. Затова поскъпването на газа се пренася върху целия регионален пазар, независимо какъв дял от електроенергията се произвежда от газ.

А въглеродните квоти?

Както обясних преди няколко дни, тяхното влияние върху сегашния ценови скок е много по-ограничено, отколкото се внушава. Премахването им няма да върне водата в Дунав, няма да пусне спрелите реактори, няма да увеличи вятъра и няма да понижи международната цена на газа. (Но ще отнеме парите за компенсация на централи и потребители.)

Нещо повече - колкото по-високи са пазарните цени на електроенергията, толкова по-изгодно става за въглищните централи да работят, дори когато плащат за емисиите си.

България не страда от прекалено много възобновяема енергия. Страда от недостатъчно разнообразна, гъвкава и устойчива енергийна система.

Батериите вече ни помагат изключително много, но не могат да произведат липсващата енергия. Нужни са повече вятър, по-добро управление на водите, по-силни регионални връзки и системна подготовка за климатичните рискове.

Сушата не е само воден и земеделски проблем. Тя се превръща в сериозен енергиен и икономически риск за цяла Югоизточна Европа.