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Юлиан Попов: Защо електроенергията в България отново е толкова скъпа?

Юлиан Попов: Защо електроенергията в България отново е толкова скъпа?

13 Октомври, 2026 16:00 943 20

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  • енергетика-
  • българия-
  • аец

Не се хващайте на енергийния популизъм

Юлиан Попов: Защо електроенергията в България отново е толкова скъпа? - 1
Снимка: БГНЕС
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Юлиан Попов Юлиан Попов блогър, бивш министър на околната среда и водите
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Защо електроенергията в България отново е толкова скъпа?

(Не се хващайте на енергийния популизъм.)

Цените на електроенергията в България отново са изключително високи. Днес средната борсова цена е около 236 евро/MWh, а в пиковите часове надхвърля 340 евро/MWh. Защо се случва това, след като имаме близо 6 GW слънчеви мощности и още толкова батерии?

Проблемът не е само български. Той е регионален. И една от основните причини е сушата.

Днес Дунав при Оряхово достигна рекордно ниско ниво - минус 133 см. Румънската АЕЦ „Черна вода“ все още не работи. В целия Дунавски басейн има около 30 GW водноелектрически мощности, а още близо 11 GW ядрени и топлоелектрически мощности са пряко зависими от дунавските води за охлаждане.

Общо около 40 GW електропроизводствени мощности са в различна степен зависими от хидрологичните условия в Дунавския басейн. Това не означава, че всички са ограничени. Част от тях работят с намалено производство, но точният размер на загубената мощност засега не може да бъде надеждно определен.

В България повече от половината от обичайното производство на АЕЦ „Козлодуй“ в момента липсва. Шести блок е спрян за планов ремонт, а пети работи с ограничения, свързани с ниското ниво на Дунав.

Слънчевото производство също намалява със скъсяването на дните. Но тук стигаме до един сериозен стратегически пропуск.

България, както и редица други страни в региона, години наред задържа развитието на вятърната енергия. А вятърът обикновено е по-силен през студените месеци, когато слънцето произвежда по-малко. Именно това го прави толкова важен за балансирана и по-евтина електроенергийна система.

Допълнителен натиск идва от високите цени на природния газ, свързани с кризата около Ормузкия проток. Газовите централи често определят пределната борсова цена на електроенергията. Затова поскъпването на газа се пренася върху целия регионален пазар, независимо какъв дял от електроенергията се произвежда от газ.

А въглеродните квоти?

Както обясних преди няколко дни, тяхното влияние върху сегашния ценови скок е много по-ограничено, отколкото се внушава. Премахването им няма да върне водата в Дунав, няма да пусне спрелите реактори, няма да увеличи вятъра и няма да понижи международната цена на газа. (Но ще отнеме парите за компенсация на централи и потребители.)

Нещо повече - колкото по-високи са пазарните цени на електроенергията, толкова по-изгодно става за въглищните централи да работят, дори когато плащат за емисиите си.

България не страда от прекалено много възобновяема енергия. Страда от недостатъчно разнообразна, гъвкава и устойчива енергийна система.

Батериите вече ни помагат изключително много, но не могат да произведат липсващата енергия. Нужни са повече вятър, по-добро управление на водите, по-силни регионални връзки и системна подготовка за климатичните рискове.

Сушата не е само воден и земеделски проблем. Тя се превръща в сериозен енергиен и икономически риск за цяла Югоизточна Европа.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да не би

    24 1 Отговор
    Защото да помагаме на Украйна ?
    Дизел от рафинерията със сигурност пътува в тази посока.

    16:06 13.10.2026

  • 3 защото пращаме

    22 0 Отговор
    защото пращаме на О к р а ъ н а, а българскиянарод я плащаме ?

    16:06 13.10.2026

  • 4 1234

    20 0 Отговор
    ЕЙ ШОПАР ЛОБИРАШ КАТО МИРЧЕВ ЗА ПЕРКИ В МОРЕТО ЛИ Я СИГИ ЗАВРИ ОТ Z А Д

    16:08 13.10.2026

  • 5 защо факти,фитки ѝутки

    11 0 Отговор
    спират коментаритеза зеления червей иперуката ?от какво се страхует

    16:09 13.10.2026

  • 6 ЯСНО

    12 0 Отговор
    ПАК ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ , СЛЪНЦЕ ,ВЯТЪР И ВОДА.АКО НЕ СА ТЕ ЩЕ БЪДАТ СУБЕКТИВНИ , КАЛИНКИ И КАЛИНЧОВЦИ В ЕНЕРГЕТИКАТА.И ПАК ЩЕ Е СКЪПО

    16:11 13.10.2026

  • 7 Kaлпазанин

    13 0 Отговор
    Ами защото трябва да имат за Дубай Малдивите лебовници метреси и прочее ,важното че в магазина има банани

    16:17 13.10.2026

  • 8 Еко талибан с въглеродни емисии

    17 0 Отговор
    Ниската честота на вибрациите (под 20Hz), които произвеждат вятърните генератори, прогонва дивите животни в района, убива питомните и причинява безплодие при жените.

    А тук лобисти за комисионни са лапнали да усвояват някакви пари от зелената простотия на ЕС - да слагат едни големи вятърни ел. мелници измислени през средновековието!!

    16:18 13.10.2026

  • 9 Милен

    15 0 Отговор
    Ами заоблачи се малко времето и фотоволтаиците си взеха отпуск.

    Коментиран от #10

    16:20 13.10.2026

  • 10 СРЕДНОВЕКОВЕН

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Милен":

    АМИ ДА ПРАВИМ МОЛЕБЕН ЗА СЛЪНЦЕ

    16:29 13.10.2026

  • 11 Ддд

    12 0 Отговор
    Сега започва лобирането за вятърна енергия ли?
    Изсичаха гори и засяваха поляни с фотоволтаици, сега ще лобираме за перки.
    Уж екоактивисти, а правят всичко възможно да унищожават природата.
    Не разбраха че алчността убива.
    А и в крайна сметка се разбира, че въглищните централи, все още са ни жизненоважни. Каквото и да говорят еколози и екоактивисти.

    16:29 13.10.2026

  • 12 Ами

    7 0 Отговор
    щото подаряваме на зеленият шмъркач тока , затова е скъп за нас ...

    16:35 13.10.2026

  • 13 Юлеанчо

    2 0 Отговор
    Вземи една перка па си запуши устата.

    16:41 13.10.2026

  • 14 До въздухарите

    2 0 Отговор
    Вятърът на промяната ще ви издуха заедно с вятърничавите

    16:44 13.10.2026

  • 15 Леле - леле ! 🤔

    5 0 Отговор
    Поредна статия в защита на ВЕИ мафията . А вярното и просто решение е да се изгради Държавна Втора АЕЦ Белене с допълнителна охлаждаща система !!

    16:45 13.10.2026

  • 16 асдф

    4 0 Отговор
    Какво стана с Павец Чаира? Беше повреден за да се строят ветро и соларни паркове,нали така?

    16:48 13.10.2026

  • 17 Една от причините

    3 0 Отговор
    са батериите които работят за печалба, а не да компенсират енергосистемата. Например в момента товарът на България е 4600МВт, а производството 3750МВт. Внасяме ток от Румъния, Сърбия, С. Македония, Гърция и Турция - общо 2240МВт защото батериите зареждат 1500МВт. С други думи работят по-скоро за съседните държави, а не за нас.

    16:52 13.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ПАВЕЦ Чаира

    1 0 Отговор
    зареди нощес и го разреди сутринта когато нямаше нужда - пак за пари. Правят същото като акумулаторните ССЕЕ.

    17:00 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.