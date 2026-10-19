Ще стане ли Франция новото Хаити?

Провокацията на един въпрос
Преди десет години този въпрос щеше да звучи като лоша шега. Днес той се задава все по-често — не от маргинални блогове, а от рейтингови агенции, икономисти и самите френски политици, макар и с други думи. Франция е втората икономика на еврозоната, ядрена сила, постоянен член на Съвета за сигурност. Хаити е държава, в която банди контролират 90% от столицата. Между двете лежи пропаст.
И все пак въпросът не е абсурден. Той не пита дали Франция ще стигне до дъното на Хаити — няма да стигне. Пита нещо по-неудобно: дали Франция не се движи по същата траектория — дълг, който никой не може да спре; политическа система, която не може да произведе управление; улица, която диктува на държавата; и територии, в които държавният монопол върху силата вече е оспорен. Хаити не се срина за един ден. Срина се на етапи, всеки от които изглеждаше преодолим. Именно етапите си струва да сравним.
Хаити: анатомия на един колапс
Хаити не е просто „бедна страна". Хаити е учебникарски пример как държава умира на етапи — и първият етап, по горчива ирония, е написан от самата Франция. През 1825 г. Париж налага на младата република „дълг за независимост" от 150 млн. златни франка — компенсация за бившите робовладелци. Хаити го изплаща повече от век, до средата на XX век, жертвайки училища, пътища и институции в името на кредиторите. Дългът изяжда държавата, преди държавата да се е родила.
Следват етапите, които познаваме от новините: институции, които съществуват на хартия; политическа класа, която не може да излъчи легитимна власт (от убийството на президента Жовенел Моиз през 2021 г. страната няма избран президент); и накрая — вакуум, който улицата запълва. Днес, по оценка на ООН, въоръжени банди контролират около 90% от Порт-о-Пренс и изграждат „паралелни структури на управление" — събират „данъци", решават спорове, контролират търговските пътища. Държавата не беше свалена с преврат. Тя просто се отдръпна — квартал по квартал, функция по функция.
Формулата на хаитянския колапс е проста: непосилен дълг + нелегитимна власт + отстъпена територия = край на държавата. Въпросът е дали Франция не е събрала, в мек вариант, и трите съставки.
Дългът: ахилесовата пета
Цифрите вече не се нуждаят от коментар. Публичният дълг на Франция върви към 116,7% от БВП през 2026 г. — трети в еврозоната след Гърция и Италия, при таван по европейските правила от 60%. Дефицитът за 2026 г. се очаква да стигне 5,4% от БВП вместо планираните 5%. Само лихвите по дълга ще струват 59,3 млрд. евро през 2026 г. — срещу 36,2 млрд. през 2020 г. Това е най-бързо растящото „министерство" във Франция: министерството на кредиторите.
Пазарът вече гласува. За по-малко от година Франция бе понижена от Fitch, Moody's и S&P — последната я свали до A+, наравно с Испания и Португалия, държавите, на които доскоро Париж четеше лекции по фискална дисциплина. Доходността по 10-годишните френски облигации наближи 5% през октомври 2026 г. при средно 3,4% за 2025 г. По сметка на Fitch, само за да спре растежа на дълга, Франция трябва да затегне бюджета с около 3,5% от БВП — политически невъзможна операция при парламент, който сваля всяко правителство, посмяло да реже.
Тук аналогията с Хаити е най-директна. Хаити беше удушено от дълг, наложен отвън. Франция сама си го наложи — половин век бюджети на дефицит, последният балансиран е от 1974 г. Но механиката е същата: когато лихвите изядат способността на държавата да инвестира и да омиротворява обществото с разходи, държавата започва да губи и икономическата, и политическата си опора едновременно. Бившият премиер Франсоа Байру го каза направо, преди да бъде свален: Франция рискува „господство на кредиторите". За Хаити това не беше риск, а биография.
Политическата парализа: държава без управление
Втората съставка от хаитянската формула е власт, която не може да управлява. От хазартния ход на Макрон с предсрочните избори през 2024 г. Франция живее с парламент, разцепен на три непримирими блока, в който никой няма мнозинство. Резултатът: Мишел Барние — свален. Франсоа Байру — свален с 364 на 194 гласа заради бюджет с 44 млрд. евро икономии. Себастиан Льокорню — подаде оставка по-малко от месец след назначението си, най-краткотрайният премиер от 1958 г. насам, след което беше преназначен от същия президент. Пети премиер за по-малко от две години.
Зад въртележката стои по-дълбок проблем: нито един бюджет вече не може да мине нормално. Пенсионната реформа от 2023 г. беше прокарана без гласуване, с конституционния член 49.3. Бюджетът за 2025 г. беше приет чак през февруари, след месеци хаос и свалено правителство. Бюджетът за 2027 г., по думите на Fitch, затъва в „устойчива политическа фрагментация". Бивши съратници като Едуар Филип вече публично призовават Макрон да си тръгне предсрочно. А президентските избори са едва през пролетта на 2027 г. — дотогава страната се управлява на автопилот.
Хаити стигна до точката, в която изборите станаха физически невъзможни. Франция е далеч от това. Но функционалният резултат е сходен в едно: и двете държави не могат да вземат решенията, от които зависи оцеляването им. Хаити — защото няма кой да ги вземе. Франция — защото всеки, който ги вземе, бива свален.
Улицата: хроника на един перманентен бунт
Френската улица винаги е била политически фактор. Новото е, че тя стана перманентен. Жълтите жилетки (2018–2019) извадиха на показ гнева на провинциална Франция. Пенсионните протести от 2023 г. — милиони на улицата месеци наред — завършиха с реформа, наложена без вот, тоест с поражение и на улицата, и на парламентаризма едновременно. Лятото на 2023 г. донесе бунтовете след убийството на тийнейджъра Наел: хиляди опожарени коли, разграбени магазини, щети за милиарди. През септември 2025 г. дойде движението „Да блокираме всичко", последвано от национални стачки на синдикатите срещу поредния бюджет на икономии.
А октомври 2026 г. добави нова глава: ученически протести, започнали като мирни блокади в бедния парижки департамент Сен Сен Дени, ескалираха в безредици, обхванали над 700 гимназии, с около 5000 арестувани — криза на обществения ред, която анализатори вече описват с думите „беззаконие" и „анархия". Когато 15-годишни палят училищата си, а държавата отговаря с хиляди ареста, това не е протест с искания. Това е симптом.
Паралелът с Хаити тук не е в мащаба на насилието — той е несравним. Паралелът е в динамиката: всяко правителство, което се опита да пипне разходите, бива наказано от улицата; всяко отстъпление пред улицата задълбочава дълга; а дългът прави следващите икономии още по-болезнени. Fitch го формулира дипломатично: „търпимостта на обществото към продължителни фискални ограничения може да се окаже ограничена". В превод: Франция е заклещена между кредиторите и улицата. Хаити познава този капан — от него се излиза или с реформа, или с разпад.
Отстъпената територия: където държавата вече не е сама
Третата съставка от хаитянската формула е най-тревожната, защото е най-трудно обратима: територия, в която държавният монопол върху силата е оспорен. Във Франция този дебат има свое име още от 2002 г. — „изгубените територии на републиката". Днес той има и своя столица: Марсилия.
Картината, описана в доклад на каталунските служби за сигурност от 2026 г., звучи като репортаж от Порт-о-Пренс: демонстративно насилие с публични екзекуции и изгорени тела, масово вербуване на непълнолетни, до 20 000 души, въвлечени в наркотърговията само в Марсилия, национален наркопазар за 7 млрд. евро годишно — и юристи, които открито казват, че в някои квартали правовата държава е подчинена на властта на бандите. През ноември 2025 г. бандите убиха 20-годишния Мехди Кесаси — брат на известен активист срещу наркотрафика — чисто послание на сплашване, от тези, които Хаити познава до болка. Процесите срещу DZ Mafia и клана Yoda през 2026 г. показаха организации, разраснали се от марсилските квартали към градове в цяла Франция.
Да сме точни: Франция арестува, съди и затваря тези хора — Хаити не може. Но посоката е позната. Бандите в Порт-о-Пренс също започнаха като квартални групировки, обслужващи наркотрафика, докато държавата отстъпваше „само" няколко квартала. Паралелната власт не се ражда с претенция за държавност. Тя се ражда там, където държавата престане да бъде единственият, който събира пари, раздава правосъдие и наказва. В части от Марсилия, Сен Сен Дени и десетки други зони този монопол вече е предмет на ежедневно предоговаряне.
Двете Франции: неравенството като гориво
Всички изброени кризи имат общ генератор: чувството на милиони французи, че страната вече не работи за тях. Географът Кристоф Гилюи го нарече „периферна Франция" — малките градове и провинцията, откъдето изчезнаха фабриките, гарите, лекарите и перспективата, докато метрополиите трупаха богатство и имена в класациите за качество на живот. Жълтите жилетки излязоха точно оттам. Другият полюс са бетонните предградия като Сен Сен Дени — най-бедният департамент в континентална Франция, откъдето тръгнаха и бунтовете от 2023 г., и ученическите безредици от есента на 2026 г.
Парадоксът е, че по статистика Франция преразпределя повече от почти всяка друга държава: публичните разходи са около 56–57% от БВП — световен връх. И въпреки това чувството за декласация расте. Това е най-отровната комбинация: държава, която харчи максимума, който икономиката ѝ позволява (и отгоре — на дълг), а гражданите ѝ се чувстват изоставени. Няма откъде да се купи още социален мир. Хаити показа какво става, когато огромна част от населението реши, че държавата е проект на малцина: тя престава да я защитава — а после престава и да ѝ се подчинява.
Демографията: държава, в която част от младите не се разпознават
Най-чувствителната, но и най-важната ос на сравнението е демографската. Числата на френската статистика са публични: по данни на INSEE към 2021 г. 10,3% от населението на Франция са имигранти — срещу 6,5% през 1968 г., а второто поколение потомци на имигранти е още около 11–12% — общо над една пета от населението, с трайна концентрация в младите възрасти: 54% от потомците на имигранти са под 30 години, а при най-младите второ поколение преобладава африканският произход. Разпределението е и географско: 32% от населението на Сен Сен Дени са имигранти при 10% средно за страната. Успоредно с това коренното население застарява, а раждаемостта пада. Това не е конспирация, а аритметика: възрастна Франция, израснала с култ към държавата, пенсиите и „републиканския пакт", и млада Франция, значителна част от която е израснала в кварталите, където същата тази държава присъства главно като полиция.
Проблемът не е в произхода, а в принадлежността. Опасната за една държава ситуация не е „много имигранти", а „много граждани, които не смятат държавата за своя". И тук фактите от предишните секции се подреждат в картина: бунтовете от 2023 г. и ученическите безредици от 2026 г. тръгват от едни и същи квартали; вербуваните от наркобандите непълнолетни идват от същите квартали; а част от френската десница нарича процеса „подмяна на населението" — теза, която официалната статистика нито потвърждава като замисъл, нито може да скрие като композиционна промяна. Социологът Жером Фурке описа резултата с по-точната дума: „архипелагизация" — Франция вече не е една нация с общ разказ, а архипелаг от общности, които живеят една до друга, без да живеят заедно.
Именно тук хаитянският паралел е най-дълбок и най-неудобен. Колониален Сен Доменг — най-богатата колония на света — беше общество, в което мнозинството от населението бяха роби: хора, за които държавата не беше тяхна, защото беше построена буквално срещу тях. Когато те престанаха да ѝ се подчиняват, най-печелившата икономика на епохата изчезна за едно десетилетие. Поуката не е расова, а институционална: никоя държава не преживява дълго положение, в което голяма и растяща част от младото ѝ население няма дял в нея — нито собственост, нито перспектива, нито лоялност. Честността изисква и уговорката: същата статистика на INSEE показва мощна противоположна сила — 66% от второто поколение живеят в двойка с партньор без миграционен произход, а девет от десет внуци на имигранти имат само един-двама имигрантски прародители. Смесването работи. Въпросът, който ще реши съдбата на Франция, е кое ще изпревари: интеграцията чрез брак, работа и собственост — или отчуждението чрез гето, безработица и наркоикономика.
Къде аналогията се чупи
Честността изисква да кажем и обратното, защото то е огромно. БВП на глава от населението във Франция е от порядъка на 40 000+ евро; в Хаити — под 2000 долара (приблизителни стойности). Франция има ядрено оръжие, армия, работеща полиция, съдилища, които съдят дори собствените си президенти, свободна преса и избори, чиито резултати никой не оспорва. Хаити няма нито едно от изброените. Франция е в еврозоната: зад облигациите ѝ стои ЕЦБ, която през 2012 г. доказа, че е готова да направи „каквото е необходимо". Дори рейтинговите агенции, които я понижават, признават, че Франция запазва „изключителна гъвкавост на финансирането" — пазарите все още се редят да ѝ дават назаем, макар и по-скъпо. Както обобщава икономистът Антони Морле-Лавидали: Франция никога няма да фалира, но може да преживее криза.
Има и структурна разлика: Хаити беше разрушено отвън — от колониалния дълг, окупации и интервенции. Франция се разрушава сама, което е по-унизително, но и по-лечимо: това, което сам си причиняваш, можеш сам и да спреш. Така че не — Франция няма да стане Хаити. Нито утре, нито след десетилетие. Въпросът от заглавието, взет буквално, има отговор „не".
Равносметка: не Хаити, а хаитизация
Но взет като метафора, въпросът има друг, по-неприятен отговор. Хаити не е дестинация — Хаити е процес. Процес, при който дългът изяжда държавата, политиката престава да произвежда решения, улицата става постоянен съуправляващ, а територията се предава на парче. По всяка от тези четири оси Франция днес се движи в хаитянската посока — бавно, от висока база, с огромни резерви, но в същата посока. И четирите процеса се подхранват взаимно: парализата пречи на бюджета, бюджетът разгневява улицата, улицата сваля правителства, а слабата държава отстъпва територия.
Историята обича иронията: държавата, която през 1825 г. осъди Хаити на дългово робство и институционална смърт, двеста години по-късно сама се оглежда в това огледало. Изходът е известен и скучен: бюджет, който минава през парламента; растеж, който изпреварва лихвите; и държава, която си върне монопола там, където го е изпуснала. Нищо от това не е невъзможно — Франция е излизала от по-дълбоки ями. Но прозорецът не е безкраен. Защото урокът на Хаити не е, че държавите се сриват. Урокът е, че дълго време изглежда, че няма да се срутят — до деня, в който вече са се срутили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Верният въпрос е - Ще стане ли Германия като Хайти...?!
08:46 19.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ХалаПенйо
Казано е: безплатен обяд няма.
08:48 19.10.2026
5 Тя вече е
08:49 19.10.2026
6 Милена
Искаха да убият Русия, а се самоубиха.. и ние ще си понесем последствията, пак.
08:50 19.10.2026
7 Жълтата жилетка Соваж бейби
Коментиран от #15
08:51 19.10.2026
8 Макрон
08:54 19.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Вуду
08:59 19.10.2026
11 Боруна Лом
09:00 19.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 име
09:09 19.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Европровал
09:16 19.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 жик так
Това е положението и в останалите големи Европейски държави . В Германия ,Англия , Италия , Испания ...
09:23 19.10.2026