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Решението на Общинската избирателна комисия – Варна за предсрочното прекратяване на мандата на Благомир Коцев ще бъде отменено, заяви кметът на Благоевград и член на ръководството на „Продължаваме промяната“ Методи Байкушев.

„Абсолютно сигурен съм, че това решение ще бъде отменено, защото тезата, че не си ходил на работа, докато си арестуван, е абсурдна“, каза Байкушев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

По думите му Коцев е бил с мярка „задържане под стража“ и не е можел физически да изпълнява кметските си задължения. Байкушев посочи, че съдът е можел да наложи и мярка за отстраняване от длъжност, ако прокуратурата беше поискала това, но такава мярка не е била постановена.

Съдът спря предварителното изпълнение

ОИК – Варна прекрати предсрочно пълномощията на Коцев на 23 ноември. Решението беше прието с 20 гласа „за“ и 6 „против“, като спорът е свързан с ползваните отпуски и отсъствието му от общината през периода, в който беше в ареста през 2025 г.

Коцев обжалва решението пред Административния съд във Варна. След отстраняване на нередностите в жалбата съдът спря предварителното изпълнение на акта на ОИК. Това означава, че решението за прекратяване на мандата му няма да бъде изпълнено, докато не приключи съдебният спор с влязъл в сила акт. Заседанието по същество е насрочено за 30 ноември.

„Това е загуба за варненци“

Байкушев заяви, че зад действията във Варна вижда общински политически групи, които са приели Коцев като неудобен кмет и очакват възможност за следващ управленски ход. Той призова гражданите да обърнат внимание на състава на общинския съвет при следващите местни избори.

„Ефектът от всичко случващо се е само един – загуба за варненци. Невъзможността един кмет да изпълнява дейността, за която е избран, е загуба за всеки град“, каза кметът на Благоевград.

Той коментира и политическите планове за местния вот. Според Байкушев „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ могат да получат по-сериозна подкрепа, ако се явят поотделно, тъй като имат различни структури и профили на избирателите в отделните общини.

Методи Байкушев потвърди, че ще се кандидатира за втори мандат в Благоевград. По думите му броят на наетите лица в общината се увеличава след 2020 г., а през 2025 г. е достигнал нивото от 2014 г., преди затварянето на цигарената фабрика.

Източници: bntnews.bg, dnes.bg, btvnovinite.bg