Радан Кънев обвини Радев и Костадинов в политическа сделка

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Лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви, че между Румен Радев и Костадин Костадинов има политическа договорка, която според него е станала видима след първия тур на президентските избори. Кънев направи коментара си във Facebook.

„Липсва изненада. Договорката между Румен Радев и Костадин Костадинов стана ясна още вчера сутринта“, заяви Кънев. Той допусна, че договорката може да е постигната още преди първия тур.

Според лидера на ДСБ предполагаемият съюз е сигнал към гражданите, които подкрепят силна, демократична и европейска България. Кънев заяви, че правителството и Илияна Йотова свалят „проевропейската“ маска, а Костадин Костадинов – опозиционната и „антикорупционна“ маска.

Кънев предупреди, че подобно сближаване може да задълбочи изолацията на страната и да увеличи рисковете за сигурността. Той свърза политическата ситуация и с опасност от икономически и бюджетни „посткомунистически експерименти“.

Каква е позицията на „Възраждане“

Изказването на Кънев последва позицията на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов за балотажа. Той заяви, че партията няма да даде непоискана подкрепа на Андрей Гюров.

„Ние непоискана подкрепа за балотажа няма да дадем. Към настоящия момент такава не е пожелана“, заяви Костадинов.

По думите му симпатизантите на „Възраждане“ са разделени на три групи – едни няма да гласуват, други ще изберат „не подкрепям никого“, а трети ще подкрепят Илияна Йотова. Костадинов каза още, че нито един от симпатизантите на партията няма да даде гласа си за Гюров.

Балотажът е на 1 ноември

На първия тур двойката Илияна Йотова–Кирил Вълчев получи 34,76% от гласовете, а Андрей Гюров–Георги Кандев – 31,95%, показват данните при 100% обработени протоколи. Костадин Костадинов и Петър Волгин останаха на трето място с 12,61%.

Йотова и Гюров ще се изправят един срещу друг на балотажа на 1 ноември. Кънев заяви, че избирателите на „Възраждане“ са свободни граждани и че изборът им не може да бъде определен еднозначно от политически договорки между лидерите.

Източници: news.bg