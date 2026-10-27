Радан Кънев обвини Радев и Костадинов в политическа сделка

Лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви, че между Румен Радев и Костадин Костадинов има политическа договорка, която според него е станала видима след първия тур на президентските избори. Кънев направи коментара си във Facebook.
„Липсва изненада. Договорката между Румен Радев и Костадин Костадинов стана ясна още вчера сутринта“, заяви Кънев. Той допусна, че договорката може да е постигната още преди първия тур.
Според лидера на ДСБ предполагаемият съюз е сигнал към гражданите, които подкрепят силна, демократична и европейска България. Кънев заяви, че правителството и Илияна Йотова свалят „проевропейската“ маска, а Костадин Костадинов – опозиционната и „антикорупционна“ маска.
Кънев предупреди, че подобно сближаване може да задълбочи изолацията на страната и да увеличи рисковете за сигурността. Той свърза политическата ситуация и с опасност от икономически и бюджетни „посткомунистически експерименти“.
Каква е позицията на „Възраждане“
Изказването на Кънев последва позицията на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов за балотажа. Той заяви, че партията няма да даде непоискана подкрепа на Андрей Гюров.„Ние непоискана подкрепа за балотажа няма да дадем. Към настоящия момент такава не е пожелана“, заяви Костадинов.
По думите му симпатизантите на „Възраждане“ са разделени на три групи – едни няма да гласуват, други ще изберат „не подкрепям никого“, а трети ще подкрепят Илияна Йотова. Костадинов каза още, че нито един от симпатизантите на партията няма да даде гласа си за Гюров.
Балотажът е на 1 ноември
На първия тур двойката Илияна Йотова–Кирил Вълчев получи 34,76% от гласовете, а Андрей Гюров–Георги Кандев – 31,95%, показват данните при 100% обработени протоколи. Костадин Костадинов и Петър Волгин останаха на трето място с 12,61%.
Йотова и Гюров ще се изправят един срещу друг на балотажа на 1 ноември. Кънев заяви, че избирателите на „Възраждане“ са свободни граждани и че изборът им не може да бъде определен еднозначно от политически договорки между лидерите.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Анонимен
17:52 27.10.2026
3 хехе
Коментиран от #13
17:53 27.10.2026
4 Жоро
Брутално ниска избирателна активност - близо 80% не гласуваха!
Коментиран от #9
17:53 27.10.2026
5 Бай Ху
17:55 27.10.2026
6 избирател
17:55 27.10.2026
7 Ами
че избиратели на ГЕРБ са гласували за Гюров.
Социологическите агенции пък го потвърдиха на следващият ден.
Няма изненада. Сглобката си съществува.
Коментиран от #16
17:56 27.10.2026
8 Наско
Коментиран от #12
17:58 27.10.2026
9 избирател
До коментар #4 от "Жоро":Това е желанието на партийните лидери, понеже могат да разчитат само на твърдите ядра на зависимите от тях. Останалите не са управляеми.
17:59 27.10.2026
10 Въ3рожденец
18:00 27.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 някога
До коментар #8 от "Наско":уж "референдум" за република срещу монархия 1946г.
18:01 27.10.2026
13 Анонимен
До коментар #3 от "хехе":РАДЕВИТЕ МАЛОУМНИЦИ АЙДЕ СПРЕТЕ ДА ОБИЖДАТЕ Я ВИЖТЕ ВИЕ ЩО ЗА СТОКА СТЕ
18:06 27.10.2026
14 Офффф,
18:07 27.10.2026
15 Фейк - либераст
18:08 27.10.2026
16 Анонимен
До коментар #7 от "Ами":АМА РАДЕВ ЧЕРЕПИ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ ДЪРТИ БКП ДРУГАРИ Е СГЛОБАТА 7 И ТЕЗИ НЕ ГИ ИСКАМ АЗ СЪМ ДЕМОКРАТ И КАКВО КАТО Я ИМА ТИ ЛИ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯШ КОЙ КАК НАКЪДЕ ААА ЧАКАЙ ЧЕРВЕНИЯТ МЕСИЯ СЕ Е САМОЗАБРАВИЛ ХАХАХАХА ОСТАВКА СИ МЕСИЯТАААА С АЛА БАЛАТА ЗАГРАБИ ДЪРЖАВАТА НИ
18:09 27.10.2026
17 Запознат
18:10 27.10.2026
18 Точен
Коментиран от #20, #22
18:10 27.10.2026
19 горски
18:13 27.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Възраждане
18:17 27.10.2026
22 Варна
До коментар #18 от "Точен":Човече. много си наивен. Нищо от това не е копейкин. Няма докторска степен по история, а по етнография. Той НЕ Е историк ! Няма спечелен конкурс, а бе назначен от герберите със съдействието на Красен Кралев. Партията е създадена от Красен Кралев и Врабевски - видни гербери, в нарушение на всички правила. Костя е един изпечен мошеник, зависим от ГЕРБ.
18:20 27.10.2026
23 СЛОНА
18:31 27.10.2026
24 хмм
18:40 27.10.2026
25 нннн
18:47 27.10.2026