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Радан Кънев обвини Радев и Костадинов в политическа сделка
  Тема: Избори

Радан Кънев обвини Радев и Костадинов в политическа сделка

27 Октомври, 2026 17:49 823 25

  • радан кънев-
  • румен радев-
  • костадин костадинов-
  • президентски избори-
  • балотаж

Лидерът на ДСБ определи предполагаемия съюз като опасен за европейската ориентация и сигурността на България. Костадинов заяви, че „Възраждане“ няма да подкрепи Андрей Гюров

Радан Кънев обвини Радев и Костадинов в политическа сделка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви, че между Румен Радев и Костадин Костадинов има политическа договорка, която според него е станала видима след първия тур на президентските избори. Кънев направи коментара си във Facebook.

„Липсва изненада. Договорката между Румен Радев и Костадин Костадинов стана ясна още вчера сутринта“, заяви Кънев. Той допусна, че договорката може да е постигната още преди първия тур.

Според лидера на ДСБ предполагаемият съюз е сигнал към гражданите, които подкрепят силна, демократична и европейска България. Кънев заяви, че правителството и Илияна Йотова свалят „проевропейската“ маска, а Костадин Костадинов – опозиционната и „антикорупционна“ маска.

Кънев предупреди, че подобно сближаване може да задълбочи изолацията на страната и да увеличи рисковете за сигурността. Той свърза политическата ситуация и с опасност от икономически и бюджетни „посткомунистически експерименти“.

Каква е позицията на „Възраждане“

Изказването на Кънев последва позицията на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов за балотажа. Той заяви, че партията няма да даде непоискана подкрепа на Андрей Гюров.

„Ние непоискана подкрепа за балотажа няма да дадем. Към настоящия момент такава не е пожелана“, заяви Костадинов.

По думите му симпатизантите на „Възраждане“ са разделени на три групи – едни няма да гласуват, други ще изберат „не подкрепям никого“, а трети ще подкрепят Илияна Йотова. Костадинов каза още, че нито един от симпатизантите на партията няма да даде гласа си за Гюров.

Балотажът е на 1 ноември

На първия тур двойката Илияна Йотова–Кирил Вълчев получи 34,76% от гласовете, а Андрей Гюров–Георги Кандев – 31,95%, показват данните при 100% обработени протоколи. Костадин Костадинов и Петър Волгин останаха на трето място с 12,61%.

Йотова и Гюров ще се изправят един срещу друг на балотажа на 1 ноември. Кънев заяви, че избирателите на „Възраждане“ са свободни граждани и че изборът им не може да бъде определен еднозначно от политически договорки между лидерите.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    5 18 Отговор
    Че нали са от едно руско кккккк тия изобщо не ги интересува държавата ни а само да грабят цял живот и успяват пък и са недосегаеми

    17:52 27.10.2026

  • 3 хехе

    28 4 Отговор
    Що бе жъLтопаvетниците не търсят ли сделка с тиквата и прасето.

    Коментиран от #13

    17:53 27.10.2026

  • 4 Жоро

    21 2 Отговор
    МЕСТО КАНДИДАТИТЕ ДА ОБЕДИНЯТ НАЦИЯТА, НАЦИЯТА СЕ ОБЕДИНИ СРЕЩУ КАНДИДАТИТЕ !
    Брутално ниска избирателна активност - близо 80% не гласуваха!

    Коментиран от #9

    17:53 27.10.2026

  • 5 Бай Ху

    20 3 Отговор
    Сделка има между Руди Гело и Гюрчо!

    17:55 27.10.2026

  • 6 избирател

    12 2 Отговор
    Чухме интелигентната препоръка на Костадинов за свободен избор от свободни избиратели, че избирателите на партията му са разпределени в три различни групи: да си останат в къщи, да гласуват за никого и да гласуват за Йотова. Всеки сам си преценя в коя група да се постави.

    17:55 27.10.2026

  • 7 Ами

    21 3 Отговор
    Вечерта след изборите вашите хора сами се похвалиха
    че избиратели на ГЕРБ са гласували за Гюров.
    Социологическите агенции пък го потвърдиха на следващият ден.
    Няма изненада. Сглобката си съществува.

    Коментиран от #16

    17:56 27.10.2026

  • 8 Наско

    20 2 Отговор
    Демократът Радан Кънев да каже, кога е имало референдум, за да избираме-. Не спря да ръси шаблони. Добре се е накълвал с познати фрази.

    Коментиран от #12

    17:58 27.10.2026

  • 9 избирател

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Жоро":

    Това е желанието на партийните лидери, понеже могат да разчитат само на твърдите ядра на зависимите от тях. Останалите не са управляеми.

    17:59 27.10.2026

  • 10 Въ3рожденец

    16 8 Отговор
    Радан е едно недоразумение в политиката.Костадинов е умен и образован мъж.

    18:00 27.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 някога

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Наско":

    уж "референдум" за република срещу монархия 1946г.

    18:01 27.10.2026

  • 13 Анонимен

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    РАДЕВИТЕ МАЛОУМНИЦИ АЙДЕ СПРЕТЕ ДА ОБИЖДАТЕ Я ВИЖТЕ ВИЕ ЩО ЗА СТОКА СТЕ

    18:06 27.10.2026

  • 14 Офффф,

    10 6 Отговор
    Рада Дълбоката пак ръси мозАци🤐

    18:07 27.10.2026

  • 15 Фейк - либераст

    4 2 Отговор
    Събота - разсъждение. Неделя - пасуване. Понеделник - съжаление!

    18:08 27.10.2026

  • 16 Анонимен

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "Ами":

    АМА РАДЕВ ЧЕРЕПИ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ ДЪРТИ БКП ДРУГАРИ Е СГЛОБАТА 7 И ТЕЗИ НЕ ГИ ИСКАМ АЗ СЪМ ДЕМОКРАТ И КАКВО КАТО Я ИМА ТИ ЛИ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯШ КОЙ КАК НАКЪДЕ ААА ЧАКАЙ ЧЕРВЕНИЯТ МЕСИЯ СЕ Е САМОЗАБРАВИЛ ХАХАХАХА ОСТАВКА СИ МЕСИЯТАААА С АЛА БАЛАТА ЗАГРАБИ ДЪРЖАВАТА НИ

    18:09 27.10.2026

  • 17 Запознат

    1 4 Отговор
    Радане, половината гласове на копейкин са от ГЕРБ. Вчера бях на една маса с гербери и така са им спуснали от горе - на първи тур подкрепят копейкин, за да ви натриели носовете.

    18:10 27.10.2026

  • 18 Точен

    11 4 Отговор
    Радане, Радане, .... който те хване. На малкия пръст на Костадинов не можеш да се мериш. Не само заради докторската му степен по история, не само заради спечеления конкурс за директор на Историческия музей в Добрич, не само че на практика без пари, без телевизия, дори напротив, МВР искаше да закрие партията му, успя да направи ВЪЗРАЖДАНЕ парламентарна партия и дори трета сила в България. Ти напусна своята партия заради некадърност, че не те търпяха вече там. И още нещо, Костадинов доказа, че е най-добрият познавач на средновековната и нова история на Добруджа, а и именно историческите му познания го ориентират в българската и световната геополитика. В която, Радане, си като пате в калчища...

    Коментиран от #20, #22

    18:10 27.10.2026

  • 19 горски

    7 0 Отговор
    Призивите на ръководителите на партиите да подкрепят един или друг кандидат е световна нормална практика ....Кънев обаче е учуден-що бе ,като си политик от 20г ,не знаеш ли че е така.Или ако Боъко или Пеевски излязат в ефир и призоват членове и симпатизантите си да гласуват за юнак Гюро,то това ще богоугодно и справедливо дело....Либерали,сър.....

    18:13 27.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Възраждане

    1 1 Отговор
    Ако е за сближаване с майка Русия и по-добро бъдеще за нашата мила родна татковина - България, защо не?

    18:17 27.10.2026

  • 22 Варна

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Точен":

    Човече. много си наивен. Нищо от това не е копейкин. Няма докторска степен по история, а по етнография. Той НЕ Е историк ! Няма спечелен конкурс, а бе назначен от герберите със съдействието на Красен Кралев. Партията е създадена от Красен Кралев и Врабевски - видни гербери, в нарушение на всички правила. Костя е един изпечен мошеник, зависим от ГЕРБ.

    18:20 27.10.2026

  • 23 СЛОНА

    2 0 Отговор
    ТОЯ РЕВЕ ,ЧЕ НЕ Е ЯЗДЕН ОТ ТЯХ...

    18:31 27.10.2026

  • 24 хмм

    0 0 Отговор
    По-скоро вие сте се надявали на сделка, защото не виждам причина "Възраждане" да подкрея Гюров на балотажа.

    18:40 27.10.2026

  • 25 нннн

    0 0 Отговор
    Че кой нормален българин ще гласува за Гюро Украински?

    18:47 27.10.2026