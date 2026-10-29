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Георги Вулджев: Правителството ударно внася евтин труд от Третия свят за сметка на заплатите

Георги Вулджев: Правителството ударно внася евтин труд от Третия свят за сметка на заплатите

29 Октомври, 2026 10:01 1 041 23

  • георги вулджев-
  • евтин труд-
  • внос-
  • третия свят-
  • заплаха-
  • ислямизъм

Освен това, лично съм търсил неведнъж, и не съм открил нито една държава в ЕС с толкова кратък срок за одобрение на работници от трети страни. Нито една

Георги Вулджев: Правителството ударно внася евтин труд от Третия свят за сметка на заплатите - 1
Снимка: БНР
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Георги Вулджев Георги Вулджев финансов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новото правителство явно е решило да настъпи мотиката.

Днес Министерският съвет прие промени, с които срокът за регистрация на завръщащи се сезонни работници от държави извън ЕС се съкращава от 10 на едва 3 работни дни.

Въпреки нееднократните ни предупреждения и официално входирано подробно становище срещу тoва безумие, предложено първоначално от служебния кабинет на Гюров.

Решението се представя като привеждане на България в съответствие с европейското право, но това е напълно подвеждащо.

Да, Европейската директива изисква улеснен режим за сезонни работници, които веднъж вече са получили разрешение. Не, никъде не изисква срокът да бъде толкова безумно кратък. Това е собствен политически избор на българското правителство.

На 27 май в становището ни от ЕКИП (линк в коментарите) предупредихме Министерство на труда и социалната политика, че подобен срок е нереалистичен и рискува да превърне проверката на работодателите, договорите и условията на труд в чиста формалност.

Посочихме и нещо много очевидно - удвояването на издадените разрешителни само за една година сочи (по данни на АЗ) въобще не навежда на мисълта, че има "твърде бавна" процедура".

Освен това, лично съм търсил неведнъж, и не съм открил нито една държава в ЕС с толкова кратък срок за одобрение на работници от трети страни. Нито една.

Приетите промени включват и "децентрализация" на проверките към регионалните бюра по труда, както и промяна на състава на Националния съвет за трудова миграция и трудова мобилност от който отпада изискването за участие на лица с висок държавен ранг.

По отношение на регионалните бюра по труда въобще не е ясно дали имат необходимия капацитет, за да се справят с новото натоварване. А Националният съвет е основният междуинституционален и консултативен орган към МТСП по въпросите на трудовата миграция.

Това значи, че имаме абдикация от политическа отговорност.

Режимът за внос на работна ръка у нас и досега е разграден двор, който вече се превръща в кочина. Фирмите за "внос на работна ръка" никнат като гъби защото няма никакъв контрол, никакъв лицензионен режим, а след изтичане на разрешителните няма никаква проактивна проверка от страна на държавата какво се случва с внесените работници.

Още по-притеснително е, че държавата ускорява процедурите, докато продължава да не публикува елементарна информация за резултатите от досегашната политика. Във връзка с тези промени МТСП и правителството така и не представиха сериозна оценка на потенциалното въздействие, особено що се касаят дългосрочните ефекти върху заплатите, производителността и икономическото развитие.

Правителството насляпо угажда на лобистките интереси на бизнеси, които вместо да търсят как да вдигнат качеството на своите продукти и услуги и да спомогнат икономиката на България, надуват печалбите си в неин дългосрочен ущърб.

За това ли беше избрана "Прогресивна България" със самостоятелно мнозинство? За да продължи катастрофалните политики на предшествениците си в Министерски съвет?

Дълбоко разочароващо.

В обществото вече се надига много силно недоволство относно главоломно ескалиращият безконтролен и непрозрачен внос на евтин труд от трети страни. Ще става още по-силно.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оставка!!!

    27 4 Отговор
    Това не е ли равно на национално предателство ?

    Коментиран от #13

    10:05 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мили ционер

    22 2 Отговор
    Нас не ни пипат, ние сме царе с големи заплати и пенции

    10:07 29.10.2026

  • 4 Бизнесмен

    10 9 Отговор
    Пробвай да намериш кадърни работници , на пазарни заплати (не на минималната , а примерно МРЗ х2 ,х2,5) , и ще разбереш защо. Тя България не е София да кибичат по офисите всички. 30% и повече ор работната сила стават само за овчари ама некъде къде овцете са заградени че ще ги изгубят иначе. Другите могат да копат , ма то не останаха градини вече. Надежда тука всяка оставете

    10:09 29.10.2026

  • 5 Пепа ямата

    17 2 Отговор
    Мирният протест срещу олигархията е като да хвърлиш монета в кладенец и да искаш да ти върне ресто. Или да говориш на стена, която не чува, защото е само тухли, подредени от тези, които имат. Когато коремът остане празен и знанието бъде отнето, човекът престава да подава молби, взима чука и стената пада – не защото е чула, а защото чукът е по-силен от тухлите. Политиците не дават решение, а само нов балон, надут с гняв, но кух отвътре. Когато се пукне, след него остават пак същата стена и същите тухли. Политиката е тумор, който произвежда олигарси, и трябва да бъде изрязана и заменена от науката. А планетата всеки ден крещи, че докато се борим със стените си, ние не рушим само себе си, а рушим и единствения дом, който имаме.

    10:12 29.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Киро Нашенски

    11 7 Отговор
    Фирмите които набират такива работници и ги предлагат в България са приближени на ГЕРБ и ДПС!

    10:16 29.10.2026

  • 8 бедна ви е представата

    19 0 Отговор
    Говориш съм с тез работници от трети страни , имат по най малко пет г деца и няколко съпруги дет ако ги дръпнат тука хептен неможе си намерим работа.

    10:17 29.10.2026

  • 9 трйхфг

    20 0 Отговор
    Затова ли не дигат минималната заплата ?

    10:22 29.10.2026

  • 10 не съм маймуна

    16 2 Отговор
    Така правителството и особено Румен Радев "бори олигархията"!

    10:25 29.10.2026

  • 11 Специалист

    8 3 Отговор
    Този специалист откъде се пръкна.В България има достатъчно работници но малко са които искат да работят на минимална.Вноса няма да оправи нещата.Това са временни работници без опит и квалификация.Като при футбола колкото и да купуваш футболисти без собствена школа не става.Пример Хари Кейн

    Коментиран от #16

    10:26 29.10.2026

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 9 Отговор
    КАКЪВ ФИНАНСОВ "ЕКСПЕРТ" Е ТОЗИ ВУЛЖЕВ ? ? ? ........................... СИГУРНО КАТО "ПРОФИТО" - ГУМЕН РЕЧЕВ ........................ КОЙТО НИ "ДОКАРА" ДО 3000 лв ЗА 1$ ........................ ЯВНО Е "ГОЛЕМА" РАБОТА ......................... ФАКТ !

    10:32 29.10.2026

  • 13 тц тц

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Оставка!!!":

    Не, равно е на пазарна икономика! Нали за това скачаше по площадите и викаше "кой не скача е червен"...за това и за банани:)
    Не може да ви се угоди на вас петроханците и това си е! Вечно сте в цикъл:)

    Коментиран от #20

    10:40 29.10.2026

  • 14 Комм

    6 1 Отговор
    В ерата на ИИ и роботите, да си внасят култур трегери от извън Европа си е руска рулетка.....и сам виждаш как спорт бизнесмена го гръмнаха в София.....

    10:42 29.10.2026

  • 15 12...34

    6 1 Отговор
    Той за това свали заплатите и пенсиите.

    10:50 29.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Голям зор

    6 1 Отговор
    Еиии Каун не желаем никакви от трети страни,пакистанци,авганци и тема подобни нали виждате какво правят изнасилват,трошат и какво ли не.Те не мислят

    10:56 29.10.2026

  • 18 само питам

    2 0 Отговор
    правителството на радев не копира ли преди време думите и деиствията на меркел заповядаите мигранти в германия и сега се чудят как да се справят с това

    11:02 29.10.2026

  • 19 Мемфис

    0 1 Отговор
    Очаквайте рязко увеличение на палежи, убийства и конспирации на изпратени / не без удобрението на Румен ЖивкоФ/ руски терористи и конспиратори от подвластните на пууутя губернии!

    11:05 29.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Само така!

    2 0 Отговор
    Интернационализъм,брато! С него ни пълната главите 80 години! Чии са хотелите по морето,строителните фирми,предприятията? И ето-интернационализъм в действие!

    11:12 29.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 1111

    0 0 Отговор
    Никое правителство няма да оцелее с такива мерки!

    11:24 29.10.2026