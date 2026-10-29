Георги Вулджев: Правителството ударно внася евтин труд от Третия свят за сметка на заплатите

Новото правителство явно е решило да настъпи мотиката.
Днес Министерският съвет прие промени, с които срокът за регистрация на завръщащи се сезонни работници от държави извън ЕС се съкращава от 10 на едва 3 работни дни.
Въпреки нееднократните ни предупреждения и официално входирано подробно становище срещу тoва безумие, предложено първоначално от служебния кабинет на Гюров.
Решението се представя като привеждане на България в съответствие с европейското право, но това е напълно подвеждащо.
Да, Европейската директива изисква улеснен режим за сезонни работници, които веднъж вече са получили разрешение. Не, никъде не изисква срокът да бъде толкова безумно кратък. Това е собствен политически избор на българското правителство.
На 27 май в становището ни от ЕКИП (линк в коментарите) предупредихме Министерство на труда и социалната политика, че подобен срок е нереалистичен и рискува да превърне проверката на работодателите, договорите и условията на труд в чиста формалност.
Посочихме и нещо много очевидно - удвояването на издадените разрешителни само за една година сочи (по данни на АЗ) въобще не навежда на мисълта, че има "твърде бавна" процедура".
Освен това, лично съм търсил неведнъж, и не съм открил нито една държава в ЕС с толкова кратък срок за одобрение на работници от трети страни. Нито една.
Приетите промени включват и "децентрализация" на проверките към регионалните бюра по труда, както и промяна на състава на Националния съвет за трудова миграция и трудова мобилност от който отпада изискването за участие на лица с висок държавен ранг.
По отношение на регионалните бюра по труда въобще не е ясно дали имат необходимия капацитет, за да се справят с новото натоварване. А Националният съвет е основният междуинституционален и консултативен орган към МТСП по въпросите на трудовата миграция.
Това значи, че имаме абдикация от политическа отговорност.
Режимът за внос на работна ръка у нас и досега е разграден двор, който вече се превръща в кочина. Фирмите за "внос на работна ръка" никнат като гъби защото няма никакъв контрол, никакъв лицензионен режим, а след изтичане на разрешителните няма никаква проактивна проверка от страна на държавата какво се случва с внесените работници.
Още по-притеснително е, че държавата ускорява процедурите, докато продължава да не публикува елементарна информация за резултатите от досегашната политика. Във връзка с тези промени МТСП и правителството така и не представиха сериозна оценка на потенциалното въздействие, особено що се касаят дългосрочните ефекти върху заплатите, производителността и икономическото развитие.
Правителството насляпо угажда на лобистките интереси на бизнеси, които вместо да търсят как да вдигнат качеството на своите продукти и услуги и да спомогнат икономиката на България, надуват печалбите си в неин дългосрочен ущърб.
За това ли беше избрана "Прогресивна България" със самостоятелно мнозинство? За да продължи катастрофалните политики на предшествениците си в Министерски съвет?
Дълбоко разочароващо.
В обществото вече се надига много силно недоволство относно главоломно ескалиращият безконтролен и непрозрачен внос на евтин труд от трети страни. Ще става още по-силно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оставка!!!
Коментиран от #13
10:05 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мили ционер
10:07 29.10.2026
4 Бизнесмен
10:09 29.10.2026
5 Пепа ямата
10:12 29.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Киро Нашенски
10:16 29.10.2026
8 бедна ви е представата
10:17 29.10.2026
9 трйхфг
10:22 29.10.2026
10 не съм маймуна
10:25 29.10.2026
11 Специалист
Коментиран от #16
10:26 29.10.2026
12 ЕДГАР КЕЙСИ
10:32 29.10.2026
13 тц тц
До коментар #1 от "Оставка!!!":Не, равно е на пазарна икономика! Нали за това скачаше по площадите и викаше "кой не скача е червен"...за това и за банани:)
Не може да ви се угоди на вас петроханците и това си е! Вечно сте в цикъл:)
Коментиран от #20
10:40 29.10.2026
14 Комм
10:42 29.10.2026
15 12...34
10:50 29.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Голям зор
10:56 29.10.2026
18 само питам
11:02 29.10.2026
19 Мемфис
11:05 29.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Само така!
11:12 29.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 1111
11:24 29.10.2026