Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обяви, че ще заведе дело за клевета срещу журналистите Явор Дачков и Мартин Карбовски. Повод са твърдения в техен подкаст, че той финансира „тролски ферми“, включително с пари на българските и европейските данъкоплатци.

„Нямам и не финансирам тролски ферми. Нито с лични пари, нито с пари на данъкоплатците. За ДБ и „Да, България“ важи същото“, заявява Мирчев.

Той посочва, че критиката към политиците е допустима, но публичните обвинения в злоупотреба с обществени средства и финансиране на тролски мрежи трябва да бъдат доказани. „След като някой толкова убедено и с такава лекота твърди, че финансирам „тролски ферми“, ще му бъде предоставена възможност и да го докаже, а не само да го твърди“, допълва депутатът.

Мирчев не уточнява публично размера на претендираното обезщетение, нито посочва кога и в кой съд ще бъде внесена исковата молба. Той заявява, че ако получи обезщетение, ще го дари за популяризиране на кръводаряването в България.

Как се стигна до съдебната закана

Темата за предполагаеми тролски мрежи, свързани с политически сили, беше обсъждана от Дачков и Карбовски в контекста на спора около твърденията за натиск върху Ива Михайлова и ролята на Държавна агенция „Национална сигурност“.

В свое предаване Карбовски заяви, че събира материали за съдебни дела срещу хора, които го обвиняват, че работи за ДАНС. В същия разговор Дачков определи действията на Мирчев, Божидар Божанов и влогъра Станислав Цанов като политическа акция срещу агенцията.

Дачков по-рано отправи и твърдения, че ПП-ДБ води кампания чрез анонимни страници и тролски ферми в социалните мрежи, които според него са ръководени от Мирчев. Тези твърдения не са установен факт, а публична позиция на журналиста.

Случаят се развива на фона на противоречиви версии около Ива Михайлова. Разпространени записи повдигнаха въпроси за евентуален натиск от ДАНС тя да даде интервю именно на Карбовски. ДАНС отрече да е оказвала такова въздействие, а самата Михайлова публично заяви, че никой в България не я е принуждавал да прави каквото и да било. Към момента няма независимо установени доказателства, които да потвърдят еднозначно една от версиите.

Следващата стъпка по спора между Мирчев, Дачков и Карбовски ще бъде официалното внасяне на евентуалния иск. До тогава твърденията за финансиране на тролски ферми остават предмет на публичен спор, а не доказано съдебно обстоятелство.

Източници: offnews.bg, dunavmost.com, mediapool.bg