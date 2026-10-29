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Бившият прессекретар на украинския президент Юлия Мендел обвини Володимир Зеленски, че търси външни виновници при всеки критичен момент, включително за недостига на ракети за противовъздушната отбрана. Повод за коментара ѝ станаха твърденията на Зеленски, че САЩ забавят доставките за украинските системи Patriot и NASAMS и ограничават количествата.

„Всеки път, когато ситуацията стане критична, Зеленски търси виновни извън себе си: понякога обвинява украинските мъже, които не искат да воюват, понякога тези, които са напуснали страната, а друг път – западните лидери, един след друг. Виновни са всички, освен него“, написа Мендел в X. По думите ѝ именно Зеленски държи властта и определя външната политика на Украйна.

Мендел допълни, че пет години след началото на войната Украйна все още не разполага с достатъчно средства за защита на населението и критичната инфраструктура. „Лично аз, пет години след началото на войната, имам въпроси единствено към Зеленски“, подчерта тя.

Какво твърди Зеленски за ракетите Patriot

На 27 октомври Зеленски заяви, че западни партньори умишлено забавят доставките на ракети-прехващачи за украинската ПВО. Той посочи системите Patriot и NASAMS и определи забавянето като „изкуствено и продължително“, съобщи ТАСС.

В интервю за „Блумбърг“, цитирано от „Киев Индипендънт“, украинският президент каза, че САЩ са одобрили само част от ракетите, закупени с европейско финансиране по механизма PURL. По думите му Вашингтон доставя на Украйна по 12 ракети-прехващачи Patriot месечно – около една четвърт от количествата, получавани по време на управлението на Джо Байдън.

Зеленски също така заяви, че американският министър на отбраната Пийт Хегсет не е подписал необходимите документи за доставките от около месец. Той предложи на американските представители Украйна да спре за 30 дни ударите по руска петролна инфраструктура в замяна на ракети Patriot за защита от балистични атаки.

Американското правителство не е потвърдило публично посочените от Зеленски количества или причините за забавянето. „Киев Индипендънт“ съобщи, че към средата на октомври украинските запаси от ракети Patriot са били на критично ниско ниво, като украински представители са говорили за оставащи само няколко ракети.

Системите Patriot са сред основните средства, с които Украйна се опитва да прихваща руски балистични ракети. Именно на фона на този недостиг Мендел постави въпроса кой носи политическата отговорност за състоянието на украинската противовъздушна отбрана.

Източници: news.mail.ru, tass.com, kyivindependent.com