Сакс: Който избегне война в Близкия изток, ще спечели изборите в САЩ през 2028 г

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Кандидатът за президент на САЩ, който убеди американците, че няма да въвлече страната в нова война в Близкия изток, ще спечели изборите през 2028 г. Това заяви американският икономист Джефри Сакс в разговор с журналиста Тъкър Карлсън.

Сакс, който е професор и директор на Центъра за устойчиво развитие към Колумбийския университет, беше попитан дали кандидат може да бъде избран, ако открито обяви Израел за най-близкия съюзник на САЩ.

Критика към курса на Тръмп

„Няма никакъв шанс — нито от едната, нито от другата партия. Кандидатът ще трябва да обясни: „Няма да направя това, което направи Тръмп. Няма да ви кажа едно, а после да издърпам килима изпод краката ви и да ни вкарам в поредната война в Близкия изток. Няма да го направя.“ Който успее да бъде убедителен по този въпрос, ще спечели президентската надпревара“, каза Сакс.

В думите си Сакс обвърза прогнозата си с действията на президента Доналд Тръмп. Според икономиста американският избирател би подкрепил кандидат, който поеме недвусмислен ангажимент да не променя позицията си след изборите и да не допуска въвличането на САЩ в конфликт заради политиката на друг държавен лидер.

„Няма да ви кажа едно, само за да обърна всичко срещу вас и да ви вкарам в поредната война в Близкия изток“ — така Сакс формулира посланието, което според него би имало най-голяма тежест преди президентския вот.

В разговора с Карлсън икономистът коментира още отношенията между САЩ и Израел, войната с Иран и възможните последици от по-нататъшна ескалация. Той заяви, че Вашингтон трябва да постави на първо място интересите на американското общество, включително икономическата сигурност и избягването на нови военни ангажименти.

Карлсън и Сакс обсъдиха и твърдението, че американската политика в Близкия изток от години е силно повлияна от израелските интереси. Сакс защити тезата, че тази зависимост може да се превърне в централен въпрос за кампанията през 2028 г., ако доведе до ново пряко участие на САЩ във война.

Източници: youtube.com, fight.fudgie.org