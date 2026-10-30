Последен ден на кампанията преди президентския балотаж

Днес е последният ден на предизборната кампания за балотажа на президентските избори. Агитацията между двата тура приключва в 24:00 часа, съгласно решението на Централната избирателна комисия. В неделя, 1 ноември, на втори тур се изправят кандидатските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.

На 31 октомври е ден за размисъл. През него и в самия изборен ден не се допуска предизборна агитация, както и оповестяване на резултати от социологически проучвания преди края на изборния ден.

Двете двойки влизат в балотажа с близки резултати

До втория тур се стигна, след като на първия вот нито една кандидатска двойка не събра необходимите гласове за избор на президент. Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха 528 951 действителни гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 486 232. На първия тур гласуваха 1 525 034 от 6 584 025 избиратели, съобщи Централната избирателна комисия чрез Българската телеграфна агенция.

В последните дни двамата претенденти насочиха посланията си към по-широк кръг избиратели. Единственият им пряк телевизионен дебат се проведе на 29 октомври по Българската национална телевизия. В заключителните си думи Андрей Гюров заяви: „Искаме след следващите пет години да погледнем назад и да кажем: свършихме добра работа.“ Илияна Йотова призова гражданите да упражнят правото си на глас и свърза вота с необходимостта от по-висока активност.

Обръщенията по БНТ и БНР са днес

В последния ден на кампанията двете кандидатски двойки имат право на обръщения по програмите на БНТ и БНР. След публичен жребий, проведен от ЦИК, първи ще бъдат Андрей Гюров и Георги Кандев, а след тях – Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Всяко обръщение може да продължи до 10 минути и не се заплаща.

Изборният ден на 1 ноември ще започне в 7:00 часа и ще продължи до 20:00 часа. Ако пред секциите има избиратели, които не са гласували, времето може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 часа. На балотажа няма праг за избирателна активност – победител е двойката, получила повече действителни гласове.

Източници: bta.bg, bntnews.bg