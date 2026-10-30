Последен ден на кампанията преди президентския балотаж

Днес е последният ден на предизборната кампания за балотажа на президентските избори. Агитацията между двата тура приключва в 24:00 часа, съгласно решението на Централната избирателна комисия. В неделя, 1 ноември, на втори тур се изправят кандидатските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.
На 31 октомври е ден за размисъл. През него и в самия изборен ден не се допуска предизборна агитация, както и оповестяване на резултати от социологически проучвания преди края на изборния ден.
Двете двойки влизат в балотажа с близки резултати
До втория тур се стигна, след като на първия вот нито една кандидатска двойка не събра необходимите гласове за избор на президент. Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха 528 951 действителни гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 486 232. На първия тур гласуваха 1 525 034 от 6 584 025 избиратели, съобщи Централната избирателна комисия чрез Българската телеграфна агенция.
В последните дни двамата претенденти насочиха посланията си към по-широк кръг избиратели. Единственият им пряк телевизионен дебат се проведе на 29 октомври по Българската национална телевизия. В заключителните си думи Андрей Гюров заяви: „Искаме след следващите пет години да погледнем назад и да кажем: свършихме добра работа.“ Илияна Йотова призова гражданите да упражнят правото си на глас и свърза вота с необходимостта от по-висока активност.
Обръщенията по БНТ и БНР са днес
В последния ден на кампанията двете кандидатски двойки имат право на обръщения по програмите на БНТ и БНР. След публичен жребий, проведен от ЦИК, първи ще бъдат Андрей Гюров и Георги Кандев, а след тях – Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Всяко обръщение може да продължи до 10 минути и не се заплаща.
Изборният ден на 1 ноември ще започне в 7:00 часа и ще продължи до 20:00 часа. Ако пред секциите има избиратели, които не са гласували, времето може да бъде удължено, но не по-късно от 21:00 часа. На балотажа няма праг за избирателна активност – победител е двойката, получила повече действителни гласове.
Източници: bta.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Йотова-
Коментиран от #17
06:15 30.10.2026
2 Фен
Коментиран от #7
06:16 30.10.2026
3 Евроатлантик - папагал
Коментиран от #6
06:18 30.10.2026
4 Петкан
Коментиран от #10
06:28 30.10.2026
5 Сега за компенсация
06:37 30.10.2026
6 Прогресист – папагал
До коментар #3 от "Евроатлантик - папагал":По-добре за баба Йоцо
06:38 30.10.2026
7 Левскар
До коментар #2 от "Фен":По-малкото зло за родната ти Раша е Йотова.
Не съм учуден.
06:40 30.10.2026
8 Радев: гласувам за Путин
06:42 30.10.2026
9 София - 🍔100 х 8€=800€вро😂❤️🇧🇬
Българино къде отиваш в Еврораят Урсула, Кая и Макрон?
Забл., БГ Бургери преди нови Данъци ,Такси, Ел. и Вода?
Руснаците могат да си позволят да купят 585 бургера на средна заплата — това е с 2% повече в сравнение със същия период на миналата година, изчисляват анализаторите на компанията "Ромир".
"Броят на бургерите, които руснакът може да си позволи да купи със средна месечна заплата, през второто тримесечие на 2026 г.се е увеличил с 2% в сравнение със същия период на 2025 г. Количеството през второто тримесечие на 2025 г.възлиза на 574 броя, а през същия период на текущата година — 585 броя", изчисляват анализаторите на компанията.
Лидер по този показател стана Москва: жителите на столицата могат да си позволят 979 броя (1004 броя миналата година). В същото време 718 бургера са на разположение на жителите на Санкт Петербург тази година-ръст от 1% спрямо миналата година.
Регионите в най-високата стойност на индекса за наличност на бургер включват Далекоизточния (740 броя), Централния (714 броя) и Северозападния федерален окръг (634 броя).
Жителите на Уралския федерален окръг през второто тримесечие са имали на разположение 616 броя за средна заплата, Сибирския — 569 броя, Южния — 453 броя, Волжкия — 426 броя. А Севернокавказкият федерален окръг затваря рейтинга с показател от 339 броя.
Коментиран от #12, #15, #18
06:43 30.10.2026
10 Петкан
До коментар #4 от "Петкан":„Йотова наистина излезе от сянката на Радев – бях искрено приятно изненадан от личността, знанията и увереността ѝ! 🤩
Гюров пък беше отлично осведомен за ситуацията, много политически коректен – истински джентълмен.
Успех и на двамата! Нека народът направи най-добрия избор в неделя! 🙏
06:51 30.10.2026
11 Гьонсурати
06:51 30.10.2026
12 Извинете,
До коментар #9 от "София - 🍔100 х 8€=800€вро😂❤️🇧🇬":кремълските измишльотини не ни касаят.
Ние не сме крепостни руски граждани.
Тук не е РФ. Пускайте си ги в руските си канали. Ако имате интернет де.
06:51 30.10.2026
13 Ганчо
Коментиран от #14
06:53 30.10.2026
14 Ганчо Ганчев
До коментар #13 от "Ганчо":Ще дойда там, когато членовете на Възраждане отидете да живеете в този рай. Чакам светлия ви пример.
06:55 30.10.2026
15 Пепи Волгата
До коментар #9 от "София - 🍔100 х 8€=800€вро😂❤️🇧🇬":Аз избрах еврото.
06:57 30.10.2026
16 Последният ден на Радев
Еднопосочен.
06:59 30.10.2026
17 Електоратът
До коментар #1 от "Йотова-":Както винаги.
07:02 30.10.2026
18 Сценаристе, защо си в София
До коментар #9 от "София - 🍔100 х 8€=800€вро😂❤️🇧🇬":Защо не си в Москва?
07:07 30.10.2026