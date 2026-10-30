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Светла Иванова: женствеността няма възраст в „Ти си любовта“ (ВИДЕО)

Светла Иванова: женствеността няма възраст в „Ти си любовта“ (ВИДЕО)

30 Октомври, 2026 06:18 515 2

  • светла иванова-
  • нова песен

Навръх рождения си ден певицата представя откровена балада и връща първото си име - Станислава

Светла Иванова: женствеността няма възраст в „Ти си любовта“ (ВИДЕО) - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Любовно признание, разказано с глас, поглед и движение - това е „Ти си любовта“, новата балада на Светла Иванова. С нея певицата посреща своите 49 години и отправя покана към жените да бъдат по-смели в чувствата си, по-свободни в желанията си и по-уверени в естествената си красота.

Песента носи и още една лична история: Светла я представя като Светла-Станислава. Станислава е името, което е носила през първите 45 дни от живота си. Днес тя го връща като жест на уважение към корените си и като още един начин да покаже себе си - с историята, нежността и увереността, които стоят зад музиката ѝ.

След „Думи две“, с която се завърна към музиката, Светла продължава с песен, в която всяка жена може да открие своето любовно признание и да го сподели с любимия човек. В нея има нежност, копнеж и покана за близост, но и характер. „Аз съм изчезваща. Намери ме“ разкрива жена, която иска да бъде разбрана, но запазва свободата да си тръгне, когато другият не намира път към нея.

Жени Джамбазова участва в създаването на музиката, текста и аранжимента на „Ти си любовта“. Нейни съавтори са Иво Валентинов за музиката, Росен Димитров за текста и Владимир Джамбазов и Иво Валентинов за аранжимента. Музикален продуцент е Момчил Колев. За видеото Светла отново се доверява на режисьора Gede Geni от BAJOEH studio в Бали, с когото работи вече четири години и който стои и зад клипа към „Думи две“. Видеомонтажът е на Ники Скерлев.

Клипът е заснет изцяло в студио, а близките кадри са съзнателен избор на Светла. Тя иска емоцията на песента да се чете в очите, изражението и движенията ѝ. Изчистената визия оставя погледа и тялото да говорят и разкрива нежността и увереността на една жена, която не се притеснява да покаже как се чувства.

„Всяка възраст си има своя чар“, казва Светла. С това видео тя иска да покаже красотата на своите 49 години и да насърчи повече жени да се чувстват свободни в кожата си. За нея женствеността се усеща най-силно, когато си истинска в излъчването, в историите, които разказваш, и в отношенията си. Тази чистота на чувствата определя и начина, по който избира да представи песента.

Певицата споделя и своята тайна да изглежда толкова добре: йога, остеоестетика и време за себе си. Самата тя е сертифициран специалист по остеоестетика, процедура, която включва дълбокотъканни масажни техники. За нея грижата за себе си започва с вниманието към собствените потребности и с убеждението, че заслужаваш време за тях. Надява се личният ѝ пример да дава смелост на жените да заявяват желанията си, без да се ограничават заради възрастта.

Светла отпразнува рождения си ден с най-близките си хора, а скоро след това ще отпътува за любимия си остров Бали, където ще проведе 12-я си пореден йога ритрийт. Наскоро певицата и йога учител отвори своето трето бутиково йога студио със солна стая. Пожелава си да продължи да прави онова, което обича, и да посрещне следващия си юбилей със същата енергия и удоволствие от живота. А всички останали ще почерпи с „Ти си любовта“ като предстои да обяви и подробности за представянето на песента.


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