Екатерина Захариева ще участва във форум „Черно море 2030“

Еврокомисарят Екатерина Захариева ще участва във форума „Черно море 2030 – сигурност, устойчивост, иновации“, който ще се проведе в Бургас.
Сред основните теми на събитието е сигурността в Черноморския регион. Организаторите предвиждат обсъждане на реални проекти и технологични решения, свързани с устойчивото развитие на региона.
Университетски и бизнес проекти
В програмата са включени демонстрации на изложители, както и представяне на проекти от университети и бизнеса. Форумът поставя в общ контекст въпросите за сигурността, иновациите и устойчивото развитие на Черноморието.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Уникални сме
Коментиран от #7, #8
06:17 30.10.2026
3 Фен
06:19 30.10.2026
4 Пико
Коментиран от #6
06:29 30.10.2026
5 Радев:
06:45 30.10.2026
6 Доцова ще присъства ли
До коментар #4 от "Пико":на Кукувичето (л)ято?
06:47 30.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Който търси,
До коментар #2 от "Уникални сме":намира
07:01 30.10.2026