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Екатерина Захариева ще участва във форум „Черно море 2030“
  Тема: Икономика

Екатерина Захариева ще участва във форум „Черно море 2030“

30 Октомври, 2026 06:07, обновена 30 Октомври, 2026 06:12 458 8

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  • черноморски регион-
  • иновации

В Бургас ще бъдат обсъдени сигурността, устойчивото развитие и иновациите в Черноморския регион

Екатерина Захариева ще участва във форум „Черно море 2030“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Еврокомисарят Екатерина Захариева ще участва във форума „Черно море 2030 – сигурност, устойчивост, иновации“, който ще се проведе в Бургас.

Сред основните теми на събитието е сигурността в Черноморския регион. Организаторите предвиждат обсъждане на реални проекти и технологични решения, свързани с устойчивото развитие на региона.

Университетски и бизнес проекти

В програмата са включени демонстрации на изложители, както и представяне на проекти от университети и бизнеса. Форумът поставя в общ контекст въпросите за сигурността, иновациите и устойчивото развитие на Черноморието.

Източници: bnrnews.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Уникални сме

    8 1 Отговор
    Къде ги намираме такива.

    Коментиран от #7, #8

    06:17 30.10.2026

  • 3 Фен

    6 1 Отговор
    Сигурност!? Самолет на НАТО вижда дронове. Минава час! Реакция, нула! Каква сигурност, какви пет лева!? Ако си безсилен, можеш само да молиш силният, за да имаш сигурност. А не само да джафкаш като пинчер.

    06:19 30.10.2026

  • 4 Пико

    3 1 Отговор
    След това ще посети конференцията Кукувица на годината в родния и град Пазарджик.

    Коментиран от #6

    06:29 30.10.2026

  • 5 Радев:

    2 0 Отговор
    Не мога да да се справя с Черно море. На върха на възможностите си съм. ЕС да се оправя. Щом са си платили конферентната зала... все файда.

    06:45 30.10.2026

  • 6 Доцова ще присъства ли

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пико":

    на Кукувичето (л)ято?

    06:47 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Който търси,

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Уникални сме":

    намира

    07:01 30.10.2026

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