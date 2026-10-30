Екатерина Захариева ще участва във форум „Черно море 2030“

Еврокомисарят Екатерина Захариева ще участва във форума „Черно море 2030 – сигурност, устойчивост, иновации“, който ще се проведе в Бургас.

Сред основните теми на събитието е сигурността в Черноморския регион. Организаторите предвиждат обсъждане на реални проекти и технологични решения, свързани с устойчивото развитие на региона.

Университетски и бизнес проекти

В програмата са включени демонстрации на изложители, както и представяне на проекти от университети и бизнеса. Форумът поставя в общ контекст въпросите за сигурността, иновациите и устойчивото развитие на Черноморието.

Източници: bnrnews.bg