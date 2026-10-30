Пътна обстановка: ремонти, граници и сняг в планините

Пътната обстановка в страната е усложнена от ремонти, временна организация на движението и ограничения по основни магистрали и пътища. Най-сериозни затруднения се очакват за товарните автомобили на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ заради протест на турска територия. Министерството на външните работи съобщава, че леките автомобили и автобусите не се очаква да бъдат засегнати.

По данни, представени от Министерството на транспорта и съобщенията, през „Капитан Андреево“ са обработени 418 товарни автомобила на изход и нито един на вход за посочения период. За последното денонощие през пункта са преминали 1304 камиона, от които 1025 към Турция.

Ограничения по магистралите

По АМ „Хемус“ движението в посока София през тунел „Топли дол“ се извършва двупосочно през тръбата за Варна. Максималната допустима височина е 4,50 метра, а широчината – 3,75 метра. В Шуменска област между 350-ия и 363-ия километър движението също е прехвърлено двупосочно в платното за Варна.

В петък между 15:00 и 21:00 часа се ограничава движението на камиони над 12 тона от София към Ботевград. За тежкотоварните автомобили, които пътуват към Враца, Монтана и Видин, е предвиден обход през прохода „Петрохан“. АПИ предупреждава, че преминаването през Искърското дефиле не е препоръчително заради участъци с движение в една лента и дейности по укрепване на скални откоси.

По АМ „Тракия“ скоростта е ограничена до 100 км/ч в участъци между 33-ия и 39-ия километър в посока Бургас, както и в Старозагорска област. Ограничения до 100 км/ч има и между 55-ия и 59-ия километър в посока София. По АМ „Марица“ към „Капитан Андреево“ движението е в една лента в три участъка между 66-ия и 111-ия километър, със скорост до 50 км/ч или 70 км/ч според конкретната отсечка.

По АМ „Струма“ в посока София се работи по откоси, като в определени часове се ограничава външната активна лента. В района на тунел „Железница“ е въведена временна организация при ремонт на системата за пожароизвестяване и термалната камера. „Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост“, посочва АПИ.

Дунав мост и пътищата Враца–Мездра и Ботевград–София

По Дунав мост при Русе движението се извършва двупосочно в една лента, като автомобилите се пропускат на интервали от 20 минути за всяка посока. Ограничението е свързано с монтаж на водоотвеждащи съоръжения. Основният ремонт на моста трябва да приключи до 3 декември. Фериботните линии Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Ремонт продължава по пътя Враца–Мездра, където движението е в една лента. Затворен за всички превозни средства е участъкът между Ботевград и София при аварийната анкерна стена. Обходът е по АМ „Хемус“.

Условия в планините и данни от пожарната и КАТ

В планините се очакват валежи, които над 1500–1700 метра преминават в сняг. Засегнати са главно Стара планина, Витоша, Рила и Пирин. Високите и откритите части са с усложнени условия за туризъм, а температурите са около 6 градуса на 1200 метра и около нулата на 2000 метра.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ отчита 83 сигнала за произшествия за денонощие. Ликвидирани са 50 пожара, 15 от тях с преки материални щети. Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции, а при пожарите е пострадал един гражданин.

По данни на МВР за 27 октомври са регистрирани 13 тежки пътнотранспортни произшествия. Двама души са загинали, а 16 са ранени. В София са отчетени едно тежко и 29 леки произшествия, при които е пострадал един човек.

АПИ вече поддържа интерактивна платформа, в която се публикуват данни за ремонти, ограничения, пътни инциденти, трафик и метеорологични условия. Информацията се обновява на всеки 15 минути и може да се използва при планиране на маршрут.