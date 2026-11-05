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Иво Инджев: Нечовек уби малък голям приятел на човека

Иво Инджев: Нечовек уби малък голям приятел на човека

5 Ноември, 2026 10:00 1 118 52

  • иво инджев-
  • куче-
  • убийство-
  • насилие-
  • престъпност

Да ритнеш и да убиеш безобиден мъник, който носи обич и радост на нормалните си стопани, е престъпление от страст към престъплението като себеизявление

Иво Инджев: Нечовек уби малък голям приятел на човека - 1
Снимка: Фейсбук
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Иво Инджев Иво Инджев Журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Класическият пример за новина “човек ухапа куче” (а не обратното) се материализира с нападение на нечовек срещу много малко кученце.

Акцентирам върху “много малко”, защото този факт прави зверската му злоба особено налудна и подла. Щеше ли да посмее този екземпляр, представител на най-лошото в нрава на двукраките, да прояви агресия срещу някой пес, способен да му отхапе крайника?

Има късмет изродът, че живее все пак във време и страна, където му се полага наказание по закон, предвиждащ да бъде въдворен между себеподобни, но далеч от едно кучешко отмъщение, каквото му се полага по правилата на джунглата, според които щеше да бъде наказан, като бъде хвърлен на кучетата – на подивели от глад вълчаци.

Да ритнеш и да убиеш безобиден мъник, който носи обич и радост на нормалните си стопани, е престъпление от страст към престъплението като себеизявление, израз на омразата и презрението към живота на уязвимите ни спътници в живота, каквито са най-древните приятели на човека.

Опитах се да се сдържа, но не успях. За което не се извинявам.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хммм

    51 10 Отговор
    Коя е тая баба на снимката с кучето?

    Коментиран от #7, #8

    10:02 05.11.2026

  • 2 Гост

    48 10 Отговор
    Има, прекрасни кучета, има и зли кучета, има и кучета помияри? Това в дясно от кои е?

    Коментиран от #5, #31

    10:02 05.11.2026

  • 3 Дзак

    16 7 Отговор
    Кученцето какво е виновно?

    10:03 05.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анонимен

    23 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    "Помиярите" са по-умни, по-добри и по-верни приятели от много расови кучета!

    10:05 05.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сила

    15 14 Отговор
    Примат , класически БГ примат , визуално и на "интелектуално " ниво е въпросния убиец .....
    Пълно е с такива по улиците на градовете и селата в България !!! Огледайте се ....

    Коментиран от #39

    10:06 05.11.2026

  • 10 Дзак

    25 4 Отговор
    Позьор!

    10:07 05.11.2026

  • 11 Трол

    27 5 Отговор
    Г-н Инджев прилича на кучето си.

    Коментиран от #14, #29

    10:07 05.11.2026

  • 12 Точен

    30 4 Отговор
    Обичам куцетата, но презирам шантавите кучкари.

    10:10 05.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тити на Кака

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    Без да искаш си направил огромен комплимент на омразния ти ИИ...
    Забавна ситуация!

    10:12 05.11.2026

  • 15 ТОЗИ МУШМОРОК

    29 5 Отговор
    КАКТО ВИНАГИ ПАК ИЗКЪРТИ ГЛУПОМЕРА.

    10:13 05.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Чакай, Чакай, Чакай

    32 5 Отговор
    Когато стопаните на кучета са превърнали зелената площ , за която ти се грижиш в тоалетната.
    Когато на твоите забележки, те отвръщат с високомерие и безразличие.
    Когато няма към кого да се обърнеш за да въдвори ред.
    Защо те това правят. Провокират и лягат на тротоара.
    Либералните жертви.

    10:15 05.11.2026

  • 19 виктория

    25 8 Отговор
    инджови глупости!!!

    10:15 05.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Странна работа

    23 5 Отговор
    Инджев не се трогна, а дори и помогна за убийството но българското лъвче, а сега е много разстроен. Абсолютен лицемер.

    10:16 05.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 скарлет

    7 17 Отговор
    това не е хулиганство това е убийство !!!! тоэи човек е опасен эа обществото и не може да бъде оставен да се раэхожда свободно по улиците !!!! Имам йорки и направо не мога да си представя нещо да му се случи това са толкова любвеобилни същества нямам думи !!!!

    10:18 05.11.2026

  • 26 Анонимен

    17 5 Отговор
    Виж какво направиха твоите "приятели" с лекарката с международни признания, отзовала се на сигнала край киев! Като не можете да се оправдаете и сега се криете зад кученцата.

    10:18 05.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Преди години

    36 4 Отговор
    глутница кучета уби възрастен мъж в София, завърнал се професор от чужбина да изживее старините си в България. Тогава никой не протестира, Фандъкова беше кмет. Кучкарите не са добре!

    10:19 05.11.2026

  • 29 Напротив

    13 5 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    Кучето е много по симпатично и верпятно по умно от този до него.

    10:21 05.11.2026

  • 30 Безтегловност

    13 4 Отговор
    Чуди се за какво да се закачи. Време е за пенсия.

    10:23 05.11.2026

  • 31 Трябва да се признае

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Най-големите помияри са кучкарите. Не всички, но почти всички.

    10:24 05.11.2026

  • 32 БеГемот

    8 2 Отговор
    А може на нечовека да му е писнало от човеци с помияри...това нещо минава всякакви граници вече...

    10:24 05.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Собственици на сладки, мили кученца,

    5 2 Отговор
    на не толкова сладки мили кучета тежащи от 15/20 кила до 55/60 кг. са голям бизнес, Кучешката Храна на месец може да достигне солидни суми. Производството на храна за мили, сладки, кученца и за не толкова мили домашни кучета с тегло до 55/60 кг. е базирана в Колективният Запад, най големите брандове като Пурина и др. са Световен Бизнес и тук е заровено кучето.🦴🐶🦮

    10:27 05.11.2026

  • 36 ДАЖЕ И ИСТИНАТА

    13 3 Отговор
    ОТ УСТАТА НА ТОЗИ , ЗВУЧИ НЕПРИЯТНО

    10:27 05.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 никфорив

    7 1 Отговор
    Виж ти, не спомена нито веднъж Русия, не може бъде. А иначе съм напълно съгласен с него. За такива изроди като че ли има наказание свише. Познавах един такъв изород който хвърли живо коте в печкана, от 10 години е в гроба от рак

    10:37 05.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Локумчев

    1 3 Отговор
    Хайде и Инджев лапна дъвката. Интересно дали е извършена аутопсия на кучето с цел установяване на причината на смърта ? Чисто нова дъвка.

    10:38 05.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 тоз човечец

    3 1 Отговор
    си бръщолеви
    кат ми пееш пенке ле кой те слуша
    барем пълнеж да има

    10:43 05.11.2026

  • 46 големия е

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Кои":

    абониран тук
    ако му плащат си харчат парите напразно

    10:44 05.11.2026

  • 47 популизмът

    3 1 Отговор
    има доста измерения, някои доказано мизерни субекти мислят че може да вдигне рейтинга им.....

    10:45 05.11.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 най-

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Кои":

    точен коментар към статията !

    10:50 05.11.2026

  • 50 604

    3 0 Отговор
    Дръжте си кучетата на повод дори и да са добрички...някои хора не обичат да им се врът из краката дори и с добри намерения. А ако някое такова ти ака пред врата ежедневно конфликта е неизбежен!

    11:10 05.11.2026

  • 51 604

    1 0 Отговор
    Тоъ ако не беше укра никой нямаше да розбе.е за помияръат му!

    11:13 05.11.2026

  • 52 Този дългокос

    2 0 Отговор
    Хубавец как спокойно споменава голям кучешки екземпляр , способен да отхапе крайник ! Напълно допустимо е , явно , огромни песове да тръгнат да отмъщават за горкото малко кученце и това ще се приеме като Божия намеса .Боже , къде Си и къде сме ?

    11:14 05.11.2026