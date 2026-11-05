Иво Инджев: Нечовек уби малък голям приятел на човека

Класическият пример за новина “човек ухапа куче” (а не обратното) се материализира с нападение на нечовек срещу много малко кученце.
Акцентирам върху “много малко”, защото този факт прави зверската му злоба особено налудна и подла. Щеше ли да посмее този екземпляр, представител на най-лошото в нрава на двукраките, да прояви агресия срещу някой пес, способен да му отхапе крайника?
Има късмет изродът, че живее все пак във време и страна, където му се полага наказание по закон, предвиждащ да бъде въдворен между себеподобни, но далеч от едно кучешко отмъщение, каквото му се полага по правилата на джунглата, според които щеше да бъде наказан, като бъде хвърлен на кучетата – на подивели от глад вълчаци.
Да ритнеш и да убиеш безобиден мъник, който носи обич и радост на нормалните си стопани, е престъпление от страст към престъплението като себеизявление, израз на омразата и презрението към живота на уязвимите ни спътници в живота, каквито са най-древните приятели на човека.
Опитах се да се сдържа, но не успях. За което не се извинявам.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хммм
Коментиран от #7, #8
10:02 05.11.2026
2 Гост
Коментиран от #5, #31
10:02 05.11.2026
3 Дзак
10:03 05.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Анонимен
До коментар #2 от "Гост":"Помиярите" са по-умни, по-добри и по-верни приятели от много расови кучета!
10:05 05.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сила
Пълно е с такива по улиците на градовете и селата в България !!! Огледайте се ....
Коментиран от #39
10:06 05.11.2026
10 Дзак
10:07 05.11.2026
11 Трол
Коментиран от #14, #29
10:07 05.11.2026
12 Точен
10:10 05.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тити на Кака
До коментар #11 от "Трол":Без да искаш си направил огромен комплимент на омразния ти ИИ...
Забавна ситуация!
10:12 05.11.2026
15 ТОЗИ МУШМОРОК
10:13 05.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Чакай, Чакай, Чакай
Когато на твоите забележки, те отвръщат с високомерие и безразличие.
Когато няма към кого да се обърнеш за да въдвори ред.
Защо те това правят. Провокират и лягат на тротоара.
Либералните жертви.
10:15 05.11.2026
19 виктория
10:15 05.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Странна работа
10:16 05.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 скарлет
10:18 05.11.2026
26 Анонимен
10:18 05.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Преди години
10:19 05.11.2026
29 Напротив
До коментар #11 от "Трол":Кучето е много по симпатично и верпятно по умно от този до него.
10:21 05.11.2026
30 Безтегловност
10:23 05.11.2026
31 Трябва да се признае
До коментар #2 от "Гост":Най-големите помияри са кучкарите. Не всички, но почти всички.
10:24 05.11.2026
32 БеГемот
10:24 05.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Собственици на сладки, мили кученца,
10:27 05.11.2026
36 ДАЖЕ И ИСТИНАТА
10:27 05.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 никфорив
10:37 05.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Локумчев
10:38 05.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 тоз човечец
кат ми пееш пенке ле кой те слуша
барем пълнеж да има
10:43 05.11.2026
46 големия е
До коментар #43 от "Кои":абониран тук
ако му плащат си харчат парите напразно
10:44 05.11.2026
47 популизмът
10:45 05.11.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 най-
До коментар #43 от "Кои":точен коментар към статията !
10:50 05.11.2026
50 604
11:10 05.11.2026
51 604
11:13 05.11.2026
52 Този дългокос
11:14 05.11.2026